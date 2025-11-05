首页 > 原创 > 关键词  > 小米17Pro最新资讯  > 正文

小米17 Pro系列背屏上线隐身模式：支持一键关闭麦克风等

2025-11-05 11:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:近日，小米17Pro系列迎来重要更新，其全新功能“隐身模式”正式上线，为用户的信息安全保护带来了全新体验。该功能通过在背屏添加功能卡片，让用户能够快捷开启隐私保护，一键关闭麦克风、摄像头及定位权限。在诸如重要会议等场景下，用户只需轻轻一点，就能从容应对，有效保护个人信息安全。

小米官方表示，“隐身模式”功能从今日起开始陆续推送更新，预计11月中旬将完成全量推送。不过，小米17Pro系列用户需将系统升级到最新版本，才能获取这一推送更新。

小米17 Pro系列隐身模式上线：背屏一键关闭麦克风、摄像头、定位权限

小米17Pro系列凭借其独一无二背屏设计，自发布以来便获得了众多消费者的关注，在年底这一波销售热潮中更是成为了销量之王。小米对于这块背屏的交互和体验极为重视，在发售之后不断推出各种新功能和优化。

此前，小米17Pro系列背屏已经带来了一系列实用且有趣的功能。动态大头贴模式支持拍摄动态照片，还新增了明亮风格模板，让用户能够拍摄出更具个性的照片;对话翻译功能支持正屏中文输入，背屏显示外语译文，极大地方便了用户在不同语言环境下的交流;5款动态壁纸，包括猫抓板时间、双胞胎海獭、透明器件、地球之美、粉色沙滩，为用户带来了更加丰富的视觉体验;2款掌机游戏《植物大合成》和《雪人推箱子》，搭配复古掌机保护壳，简单易上手，让用户在闲暇时光能够享受游戏的乐趣。

此外，小米集团总裁卢伟冰此前还透露，小米下一代手机将继续采用背屏设计，并且会加大在这方面的研发投入。卢伟冰称，背屏不仅要设计出色，更要具备丰富的交互功能，目标每个月都能为用户带来一些新的功能迭代，持续提升用户的使用体验。随着“隐身模式”的上线以及背屏功能的不断丰富，小米17Pro系列有望在市场上继续保持强劲的竞争力。

  • 小米17 Pro妙享背屏对话翻译上线：正屏说中文 背屏即时翻译

    小米13 Pro系列近日上线妙享背屏对话翻译功能，实测对着手机说中文即可实时显示译文，效率很高。背屏还新增大头贴模式，支持拍摄动态照片，并加入多款动态壁纸。游戏方面新增植物合成与雪人推箱子两款休闲游戏，搭配复古风格保护壳，操作简洁有趣。作为核心亮点，背屏采用与主屏同源的龙晶玻璃，支持LTPO自适应刷新率，横向覆盖后摄模组，辨识度拉满。小米总裁卢伟冰表示，该系列大胆创新获用户积极反馈，下一代旗舰将继续沿用背屏设计并加大研发投入。

    ​小米17Pro ​妙享背屏 ​对话翻译

  • 小米17 Pro系列妙享背屏全新掌机游戏等新功能上线

    小米14 Pro系列10月29日迎来副屏重大更新，新增动态大头贴、实时对话翻译功能，并上线5款动态壁纸及2款复古风格掌机游戏。动态大头贴支持通过副屏拍摄并应用模板增添趣味，对话翻译实现正屏输入与副屏多语言同步显示。壁纸库新增萌系与科技自然主题，掌机游戏搭配专属保护壳提升沉浸体验。此次更新分阶段推送，预计11月中旬覆盖全部用户，持续拓展副屏交互场景。

    ​小米17Pro ​动态大头贴 ​实时对话翻译

  • 小米17 Pro系列妙享背屏新功能上线：包括对话翻译、新游戏等

    小米17系列妙享背屏功能将于10月29日正式上线，包含四大亮点：动态大头贴支持拍摄生动瞬间并新增明亮风格模板；对话翻译实现正屏输入、背屏即时显示译文；新增动态壁纸提升界面趣味性；配合游戏手机壳可畅玩《愤怒的小鸟》等经典游戏。该背屏还支持倒计时、音乐控制等实用功能，尺寸设计合理，投入超10亿元研发，体现小米对用户体验的重视。

