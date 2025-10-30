前两天，做To B产品的朋友跟我吐槽:"投了那么多钱做内容营销，结果发现用户现在都直接问ChatGPT和豆包推荐工具，我们品牌在AI回答里根本没出现过。"

这个痛点很真实。数据显示，58.5%的Google搜索已经变成"零点击"——用户看完AI摘要就走了。更夸张的是，ChatGPT日查询量超过10亿次，71%的人用AI搜索来研究购买决策。如果你的品牌不在AI的推荐列表里，就等于在新流量入口失踪了。

什么是 GEO 可见度检测?

GEO（生成引擎优化）是AI搜索时代的新概念。简单说:当用户问"推荐一个项目管理工具"，你的品牌是否被ChatGPT、豆包这些AI提到?排第几位?这就是GEO要解决的问题。

传统SEO盯着Google排名，但现在流量正在转向AI平台。根据研究，89%的B2B买家把生成式AI作为获取信息的关键来源。不监控AI平台曝光，你连竞争对手在哪儿都不知道。

实测:一个专注国内市场的免费工具

试了几个GEO工具后，我发现大部分只监控ChatGPT和Perplexity，对国内企业不太友好。后来找到AIBase的GEO排名查询工具，专门覆盖国内5大AI平台:豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言。

图:AIBase GEO排名查询工具界面

用起来很直接:输入品牌名和相关问题（比如"推荐协作工具""哪个CRM好用"），它会自动检测你的品牌在这些平台的回答中出现几次、排名第几。

更实用的是可视化数据面板:

总检测次数 - 你的品牌被检测了多少次

- 你的品牌被检测了多少次 推荐数 - 实际被AI推荐的次数

- 实际被AI推荐的次数 曝光率 - 推荐数/检测次数，核心指标

- 推荐数/检测次数，核心指标 竞品对比 - 看对手在哪些问题下被推荐更多

图:品牌曝光数据分析结果

三个实战技巧

技巧1:建立监控基线

第一周测试10-20个核心问题，记录初始曝光率。这是你的起点数据。然后设目标:3个月内曝光率提升30%。有了基线，才能判断优化效果。

技巧2:每周检查排名变化

AI模型会持续更新，你的排名不是静态的。每周查一次核心问题，如果发现品牌消失或排名下降，立即分析原因——是竞品内容更新了?还是你的内容过时了?

技巧3:关注高质量问题

不要追求在所有问题下被提及。被推荐在1个高购买意图的问题下（如"企业级XX工具推荐"），远比被提及在10个无关问题下更有价值。聚焦核心场景，别浪费精力。

为什么选这个工具?

坦白说，国内能监控豆包、通义千问这些平台的工具不多。AIBase的优势在于:

覆盖国内主流平台 - 中国用户更多用国产AI，监控这些才有意义

- 中国用户更多用国产AI，监控这些才有意义 免费使用 - 不用担心预算问题

- 不用担心预算问题 数据直观 - 趋势图表一目了然，不用自己整理数据

简单说

AI搜索时代，流量入口变了，营销策略也得跟着变。定期用工具检测品牌在AI平台的曝光情况，发现问题就优化内容，形成"监控-优化-验证"的闭环。毕竟，被AI推荐，才能被用户看到。

（举报）