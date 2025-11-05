首页 > 原创 > 关键词  > 奶牛快传停止服务最新资讯  > 正文

文件传输工具奶牛快传宣布12月8日正式停止服务

2025-11-05 16:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:今日，在线文件传输网站奶牛快传发布公告，宣布将于2025年12月8日正式停止服务，届时，包括登录、上传、下载在内的所有功能将全面关闭。

奶牛快传提醒广大用户，需在12月8日前完成重要文件的下载和保存工作，以免因服务停止而导致文件丢失。对于剩余会员有效期超过12月8日的用户，可登录账号查看站内信，以了解具体的处理方式。

奶牛快传宣布 12 月 8 日正式停止服务：关闭登录、上传、下载等功能

奶牛快传自2016年推出以来，凭借其便捷的操作方式和高效的文件传输速度，受到了不少用户的追捧。与网盘类似，但无需注册账号即可直接上传文件，打开网页即可操作，省去了繁琐的注册和登录流程。同时，上传和下载均不受速度限制，比网盘和邮箱传输快很多。免费用户可传输最大5GB的单个文件，文件上传后生成分享链接，用户还可自定义设置访问密码、链接有效期以及下载次数，并能随时撤回分享链接，有效避免了文件被无关人员随意访问。

然而，随着市场的不断变化和用户需求的日益多样化，奶牛快传团队决定将重心转向全新产品“稿定设计”的开发。据悉，“稿定设计”将支持文件分享、多人协作、在线设计以及AI创作等多种功能，旨在为用户提供更加全面和便捷的服务。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米通话宣布12月3日停止服务 用户数据全部清除

    小米通话将于2025年12月3日停止服务，原因为产品调整。具体安排：11月15日起停止新用户注册及商店下载，已安装用户可继续使用；12月3日全面终止服务，后续清除用户数据确保安全。该软件是音视频通话工具，支持通话转接、多人语音等功能，适用于小米手机和智能电视。

    ​小米通话停止服务 ​小米通话公告 ​小米通话功能

  • 苹果回应iPhone放电饭煲内胆传数据更快：属实没必要

    日前，演员陈伟霆因用着iPhone 16 Pro却套了个iPhone 17 Pro的手机壳引发热议。 面对粉丝提问，他解释称，新机数据转移需要一天多时间。 有网友支招，可以把两部手机放进电饭煲内胆里传数据更快。 据媒体报道，苹果客服对此表示，用电饭煲内胆（传输数据）属实没必要。” 客服称，对于iPhone来说，两部手机之间传输数据用的是虚拟网络，并不涉及Wi-Fi和蓝牙传输。

    ​陈伟霆 ​iPhone ​16

  • 小米17 Pro系列背屏上线隐身模式：支持一键关闭麦克风等

    近日，小米17Pro系列迎来重要更新，其全新功能“隐身模式”正式上线，为用户的信息安全保护带来了全新体验。该功能通过在背屏添加功能卡片，让用户能够快捷开启隐私保护，一键关闭麦克风、摄像头及定位权限。在诸如重要会议等场景下，用户只需轻轻一点，就能从容应对，有效保护个人信息安全。 小米官方表示，“隐身模式”功能从今日起开始陆

    ​小米17Pro ​隐身模式 ​信息安全

  • 爆款《暗河传》正确打开方式：海信U7S Pro无损还原至臻色影

    《暗河传》开播后热度破万，观众熬夜追剧，周边产品热销。该剧全员颜值在线、打戏酣畅、特效经费爆炸，呈现稀缺武侠质感。针对画面偏暗的反馈，主创团队解释为还原“暗河江湖”内核，并积极调整滤镜优化观剧体验。海信电视联合酷喵TV打造主题快闪体验室，通过100台U7S Pro电视展现顶级画质，其RGB三维控色技术能精准还原暗调场景细节，配合双芯片提升性能，实现高色域覆盖与精准控光，为观众带来沉浸式视听盛宴。