    ​小米17系列 ​妙享背屏 ​动态大头贴

  • 小米17 Ultra取消2K屏：用Pro Max同款超级像素

    小米17 Ultra并没有开案2K屏，依然是全RGB无损排列，也就是会采用小米17 Pro Max同款的超级像素屏幕。 超级像素技术主要是排列方式上与以往的OLED有明显区别，经由全RGB像素独立排布，在OLED领域首次克服了高ppi与低良率之间的难题，彻底告别像素公摊”问题，每一颗子像素都能精准发光。

    ​小米17 ​Ultra ​超级像素屏幕

  • 小米17 Ultra蓄势待发：直屏+大圆镜头 没有背屏

    据爆料，小米17+Ultra将在春节前发布，主打影像功能，配备1英寸超大底主摄和2亿像素潜望长焦，支持外挂镜头。荣耀Magic8+Ultra也可能节前亮相，而OPPO、vivo超大杯旗舰则安排在节后。小米17+Ultra正面为直屏，背部采用大圆镜头设计，无副屏，是其与Pro系列最大差异。此外，小米15+Ultra预计配备新国屏，搭载骁龙8 Gen5平台，顶配版支持双卫星通信。

    ​小米17 ​Ultra ​荣耀Magic8

  • 小米最强旗舰！小米17 Ultra春节前登场

    博主爆料小米14 Ultra春节前将发布，已获入网许可。该机搭载1.5K新国屏、骁龙8 Gen3平台，影像系统采用无背屏设计，配备1英寸超大底主摄+2亿像素潜望长焦，支持双卫星通信。卢伟冰透露小米与徕卡四年合作推出20余款机型，称新机将突破移动影像新高度。

    ​小米17 ​Ultra ​影像旗舰

  • 小米最火数字旗舰：小米17系列激活量即将突破200万

    小米14系列销量火爆，截至10月26日累计激活量突破185万台，即将突破200万。该系列9月25日发布，首发起售价4499元，开售5天销量破百万，创小米数字旗舰销售纪录。创新亮点在于背部副屏设计，支持时钟显示、AI头像生成、出行提醒等功能，还能实现后置摄像头自拍预览和他人协助拍摄时的实时构图查看。配合复古造型保护壳，用户可用副屏玩怀旧游戏。小米总裁卢伟冰透露，下一代手机将继续沿用副屏设计并加大研发投入。

    ​小米17系列 ​数码闲聊站 ​妙享背屏

  • 小米17 Ultra提供双版本：顶配版独占双卫星通信

    小米14 Ultra已备案两个版本，型号分别为2512BPNDAC和2512BSPNA1C，全系支持UWB。高配版搭载双卫星通信技术，支持天通一号卫星通话及北斗短报文，可在无地面网络时保持通信。工业设计采用1.5K直屏与超级像素新国屏，后置5000万超大底主摄及2亿像素潜望长焦，支持长焦微距。搭载骁龙8 Gen3平台，支持无线充电、IP68防水，配备大容量金沙江电池，预计春节前发布。

    ​小米17 ​Ultra ​卫星通话

  • 苹果天猫双11今晚开卖 iPhone17pro天猫官旗首次降价

    天猫Apple Store官方旗舰店10月20日晚开启双11活动，iPhone 17 Pro系列成为焦点，到手价8699元起，Pro Max为9699元起，但标准版未参与降价。Apple Watch Series 11优惠后低至2141元，SE3仅1453元起。AirPods 4降至611元，降噪版917元。活动提供12期免息分期和7天无理由退换，iPhone 17 Pro发货需15天内，Pro Max为22天内。多款产品降价与贴心服务为消费者带来购机良机。

    ​天猫双11 ​Apple降价 ​iPhone17Pro

  • 小米17 Ultra蓄势待发：没有背屏 采用圆形镜头模组

    小米17 Ultra有望在春节前登场，博主数码闲聊站曝光了小米17 Ultra的部分细节。 该博主表示，小米17 Ultra没有背屏，采用圆形镜头模组，主摄采用5000万像素，拥有超级大底（预计是1英寸），支持更强的ISZ变焦，能与潜望镜衔接无损焦段。并且小米17 Ultra还配备2亿像素全新潜望长焦，支持多焦段无损变焦，支持长焦微距，同时提升了动态范围。

    ​小米17 ​Ultra ​5000万像素主摄

