首页 > 原创 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

AI日报：上海首例涉AI提示词著作权案宣判；Kimi K2 Thinking发布；中文图像编辑新王UniWorld-V2发布

2025-11-07 16:05 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、上海首例涉AI提示词著作权案宣判：提示词不具备作品独创性

上海黄浦区法院对一起涉及AI提示词的著作权侵权案作出的一审判决。法院认为，提示词缺乏独创性，因此原告不享有著作权。

【AiBase提要:】

⚖️ 法院裁定提示词缺乏独创性，原告不享有著作权。

📝 被告辩称提示词不受著作权保护，且符合合理使用范围。

🌟 原告为美术创作公司，因提示词生成的作品起诉被告侵犯著作权。

2、全新思考模型 “月之暗面 Kimi K2 Thinking” 发布，AI的边界再被突破！

月之暗面发布了其最新思考模型Kimi K2Thinking，该模型在智能代理和推理能力上实现了显著提升。它能够自主进行多轮工具调用和深度思考，无需用户干预，标志着AI技术向更高层次的自我学习和适应能力发展。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Kimi K2Thinking具备边思考边使用工具的能力，无需用户干预。

🚀 提升了AI处理复杂任务时的自主性和效率。

💡 引发业界关注，有望在医疗、金融、教育等领域带来新的思路。

3、中文图像编辑迎来新王！UniWorld-V2发布，框选即改、中文字体精准渲染，性能碾压GPT-Image与Gemini

文章介绍了UniWorld-V2图像编辑模型及其基于UniWorld-R1框架的技术突破，展示了其在中文指令理解和图像编辑性能上的卓越表现。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 UniWorld-V2模型通过创新的视觉强化学习框架UniWorld-R1，显著提升了图像编辑的准确性和灵活性。

🖌️ 该模型能够精准理解中文指令，并实现复杂的中文字体渲染和光影处理。

📈 在测试基准GEdit-Bench和ImgEdit中，UniWorld-V2以高分领先其他知名模型，如GPT-Image-1和Gemini2.0。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2510.16888

4、谷歌发布 AI 文件检测工具 Magika 1.0，重磅升级全面采用 Rust 语言

谷歌推出的 Magika 1.0 是基于人工智能的文件类型检测系统最新稳定版本，性能和安全性大幅提升。其核心引擎已迁移至 Rust 语言，并支持超过 200 种文件格式，包括数据科学与编程语言等新类型。此外，Magika 1.0 还简化了开发者集成过程，鼓励社区参与优化。

image.png

【AiBase提要:】

🌟 Magika 1.0 采用 Rust 语言重构，性能与安全性大幅提升。

📂 支持 200 多种文件格式，新增多种数据科学与编程语言类型。

⚙️ 简化开发者集成过程，鼓励社区参与项目优化。

5、Sora Android 版首日下载量爆炸，竟达47万次！

Sora在Android平台的首日下载量达到47万次，表现出色，同时其iOS版本因地区限制和邀请制导致下载量相对较低。Sora通过AI技术为用户提供个性化视频生成服务，并在短视频领域面临Meta AI的竞争。

image.png

【AiBase提要:】

📱 Sora Android版首日下载量达47万次，表现强劲。

🌐 iOS版本仅限美国和加拿大，采用邀请制限制用户访问。

🎥 Sora提供AI生成视频功能，支持动画视频制作与互动浏览。

6、全球首个AI海洋大模型“瞰海”发布！10天海洋预测精准到600米深

我国自主研发的全球首个端到端人工智能海洋大模型“瞰海”，该模型能够实时重构当前海况并精准预演未来10天内海表至600米深度的温度、盐度、密度与流场变化，为海洋科研、防灾减灾与生态治理提供了前所未有的支持。

【AiBase提要:】

🌊 首次实现从卫星遥感观测到海洋三维环境预测的全链路闭环

🧠 采用端到端智能推演架构，跳过传统建模步骤，提升预测效率和精度

🌍 为海洋科研、防灾减灾与生态治理提供高精度的“数字海洋镜像”

