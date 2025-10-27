想象这样一个场景:你的潜在客户打开ChatGPT，输入"推荐一款好用的XXX工具"，AI给出了详细的回答，列举了5个品牌，配上优缺点分析——但里面没有你。

客户根本不知道你的存在，自然也不会访问你的网站，更不会成为你的用户。

这不是假设，而是每天都在发生的现实。

根据最新数据，63%的年轻用户已经习惯直接问AI而不是用Google搜索。更可怕的是，AI只会推荐它"认识"的品牌——如果你不在它的"推荐名单"里，你就彻底失去了这部分用户。

问题来了:你怎么知道自己是否已经被AI"遗忘"了?

传统方法为什么不管用?

很多营销人员尝试过自己测试:

在ChatGPT里问几个问题，看看有没有提到自己

让同事帮忙在不同AI平台上试试

隔几天再问一次，看看结果是否变化

但这些方法都有致命缺陷:

❌ 样本量太小 - 你只测试了几个问题，但用户可能用上百种方式提问

❌ 平台覆盖不全 - 只测ChatGPT，但用户还在用Perplexity、Claude、Gemini...

❌ 无法持续追踪 - 手动测试太费时，根本做不到定期监控

❌ 缺乏对比维度 - 不知道竞品表现如何，无法判断自己的真实水平

❌ 数据不可量化 - "好像偶尔被提到"不是数据，无法指导优化策略

你需要的是一个系统化的检测工具。

免费GEO查询工具:3分钟搞清楚你的AI可见度

现在有个好消息:你不需要再手动一个个平台去测试了。

AIBase平台推出的GEO排名查询工具，可以帮你快速、全面、免费地检测你的品牌在AI搜索中的真实表现。

它是如何工作的?

整个流程极其简单，不需要任何技术背景:

步骤1:输入你的测试查询

想想你的目标客户会怎么问AI。例如:

"有哪些好用的数据分析工具"

"推荐适合电商的客服系统"

"深圳靠谱的UI设计公司"

步骤2:选择测试平台

工具支持一键在多个主流AI平台测试:

ChatGPT（ 最大 用户基数）

用户基数） Perplexity（专业搜索）

Claude（高质量对话）

Gemini（Google生态）

文心一言、通义千问（中文市场）

步骤3:查看可视化结果

几秒钟后，你会得到清晰的报告:

📊 提及情况总览

你的品牌在哪些平台被提到了

总提及率是多少

排名位置（第几个被推荐）

🎯 竞品对比分析

同类品牌的表现如何

你和头部品牌的差距

谁是这个领域的"AI宠儿"

💬 具体提及内容

AI是怎么描述你的

强调了什么优势

是否存在负面信息

📈 历史趋势追踪

对比上次检测的变化

优化措施是否有效

可见度是上升还是下降

最重要的是——完全免费使用，无需注册会员!

真实案例:看看别人是怎么用这个工具的

案例1:发现"隐形危机"的SaaS公司

某在线协作工具品牌，创始人一直觉得自己产品不错，用户评价也好。用GEO工具检测后才发现:

在"推荐协作工具"查询中，6个主流AI平台 无一提及 他们

他们 竞品A在5个平台被推荐，竞品B在4个平台出现

原因:官网描述过于技术化，AI提取不到关键信息

后续动作: 重写官网首页描述，增加结构化数据，2个月后提及率从0%提升到33%。

案例2:找到突破口的本地服务商

一家南京的营销咨询公司，在工具中测试"南京营销公司推荐":

ChatGPT提到了5家公司， 他们不在其中

Perplexity提到了他们，但排在第4位

Claude完全没提到他们

关键发现: Perplexity能找到他们，说明有基础信息;其他平台找不到，说明信息分布不够广。

后续动作: 在36氪、虎嗅等平台发布案例文章，主动提交到行业目录网站，3个月后ChatGPT开始稳定提及。

案例3:避免负面信息的电商品牌

某服装品牌用工具检测后发现，AI在推荐时会附带说"但客服响应较慢"。

根源分析: 某第三方评测网站上的一条差评被AI抓取。

后续动作: 改进客服流程，主动在多个平台收集正面评价，稀释负面信息。1个月后，AI描述变为"性价比较高"。

为什么你应该立刻开始检测?

