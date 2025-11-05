小米17 Pro系列背屏上线隐身模式：支持一键关闭麦克风等

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:近日，小米17Pro系列迎来重要更新，其全新功能“隐身模式”正式上线，为用户的信息安全保护带来了全新体验。该功能通过在背屏添加功能卡片，让用户能够快捷开启隐私保护，一键关闭麦克风、摄像头及定位权限。在诸如重要会议等场景下，用户只需轻轻一点，就能从容应对，有效保护个人信息安全。

小米官方表示，“隐身模式”功能从今日起开始陆续推送更新，预计11月中旬将完成全量推送。不过，小米17Pro系列用户需将系统升级到最新版本，才能获取这一推送更新。

小米17Pro系列凭借其独一无二的背屏设计，自发布以来便获得了众多消费者的关注，在年底这一波销售热潮中更是成为了销量之王。小米对于这块背屏的交互和体验极为重视，在发售之后不断推出各种新功能和优化。

此前，小米17Pro系列背屏已经带来了一系列实用且有趣的功能。动态大头贴模式支持拍摄动态照片，还新增了明亮风格模板，让用户能够拍摄出更具个性的照片;对话翻译功能支持正屏中文输入，背屏显示外语译文，极大地方便了用户在不同语言环境下的交流;5款动态壁纸，包括猫抓板时间、双胞胎海獭、透明器件、地球之美、粉色沙滩，为用户带来了更加丰富的视觉体验;2款掌机游戏《植物大合成》和《雪人推箱子》，搭配复古掌机保护壳，简单易上手，让用户在闲暇时光能够享受游戏的乐趣。

此外，小米集团总裁卢伟冰此前还透露，小米下一代手机将继续采用背屏设计，并且会加大在这方面的研发投入。卢伟冰称，背屏不仅要设计出色，更要具备丰富的交互功能，目标每个月都能为用户带来一些新的功能迭代，持续提升用户的使用体验。随着“隐身模式”的上线以及背屏功能的不断丰富，小米17Pro系列有望在市场上继续保持强劲的竞争力。

