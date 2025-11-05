文件传输工具奶牛快传宣布12月8日正式停止服务

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:今日，在线文件传输网站奶牛快传发布公告，宣布将于2025年12月8日正式停止服务，届时，包括登录、上传、下载在内的所有功能将全面关闭。

奶牛快传提醒广大用户，需在12月8日前完成重要文件的下载和保存工作，以免因服务停止而导致文件丢失。对于剩余会员有效期超过12月8日的用户，可登录账号查看站内信，以了解具体的处理方式。

奶牛快传自2016年推出以来，凭借其便捷的操作方式和高效的文件传输速度，受到了不少用户的追捧。与网盘类似，但无需注册账号即可直接上传文件，打开网页即可操作，省去了繁琐的注册和登录流程。同时，上传和下载均不受速度限制，比网盘和邮箱传输快很多。免费用户可传输最大5GB的单个文件，文件上传后生成分享链接，用户还可自定义设置访问密码、链接有效期以及下载次数，并能随时撤回分享链接，有效避免了文件被无关人员随意访问。

然而，随着市场的不断变化和用户需求的日益多样化，奶牛快传团队决定将重心转向全新产品“稿定设计”的开发。据悉，“稿定设计”将支持文件分享、多人协作、在线设计以及AI创作等多种功能，旨在为用户提供更加全面和便捷的服务。

