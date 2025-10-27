如何用 GEO 品牌可见度查询工具，看清你在生成式搜索时代的竞争位置

AI 正在重塑搜索方式，也在改变品牌传播的逻辑。当用户通过 ChatGPT 或 Gemini 搜索问题时，AI 推荐的结果已经成为新的“搜索首页”。

于是，一个新问题出现了:你的品牌是否出现在 AI 的生成答案中?

AIBase 推出的 GEO 品牌可见度查询工具，正是为此而生。它帮助企业、创作者和营销团队评估自身在生成式搜索中的曝光度，从而找到新的增长空间。

📊 GEO 查询带来的三大价值

洞察竞争格局:通过关键词查询，快速了解品牌与同行在 AI 搜索中的相对位置。 指导内容优化:发现哪些主题、表述或关键词更容易被 AI 引擎采纳。 量化品牌可见度:从被动感知转为数据化管理，让 GEO 排名成为决策依据。

🧩 工具亮点

多平台可视化展示品牌曝光度;

自动生成 GEO 排名报告，直观展示竞争强弱;

支持周期性对比，追踪优化成效;

全程免费，无需复杂配置。

🚀 如何使用

1.访问 AIBase GEO 排名查询工具

2.输入品牌或关键词;

3.即刻查看 GEO 品牌可见度结果，包括曝光频次、关键词热度及趋势分析。

在生成式搜索主导的时代，GEO 品牌查询不再是可选项，而是竞争必备项。

通过 AIBase，你可以直观了解自己的“AI 曝光力”，并以数据驱动优化策略，确保品牌在 AI 世界中持续被看见。

（举报）