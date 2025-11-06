华为Mate 70 Air配置价格公布：可选CPU 售价4199起

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日10:08，华为Mate70Air正式开启预售，目前该机已在华为商城上架，并且直接公布了具体价格与详细配置，引发了市场的广泛关注。此次华为Mate70Air的一大亮点在于首次提供了可选的麒麟CPU版本，为消费者带来了麒麟9020B和麒麟9020A两款选择。

在价格与存储版本方面，麒麟9020B版本提供12GB +256GB、12GB +512GB两个版本，售价分别为4199元、4699元;麒麟9020A版本则有16GB +256GB、16GB +512GB两个版本，售价分别为4699元、5199元。

作为Mate系列史上最薄的直板机，华为Mate70Air机身厚度仅6.6mm，重量约208g，在轻薄便携方面表现出色。其屏幕采用第一代钢化昆仑玻璃覆盖，抗摔能力增强;背部延续Mate系列圆形镜头模组设计，同时新增“无断点边框”工艺，让金属中框视觉上更加连贯。

正面配备的7英寸OLED临境大屏，分辨率达2760×1320，支持120Hz自适应刷新率、2160Hz高频PWM调光，动态峰值亮度可达4000尼特，无论是日常使用还是观看高清视频，都能带来出色的视觉体验。

影像系统上，华为Mate70Air后置四摄组合，分别为5000万像素1/1.3英寸超感光大底主摄（F1.8OIS）、1200万像素RYYB长焦镜头(3倍光变 OIS)、800万像素超广角微距镜头(F2.2)以及150万像素红枫原色镜头，支持4K60帧视频录制与AIS防抖，前置1070万像素超广角镜头(F2.2)，可满足用户多样化的拍摄需求。

在超薄的机身中，华为Mate70Air塞入了6500mAh大容量电池，支持66W有线超级快充，有效缓解了用户的电量焦虑。通信方面，它支持双向北斗卫星消息、北斗卫星图片消息，在无地面信号时可紧急求救;还支持Wi-Fi7、蓝牙5.2，配备双SIM卡槽，通信能力全面。

系统方面，华为Mate70Air预装HarmonyOS5.1，支持超级终端、多屏协同、跨设备剪贴板等功能，后续还可升级至HarmonyOS6，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。此次华为Mate70Air凭借其独特的可选CPU版本、出色的配置以及亲民的价格，有望在市场上掀起新的热潮。

