首页 > 热点 > 关键词  > 华为Mate70Air最新资讯  > 正文

华为Mate 70 Air配置价格公布：可选CPU 售价4199起

2025-11-06 10:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日10:08，华为Mate70Air正式开启预售，目前该机已在华为商城上架，并且直接公布了具体价格与详细配置，引发了市场的广泛关注。此次华为Mate70Air的一大亮点在于首次提供了可选的麒麟CPU版本，为消费者带来了麒麟9020B麒麟9020A两款选择。

首次可选CPU！华为Mate 70 Air配置价格公布：麒麟9020B版 4199 起、麒麟9020A版 4699 元起

在价格与存储版本方面，麒麟9020B版本提供12GB +256GB、12GB +512GB两个版本，售价分别为4199元、4699元;麒麟9020A版本则有16GB +256GB、16GB +512GB两个版本，售价分别为4699元、5199元。

作为Mate系列史上最薄的直板机，华为Mate70Air机身厚度仅6.6mm，重量约208g，在轻薄便携方面表现出色。其屏幕采用第一代钢化昆仑玻璃覆盖，抗摔能力增强;背部延续Mate系列圆形镜头模组设计，同时新增“无断点边框”工艺，让金属中框视觉上更加连贯。

首次可选CPU！华为Mate 70 Air配置价格公布：麒麟9020B版 4199 起、麒麟9020A版 4699 元起

正面配备的7英寸OLED临境大屏，分辨率达2760×1320，支持120Hz自适应刷新率、2160Hz高频PWM调光，动态峰值亮度可达4000尼特，无论是日常使用还是观看高清视频，都能带来出色的视觉体验。

影像系统上，华为Mate70Air后置四摄组合，分别为5000万像素1/1.3英寸超感光大底主摄（F1.8OIS）、1200万像素RYYB长焦镜头(3倍光变 OIS)、800万像素超广角微距镜头(F2.2)以及150万像素红枫原色镜头，支持4K60帧视频录制与AIS防抖，前置1070万像素超广角镜头(F2.2)，可满足用户多样化的拍摄需求。

在超薄的机身中，华为Mate70Air塞入了6500mAh大容量电池，支持66W有线超级快充，有效缓解了用户的电量焦虑。通信方面，它支持双向北斗卫星消息、北斗卫星图片消息，在无地面信号时可紧急求救;还支持Wi-Fi7、蓝牙5.2，配备双SIM卡槽，通信能力全面。

首次可选CPU！华为Mate 70 Air配置价格公布：麒麟9020B版 4199 起、麒麟9020A版 4699 元起

系统方面，华为Mate70Air预装HarmonyOS5.1，支持超级终端、多屏协同、跨设备剪贴板等功能，后续还可升级至HarmonyOS6，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。此次华为Mate70Air凭借其独特的可选CPU版本、出色的配置以及亲民的价格，有望在市场上掀起新的热潮。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为Mate70 Air官宣今日开启预售

    华为Mate70 Air于11月6日正式发布，10:08开启预售。该机主打轻薄设计，机身厚度仅6.x毫米，为Mate系列最薄直板机。配备居中大圆镜头模组，后置四摄包括5000万主摄、800万超广角微距、1200万长焦防抖及150万光谱镜头，支持多种拍摄场景。屏幕采用7英寸临境大屏，分辨率2760*1320，支持AI+HDR显示。通信方面支持双向北斗消息、Wi-Fi7等功能，搭载麒麟9020系列处理器，提供流畅性能。拥有曜金黑、羽衣白、金丝银锦三款配色，保留实体SIM卡槽，预计将引发市场热潮。

    ​华为Mate70Air ​轻薄机身 ​居中大圆镜头模组

  • 史上最薄Mate！华为Mate 70 Air要用等深四曲屏、最高16GB内存

    华为Mate 70 Air预计将于本月登场，该机将是史上最薄Mate。 今日，数码博主定焦数码”曝光了一台又薄又大的机器”，从微博内容和网友评论来看，该机正是华为Mate 70 Air。 该博主透露，华为Mate 70 Air将采用等深四曲屏设计，最高提供16GB运行内存版本，出厂预装鸿蒙OS 5.1操作系统，支持升级最新的鸿蒙OS 6。