    ​暗河传 ​武侠剧 ​优酷热播

  • 如何检查你的网站是否被大模型引用？AI排名查询工具推荐

    本文探讨AI搜索时代网站流量获取新逻辑：传统SEO因Google搜索"零点击"现象失效，而71%用户通过AI工具研究购买决策。文章指出被大语言模型引用成为新流量入口，并推荐使用AIBase等GEO工具监测网站在豆包、DeepSeek等国内主流AI平台的曝光情况。提出三步操作法和三个优化建议：建立监控基线、定期检查变化、聚焦高转化场景。强调在AI搜索时代，内容被LLM引用已成为新的流量生命线。

  • AI工具网站GEO优化实战：3个月让品牌曝光率提升40%

    随着AI搜索工具普及，传统SEO面临挑战。数据显示，71%美国用户用AI研究产品，58.5%的谷歌搜索实现零点击。流量正从搜索引擎转向AI平台，企业需转向GEO（生成引擎优化）。通过监控AI平台推荐情况、分析竞品曝光策略、持续优化内容质量，案例显示3个月内品牌曝光率可从10%提升至42%。建议每周固定监测核心问题排名，针对高价值问题优化页面，建立“监控-优化-验证”闭环。

  • 全球快充进入“中国标准时代”！广东省终端快充行业协会赋能产业实现国际突破

    国际电联电信标准化部门（ITU-T）近日发布全球首个通用快速充电标准L.1004，由中国信通院牵头、华为等企业共同编写的《移动终端通用快速充电解决方案》被纳入其中。我国自主创新的“融合快充（UFCS）协议”作为唯一案例入选标准最佳实践部分，标志着中国快充产业实现从“制造领先”到“标准引领”的跨越。该标准将破解快充协议不兼容的行业痛点，推动充电产业摆脱“协议碎片化”困境，为全球消费电子产业绿色发展提供中国方案。

    ​国际电信联盟 ​快充标准 ​融合快充

  • 如何提高网站在AI摘要中的可见性?网站 GEO 优化应该这样做

    在AI驱动的搜索时代，Google的AI摘要成为用户获取信息的首选方式，但也带来零点击加剧、网页点击率下降等挑战。文章提出从内容、结构、技术、权威与监测五大维度系统优化网站AI可见性：内容上采用问答结构、列表格式和语义覆盖；技术上确保页面可抓取、加载快速；强化E-E-A-T权威信号；并借助专业工具持续监测优化。通过综合策略可显著提升网站在AI摘要中的曝光机会。

    ​AI ​Overviews ​零点击现象

  • 随时随地快速开播，高速传输创作无界

    索尼发布便携式5G无线数据终端PDT-FP1，将于2025年10月15日上市。该产品支持4K高清直播，无需采集卡，通过HDMI直连相机即可快速开启直播。适用于电商、户外活动、新闻报道等场景，支持以太网、Wi-Fi及双SIM卡5G网络快速切换，确保流畅传输。配备5000mAh电池和独立供电接口，满足长时间使用需求。内置主动散热风扇，重量仅308克，便于携带。建议零售价7999元。

    ​5G无线数据终端 ​便携式直播设备 ​4K高画质直播

  • iPhone锁屏滑动相机能关闭了 苹果iOS 26.1 RC准正式版发布

    苹果公司10月29日向iPhone用户推送iOS 26.1 RC版更新，内部版本号23B82。此次更新作为iOS 26.1的准正式版本，若无重大漏洞，将成为正式版发布前的最后一次系统更新。正式版预计下周推送。主要更新包括：新增液态玻璃特效开关，用户可切换至"色调"模式提升界面可读性；优化锁屏滑动相机功能，支持关闭避免误触启动；扩展Apple Intelligence语言支持至丹麦语、荷兰语等。值得注意的是，苹果CEO库克此前透露正积极推动Apple Intelligence进入中国市场，但具体落地时间仍待官方确认。整体来看，iOS 26.1在细节优化和功能扩展上表现积极，但国行版Apple Intelligence的缺失仍让用户感到遗憾。

    ​iOS26.1RC更新 ​液态玻璃特效 ​锁屏滑动相机

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM