iPhone 18 Pro或缩小灵动岛 苹果正测试特殊挖孔方案

2025-11-07 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:近日，有关iPhone18Pro系列的重磅消息接连曝光，引发了科技圈的广泛关注。据可靠消息，苹果正在对iPhone18Pro系列的屏幕形态进行革新，测试一种特殊的HIAA挖孔方案，此举预示着沿用多年的灵动岛设计将迎来史上首次缩小。

据透露，此次测试的HIAA挖孔方案并非安卓阵营普遍采用的单挖孔形态，但其面积相较于苹果以往的灵动岛设计却有了显著减小。这一变化不仅将为用户带来更加简洁、现代的屏幕观感，同时也彰显了苹果在屏幕设计上的不断探索与创新。

iPhone 18 Pro灵动岛缩小：史上首次

除了灵动岛的缩小，iPhone18Pro系列在硬件配置上也进行了诸多升级。据悉，该系列手机正在测试可变光圈技术，以进一步提升拍照效果。而Pro Max版本更是采用了钢壳电池，增强了手机的耐用性和安全性。此外，虽然背部的横向大矩阵DECO模组保持不变，但新增的透明版本无疑将为消费者提供更多个性化的选择。

值得一提的是，此前有爆料称苹果正在研发超透镜技术，旨在精准聚焦光线，确保Face ID在体积缩小的同时依然保持出色的识别精度。这一技术的引入将进一步缩小Face ID组件的体积，从而使灵动岛区域变得更加紧凑，为用户带来更加流畅的交互体验。