7、铁甲钢拳变现实！宇树科技“Embodied Avatar”让人类分身机器人瞬间觉醒

宇树科技推出的Embodied Avatar系统，该系统通过高精度动作捕捉和5G技术实现远程操控机器人，具有低延迟、高精度的特点，并在多个领域有广泛应用前景。

【AiBase提要:】

🤖 全链路低延迟动作映射技术实现远程操控机器人

🧠 自研UnifoLM模型提升机器人自主适应能力

🚀 应用场景覆盖工业、医疗、教育与娱乐领域

8、Google 推出 Gemini API 文件搜索工具:简化私有 RAG 集成，开发者无需自建向量数据库

Google 推出了 Gemini API 的文件搜索工具，这是一个完全托管的 RAG 系统，能够将私有文件无缝转化为知识库。该工具简化了数据处理流程，使开发者可以专注于应用逻辑，而非底层基础设施维护。

【AiBase提要:】

🌍 支持多种文件格式，包括 PDF、DOCX、TXT 和编程语言文件。

🔍 自动处理文件上传、索引和检索过程，支持语义搜索。

💰 创新计费模式，首次索引费用低至0.15美元/百万词元。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 法大夫AI法律智能体首次亮相法博会引关注！“法小助”斩获卓越技术奖！

    2025年10月25-26日，深圳法律服务博览会（法博会）在福田会展中心举办。本届展会聚焦“法律服务创新保障科技与产业创新”，汇聚众多法律科技企业。法大夫推出的AI法律智能体矩阵备受关注，其与广东宝城律师事务所联合研发的“法小助”AI律师智能体成为亮点，荣获法博会法律科技产品大赛“卓越技术奖”。该智能体集成九大核心功能，覆盖法律咨询、合同审查、文书生成等场景，提供24小时不间断服务，通过“Web端+小程序+智能终端”实现多端覆盖，已落地多地法院及企业园区，有效提升法律服务效率与普惠性。

    ​法律服务创新 ​AI法律智能体 ​法律科技

  • 免费！AI对话式搜索词挖掘工具，一键检测品牌在AI搜索中的可见度

    本文探讨在AI搜索时代如何提升品牌、产品或内容的AI推荐可见度。关键在于挖掘AI对话式搜索词并优化内容，避免因未被AI抓取或排名靠后导致流量损失。推荐使用AIBase平台的GEO排名查询工具，免费检测品牌在主流AI搜索中的曝光度、排名及竞品对比，并提供优化建议，帮助抢占AI流量高地。该工具覆盖多平台，操作简单，适合企业、内容创作者及电商使用。

    ​AI搜索 ​品牌优化 ​内容推荐

  • 让 AI “记住你”:GEO 提示工程的核心思路与实战指南

    在AI搜索与生成式回答时代，仅靠传统SEO已不足。本文提出GEO提示工程，即结合生成式引擎优化与提示工程，通过优化内容结构、嵌入提示关键词、设计问答模块等方式，使页面更易被AI引用。文章详解了中文互联网环境下的实操策略，包括设计贴合中文表达习惯的提示句式、结构化内容、多模型测试及引用监测，并推荐AIBase工具量化优化效果，帮助内容既被AI“看见”又被“选中”。

    ​GEO ​提示工程 ​生成式引擎优化

  • AI搜索可见性监控:品牌如何在GEO时代掌握主动权

    随着AI搜索工具兴起，生成引擎优化(GEO)成为新战场。GEO品牌监控通过追踪品牌在AI搜索结果中的可见度、曝光次数、竞品对比等数据，衡量品牌影响力。优化策略包括：结构化品牌信息、关联热点话题、提升内容权威性。未来GEO监控将向实时化、智能化发展，成为数字营销标配工具。

