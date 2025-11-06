首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate70Air最新资讯  > 正文

华为Mate70 Air官宣今日开启预售

2025-11-06

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:今日，华为正式公布了备受瞩目的Mate70Air，并宣布该机将于10:08正式开启预售，官方宣称其“不止于薄”。此前，这款新机的外观已被全方位曝光，轻薄机身成为其最大亮点，它也是Mate系列史上最薄的直板机，机身厚度仅为6.xmm。

在外观的细节方面，Mate70Air后置采用居中大圆镜头模组，延续了家族式设计风格。其后置共配备四颗镜头，分别为5000万像素1/1.3英寸超感光大底主摄，能够捕捉更多光线，提升成像质量;800万像素超广角微距镜头，满足用户拍摄广阔场景和微小物体的需求;1200万像素RYYB长焦防抖镜头，让远距离拍摄也能清晰稳定;还有一颗150万多光谱通道红枫原色镜头，可精准还原色彩。

史上最薄Mate直板机！华为Mate70 Air正式官宣：今日预售

电信产品库数据显示，华为Mate70Air共有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三款配色，此次官方海报上展示的正是金丝银锦配色，尽显优雅质感。

屏幕方面，该机正面采用7英寸华为临境大屏，分辨率高达2760*1320，动态峰值亮度可达4000尼特，还支持AI HDR图片高动态范围显示、HDR vivid高动态显示，能够为用户带来更加清晰、绚丽、真实的视觉体验。同时，它采用大R角设计，屏幕四角更加圆润，与中框过渡自然流畅。

通信能力一直是华为手机的强项，华为Mate70Air支持双向北斗卫星消息、北斗卫星图片消息、星闪找回以及Wi-Fi7等功能，无论身处何地，都能保持稳定高效的通信连接。

处理器方面，数码博主“定焦数码”推测，华为Mate70Air可能搭载麒麟9020系列处理器，其中12GB版本为麒麟9020B，16GB版本是麒麟9020A，强大的性能为手机的流畅运行提供保障。

另外，从近期流出的真机上手图可以看出，华为Mate70Air拥有实体SIM卡槽，满足用户对于传统通信方式的需求。这款史上最薄的Mate直板机，无疑将在市场上掀起新的热潮。