1. AI搜索正在吞噬传统搜索流量

数据不会撒谎:

2024年，Google搜索流量 首次 出现下降

出现下降 ChatGPT月活用户突破3亿，Perplexity增长500%

预计2025年，30%的搜索流量将被AI接管

如果你在AI搜索中"不存在"，你正在失去越来越多的潜在客户。

2. 现在还有窗口期

大部分公司还没意识到GEO的重要性，市场竞争远没有SEO那么激烈。

传统SEO:几十万公司在争夺排名，头部位置被大品牌垄断

GEO优化:90%的公司还在观望，现在入局还能抢占先机

谁先优化，谁就能在AI推荐中占据有利位置。

3. 优化成本远低于传统SEO

传统SEO需要:

持续生产大量内容

购买外链和权重

等待数月才能见效

GEO优化需要:

优化现有内容的"AI可读性"

获取几条高质量第三方提及

通常1-2个月就能看到变化

投入更少，回报更快。

4. 不检测=盲目优化

很多公司在做内容营销、发新闻稿、优化官网，但不知道:

这些动作对AI可见度有没有帮助?

竞品做了什么，为什么它们总被推荐?

自己的短板在哪里，应该优先优化什么?

没有数据支撑的优化，等于瞎忙活。

AIBase GEO查询工具就是你的"数据仪表盘"，让每一步优化都有据可依。

立即行动:5步提升你的AI可见度

Step1:建立基准线（今天就做）

访问 https://app.aibase.com/zh/tools/geo，输入3-5个核心查询场景，了解现状。

💡 小技巧: 从用户视角提问，而不是用官方术语。用户不会问"企业级SaaS CRM解决方案"，他们会问"适合小公司用的客户管理软件"。

Step2:分析竞品（这周完成）

用同样的查询测试主要竞品，对比:

谁的提及率 最高 ?

? 他们的官网有什么特点?

AI是如何描述他们的?

Step3:优化核心信息（2周内完成）

根据检测结果，优化你的"AI可读信息":

✅ 官网首页前200字 - 清晰说明"我们是谁、服务谁、解决什么问题"

✅ 产品/服务描述 - 用自然语言，避免专业黑话

✅ 结构化数据 - 添加Schema.org标记（技术团队15分钟搞定）

✅ 关于我们页面 - 包含公司背景、核心优势、客户案例

Step4:建立外部提及（持续进行）

AI更信任第三方信息源，主动争取:

行业媒体报道（发布新闻稿、接受采访）

评测网站收录（主动提交到G2、Capterra等平台）

用户真实评价（在多个平台收集客户反馈）

专业问答（在知乎、Quora等平台回答相关问题）

Step5:定期复测（每月1次）

每月用GEO工具重新检测一次，观察:

提及率是否提升?

排名是否前移?

哪些优化动作见效了?

还有哪些改进空间?

记住:GEO优化不是一次性工作，而是持续迭代的过程。

最常见的5个问题

Q1:我的品牌很小，AI会提到我吗?

品牌大小不是决定性因素。很多小品牌因为内容质量好、信息清晰，反而比大品牌更容易被AI提及。关键是让AI"读懂"你。

Q2:需要花钱吗?

AIBase GEO查询工具完全免费，无需注册会员，没有查询次数限制。

Q3:多久能看到效果?

取决于你的优化力度。一般来说:

优化官网信息:1-2周AI可能开始抓取

增加外部提及:1-2个月见效

全面系统优化:2-3个月显著改善

Q4:只优化中文还是英文?

如果你的目标市场在中国，优先优化中文;如果是海外市场，优先英文。工具支持多语言检测。

Q5:会不会和SEO冲突?

不会!GEO和SEO是互补的。好的SEO内容（清晰、有价值、结构化）同样有利于GEO。

今天就开始，别让你的品牌在AI时代"隐形"

改变正在发生，速度比你想象的快:

去年 ，人们还在讨论"AI搜索会不会流行"

，人们还在讨论"AI搜索会不会流行" 今年 ，AI搜索已经成为数亿人的日常习惯

，AI搜索已经成为数亿人的日常习惯 明年，不在AI推荐中的品牌可能彻底失去新增流量

好消息是，你不需要等待，也不需要复杂的技术:

花3分钟检测现状 👉 立即使用免费工具 花1小时分析结果和竞品 花1周优化核心信息 花1个月建立外部提及 持续监测，不断迭代

在AI时代，被看见比排名第一更重要。

你的潜在客户已经在用AI搜索了，你的竞争对手可能已经开始优化GEO了。

不要再犹豫——现在就检测你的品牌在AI世界里是否存在。

🚀 免费检测你的AI品牌可见度

AIBase GEO查询工具

👉 https://app.aibase.com/zh/tools/geo

✅ 完全免费

✅ 无需注册

✅ 支持多平台

✅ 即时出报告

3分钟，让你知道品牌在AI眼中的真实样子。