    ​GEO品牌监控 ​AI搜索引擎 ​生成引擎优化

  • GEO 长尾关键词实战策略:在生成式 AI 环境下抢占用户提问入口

    在生成式AI搜索环境下，长尾关键词策略比传统SEO更为重要。用户倾向于使用自然完整的提问句式，因此长尾关键词/提问式短语的覆盖率成为关键。文章指出，GEO优化需构建“提问式+语义覆盖+实体关联+结构化摘要”的方法体系，包括：通过AI平台模拟提问、分析用户问答社区获取真实查询句式；优先布局高潜力长尾问题；为每条长尾设计包含核心解答、结构化分段、语义扩展的内容模板；配合Schema标记等技术适配。最终通过AIBase等工具持续监控内容在AI搜索结果中的可见性，形成“发现-筛选-创作-监控”的闭环优化体系。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​SEO优化

  • 快手发布2025新银发人群洞察报告，活力、得劲、悦己成为新银发关键词

    快手联合艾瑞咨询发布《2025快手新银发人群洞察报告》，揭示45岁以上“新银发”群体以“得劲”为生活哲学，正从家庭奉献者转型生活主理人。他们围绕健康自护、兴趣自怡、价值自立构建消费新生态，展现出活力、价值与自在的群体特征。报告将其分为务实派、活力派、从容派、佛系派四类，消费聚焦健康养生、旅游休闲、时尚悦己等高潜力赛道，其中健康需求最迫切。�

    ​新银发人群 ​消费升级 ​健康自护

  • 有AI就有无限可能，灰豚AI发布新一代GEO系统

    11月1日，灰豚AI发布新一代GEO系统，突破传统仅支持文本内容优化的局限，全面支持国内短视频平台作品优化，实现近乎零算力成本。该技术被视作行业重大创新，是当前国内GEO源头厂商的重要突破。系统通过AI训练提升企业在生成式搜索中的品牌影响力，助力企业获得竞争优势。未来电商将从平台化转向AI化，灰豚GEO系统支持多种合作模式，让企业以业务增长为导向，抢占AI市场先机。

    ​灰豚AI ​GEO系统 ​短视频优化

  • 人类的心声，被AI听见了

    过去一年里，一个看似无意义的Labubu，成为了颇具情绪号召力的符号。 这只表情夸张、眼神狡黠的小兽，从逼仄的盲盒一路爬上潮流顶峰。它既不代表功能，也不传达身份，却让无数年轻人愿意为之排队、抽签。 而这，离不开更大的消费变迁。事后诸葛来看，Labubu的走红并非偶然，而是精准踩中了一个趋势——在这个时代，人们似乎越来越愿意为“情绪价值”付费。 与此�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​情绪价值

  • 进博会“全勤生”三星的AI全景图：AI Home中国首秀

    三星在进博会上首次展出AI+Home智能家庭解决方案，通过Bespoke AI、Vision AI和Galaxy AI三大模块，实现全场景智慧生活。AI正从"会语言"向"会行动"演进，软硬件协同成为核心竞争力。三星凭借从芯片到终端的全产业链优势，打破端侧AI的性能、算力与存储"不可能三角"，构建起覆盖手机、电视、家电的生态闭环。未来，AI将全面接管生活，让科技真正服务于人。

    ​端侧AI ​AI ​Home

  • 双11“换芯” 阿里妈妈AI按下加速键

    ​今年双11的不同，在平台对外披露的商家案例中得以一窥究竟。 AI智能选品、AI智能出价、AI智能调控投放节奏..... 这些营销策略的表述来自音箱品牌Marshall，双11第一波段10天活动期内，Marshall在影音电器行业品牌和店铺排名均位居第一;成交转化率提升67%，爆款成交同比增长30%。这波爆发式增长的背后，反复被CUE到的AI可以说是深藏功与名。 绝非只是平台意志的表达，

    ​AI智能选品 ​AI智能出价 ​AI智能调控

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM