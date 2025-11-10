鸿蒙智行：智界R7累计交付量破10万台

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:近日，鸿蒙智行官方传来喜讯，旗下智界R7累计交付量成功突破10万台大关，这一成绩标志着该车型在市场上获得了消费者的广泛认可。

与此同时，官方还推出限时优惠活动，即日起至12月1日24:00前完成大定锁单的消费者，可享受智界「黑武士」限时免费选配权益，更有至高15000元的跨年购置税补贴，为消费者带来实实在在的福利。

新款智界R7于8月25日正式上市，全系增程、纯电版本同价，各有两款版本供消费者选择。在续航方面，新款智界R7入门Max版表现不俗，纯电版本配备82kWh电池，续航可达667km;增程版搭载37kWh电池包，纯电续航251km，综合续航更是高达1570km。而Max和Ultra版在续航上更进一步，纯电均搭载100kWh电池包，拥有802km的纯电续航;增程版均为53.4kWh电池包，纯电续航360km，综合续航达1673km，充分满足了不同消费者的出行需求。

车内配置上，新款智界R7实现了舒适大满配，从空间、座椅、智能化、舒适性等多维度进行了全面升级。其中，中控屏升级为16.1英寸3K高分辨率屏幕，显示面积更大、更清晰，为驾驶者带来更加出色的视觉体验。同时，新车还是鸿蒙智行首款配备主副驾双零重力座椅的车型，进一步提升了乘坐的舒适性。

在辅助驾驶方面，新款智界R7同样表现出色。全系标配华为192线激光雷达、4D毫米波雷达以及后向高精度固态激光雷达，并搭载HUAWEI ADS4，实现了全天候全场景全覆盖的辅助驾驶功能，为驾驶者提供了更加安全、便捷的驾驶体验。

动力系统上，新款R7增程版全系配备1.5T高热效率发动机。其中，Max和Max版为后驱设计，拥有309马力、320牛米的动力输出，零百加速仅需7.4秒;Ultra版则为四驱设计，动力更为强劲，拥有520马力、550牛米的动力输出，零百加速仅需4.9秒。

（举报）