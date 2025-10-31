vivo WATCH GT 2已支持开通移动/联通eSIM服务

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:今日，vivo官方正式宣布，旗下智能手表vivo WATCH GT2已全面支持中国移动与中国联通的eSIM服务开通，eSIM版本定价仅为699元，为用户带来更加便捷的独立通讯体验。

据了解，vivo WATCH GT2的eSIM服务提供两种模式供用户选择:一号双终端与独立终端。一号双终端模式下，用户可将手表作为主号码的附属设备，实现手机与手表共用一个号码，共享套餐内的通话与流量资源，无论手机还是手表均可独立进行通话与上网操作。而独立终端模式则允许用户为手表单独开通一个号码，相当于拥有一张独立的卡号，同样支持通话与上网功能。

这一服务的开通，意味着用户在未携带手机的情况下，也能通过vivo WATCH GT2进行通话，确保重要通话不被错过。在规格方面，vivo WATCH GT2同样表现出色。它配备了一块2.07英寸的超视界大屏，局部峰值亮度高达2400nits，为用户带来清晰亮丽的视觉体验。内置595mAh大容量电池，在蓝牙模式下续航可达33天，即便开启eSIM功能，也能根据使用频率满足日常1-2周充一次电的需求。

健康监测方面，vivo WATCH GT2支持全天候心率、血氧、睡眠监测，并适配跑步、骑行等多种运动模式，提供详尽的数据记录与分析，助力用户科学管理健康。此外，该手表运行自研的蓝河操作系统3.0，流畅度堪比OriginOS6，动效丝滑，内置蓝心小V2.0智能助手，融合DeepSeek大模型，支持连续对话与深度思考，用户只需一句话即可搞定日程提醒、运动记录等日常任务。

值得一提的是，vivo WATCH GT2还支持与vivo及iPhone双设备连接，用户可同时接收来自两部手机的通知信息，实现跨平台无缝衔接。