    ​华为Mate ​70 ​Air

  • 4199元起！华为Mate 70 Air一图看懂：6.6mm机身塞进6500mAh电池、立体双扬

    华为Mate 70 Air今天已经正式上架，以不止于薄”为核心卖点，定价4199元起。 机身厚度仅6.6mm，重量轻至208克，是华为Mate系列史上最薄直板机型，采用一体化超薄架构。 屏幕覆盖第一代钢化昆仑玻璃，支持IP68IP69防尘防水，应对日常跌落、泼溅、灰尘侵入无压力。 正面配备7英寸华为临境大屏，分辨率27601320，支持120Hz自适应刷新率、2160Hz高频PWM调光，动态峰值亮度4000尼特，支

    ​华为Mate ​70 ​Air

  • 五剑齐发！华为Mate 80系列还有散热风扇版：Mate史上第一次

    博主爆料华为Mate 80系列将推出五款机型，包括标准版、Pro版、RS版及首次搭载主动散热风扇的"风扇版"。该系列采用内置风扇主动散热方案，通过空气交换快速导出热量，相比传统VC均热板效率更高，能保障芯片持续高性能运行。新机预计11月正式发布，将成为华为史上阵容最强的Mate旗舰。

    ​华为Mate ​80 ​风扇版本

  • Mate史上第一次！华为Mate 80全系支持3D人脸识别

    据数码博主爆料，华为Mate 80系列有望全系标配3D人脸识别，采用国产方案，核心组件均来自国内顶级供应商。该系列将提供四款机型，搭载全新鸿蒙6系统并首发麒麟9030芯片，成为华为史上最强Mate旗舰，最快或于11月亮相。

    ​华为Mate ​80 ​3D人脸识别

  • 超薄Mate来了！华为Mate 70 Air上架电信终端产品库

    网友发现，华为Mate 70 Air上架电信终端产品库，其型号为华为SUP-AL90，提供12GB 256GB、12GB 512GB两种选择，有曜金黑、羽衣白和金丝银锦三种配色可选，出厂搭载鸿蒙5操作系统。 如图所示，Mate 70 Air屏幕尺寸是6.9英寸，其延续了Mate系列中轴对称设计，相机模组依然是大星环，镜头中间为华为自研影像XMAGE的标识和条形闪光灯。 从命名不难看出，Mate 70 Air主

    ​华为Mate ​70 ​Air

  • 华为MatePad Pro流金典藏版开卖：售价7799元

    华为正式发布MatePad Pro 12.2英寸流金典藏版，售价7799元。新品搭载双OLED云晰柔光屏，分辨率达2800×1840，配备10100mAh电池及前后置摄像头组合。预装鸿蒙5系统，支持WPS Office AI办公功能与剪映专业版，带来流畅移动办公体验。小艺助手新增智能分屏、文档摘要及识屏对话功能，配合手写笔实现高效操作，被誉为“鸿蒙最强生产力平板”。

    ​华为MatePad ​Pro ​流金典藏版

  • 华为MatePad Mini典藏版今日开售：售价5999元起

    10月27日，华为MatePad Mini典藏版正式开售，起售价5999元。作为华为首款8.8英寸小尺寸平板，该机在性能与功能上实现全面突破，堪称史上最强小平板。配备8.8英寸柔性OLED云晰柔光屏，支持P3广色域、1800nits峰值亮度及120Hz高刷，显示效果出色。通讯方面支持插卡通话、Wi-Fi7及北斗卫星消息，确保户外畅联。搭配M-Pencil Pro手写笔与智能皮套，支持专业绘画及会议语音实时转写功能，办公创作体验全面升级。

    ​华为MatePad ​Mini ​典藏版首销

  • 华为Mate 70 Air要来了：支持66W快充

    在苹果发布iPhone Air之后，有不少国产厂商开始准备跟进，其中也包括华为。 据博主数码闲聊透露，华为Mate 70 Air即将登场，型号SUP-AL90，支持66W有线充，有曜金黑/羽衣白/金丝银锦。

    ​华为Mate ​70 ​Air

  • 华为路由X3 Pro今日开启预售：售价1299元起

    今日，华为正式官宣其全新力作——华为路由X3Pro“日照金山”开启预售，这款被官方誉为“艺术路由”的产品，凭借其独特的设计和强大的性能，迅速吸引了众多消费者的目光。 华为路由X3Pro“日照金山”在价格上提供了多样化的选择。一母一子套装售价为1999元，满足家庭多设备联网需求;若仅需单个母路由，定价则为亲民的1299元;此外，用户还可根据需求继续增加子路由，�

    ​华为路由X3Pro ​日照金山 ​艺术路由

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM