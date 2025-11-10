OPPO Reno15系列定档11月17日发布

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，OPPO官方正式官宣，备受期待的OPPO Reno15系列定档11月17日19:00发布。此次新机继续由人气明星宋雨琦代言，其全新外观也一同揭晓，打造出独特的“星光蝴蝶结”配色，清透内敛的白色调搭配芭蕾运动风的蝴蝶结造型，再加上闪耀的点点星光，视觉效果十分吸睛，造型与之前曝光的真机一致。后摄部分采用与iPhone同款的冷雕工艺，质感相较于一般的热弯玻璃、金属Deco更为出色。

除了外观，OPPO Reno15系列在玩法上也有创新，主打实况照片新玩法——前后同拍实况。开启该功能后，前后摄像头将同时启用。据Reno产品经理张若星介绍，这一功能堪称“试衣神器”，女生可以把自己的头像和拍摄的衣服组合在一起。

据了解，OPPO Reno15系列至少包含两款机型，分别为Reno15和Reno15Pro。其中，OPPO Reno15配备6.32英寸1.5K小屏，采用金属中框，搭载天玑8450芯片，前置5000万像素摄像头，后置则搭载2亿像素主摄、5000万超广角和5000万潜望长焦镜头，还支持IP68、IP69满级防水。OPPO Reno15Pro采用6.78英寸1.5K大直屏，同样配备金属中框与天玑8450芯片，前置摄像头规格与Reno15相同，后置摄像头配置也一致，同样支持IP68、IP69满级防水，此外还支持50W无线充电。更多详细信息，让我们共同期待11月17日的发布会。

（举报）