AI搜索可见性监控：品牌在生成式搜索时代的生存新法则

2025-11-04 16:57 · 稿源：站长之家

上个月，一个做营销SaaS的朋友跟我抱怨:"SEO做了两年，Google排名前三，结果现在客户都去问ChatGPT了，流量直接腰斩。"他问我:"用户问AI推荐工具，我的品牌会被提到吗?"

我说，这就是问题所在——你根本不知道AI有没有推荐你

零点击时代已经到来

数据不会撒谎。2025年最新研究显示，58.5%的Google搜索已经是零点击——用户看完AI摘要就走了，根本不点进网站。更关键的是，ChatGPT现在每天处理超过10亿次查询，而且预计2030年流量就会超过Google。

这意味着什么?传统SEO的游戏规则彻底变了。

GEO

以前你盯着Google Search Console，看排名、看点击率。现在用户直接问AI"推荐一个项目管理工具"，AI回答里有没有你的品牌，你完全不知道。竞品可能已经被推荐了50次，而你的品牌一次都没出现。

GEO不是选项，是必选项

普林斯顿大学2024年的研究发现，通过GEO（生成引擎优化），品牌在AI回答中的可见度最高能提升40%。但前提是，你得先知道自己的现状

这就是为什么AI搜索可见性监控变得至关重要。Google Search Console能告诉你网站表现，但ChatGPT、Claude、豆包这些AI平台回答了什么，你根本看不到。

市面上大部分监控工具只盯着ChatGPT和Perplexity，但中国市场的现实是:用户更多使用豆包、通义千问、DeepSeek、文心一言这些国产AI平台。如果你只监控国际平台，就等于放弃了主战场。

监控什么，怎么监控?

我最近在用AIBase的品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers），它解决了几个核心痛点:

第一，多平台覆盖。它同时监控豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5大中文AI平台，不会漏掉任何一个主流渠道。

第二，精准追踪品牌提及。不只是告诉你被提到了多少次，还能看到具体在什么问题下被推荐、排名第几、曝光场景是什么。比如你是做CRM软件的，工具会告诉你:在"推荐CRM工具"这个问题下，你被AI推荐了8次，排第3位。

AIBase品牌监控服务首页

图:AIBase品牌监控服务界面

第三，竞品对比分析。你能看到竞品在同一问题下的表现——他们被推荐了多少次、排名如何、在哪些场景下出现。这能帮你发现差距，调整内容策略。

AIBase品牌得分排名

图:品牌在AI平台的曝光得分对比

第四，趋势追踪。曝光率是动态变化的。如果某周突然掉了，你能立即发现——可能是竞品更新了内容，也可能是AI模型调整了推荐逻辑。

三步建立监控体系

我的建议是这样:

第一周，建立基线。测试10-20个核心问题（比如"推荐XX工具""XX软件对比"），记录初始曝光率和排名。这是你的起点。

每周检查一次。重点关注核心问题的AI回答。如果发现品牌消失或排名下降，立即分析原因——是竞品内容更新了?还是你的资料过时了?

形成优化闭环。监控发现问题 → 优化内容（更新案例、补充数据、调整结构）→ 再次监控验证效果。不要一次性做完就不管了，AI模型持续更新，内容也要持续优化。

别等流量归零才行动

数据很清楚:71%的美国人用AI搜索研究购买决策，B2B领域89%的买家把生成式AI当主要信息来源。流量正在从Google转向AI，而且速度比你想象的快。

如果你还看不到自己在AI生态里的可见度，那可能不是你的品牌不够好，而是你根本不知道战场在哪。监控不是为了数据好看，而是为了在流量迁移的过程中，确保你的品牌不会被遗忘。

说到底，生存法则很简单:看不见的，就等于不存在。

