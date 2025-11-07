OPPO Reno15系列官宣11月10日发布

首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今日，OPPO官方正式宣布，Reno15系列将于11月10日发布。从官方公布的剪影中，不少网友推测，该系列或将继续由人气偶像宋雨琦担任代言人，为新品增添更多星光。

此次OPPO Reno15系列不仅在代言人上备受关注，其新配色星光蝴蝶结”同样引人注目。据官方透露，这一新配色将采用紫色调，并搭配特殊工艺，为手机外观带来全新的视觉体验。回顾上一代OPPO Reno14系列，其主打配色“梦幻人鱼姬”便凭借行业首创的流光幻影工艺，若隐若现的鱼尾纹理随光线和角度变换，赢得了广泛好评。

OPPO Reno15 系列官宣： 11 月 10 日见

除了新配色，OPPO Reno15系列的真机Deco实拍也于今日被知名博主数码闲聊站曝光。从实拍图中可以看出，新品依然维持了与iPhone同款的冷雕工艺，相比一般的热弯玻璃、金属Deco，质感更为出色。

据悉，OPPO Reno15系列此次至少将推出两款机型，分别为Reno15和Reno15Pro。其中，Reno15采用了6.32英寸的1.5K小屏设计，配备金属中框，搭载天玑8450芯片，性能强劲。在拍照方面，该机前置5000万像素摄像头，后置则配备了2亿像素主摄、5000万超广角和5000万潜望长焦，满足用户多样化的拍摄需求。同时，Reno15还支持IP68和IP69满级防水，让用户在各种环境下都能安心使用。

而Reno15Pro则采用了6.78英寸的1.5K大直屏设计，同样配备金属中框和天玑8450芯片。在拍照配置上，与Reno15保持一致，前置5000万像素摄像头，后置2亿像素主摄、5000万超广角和5000万潜望长焦。除此之外，Reno15Pro还支持50W无线充电，为用户带来更加便捷的充电体验。同样，该机也支持IP68和IP69满级防水。

