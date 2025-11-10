真我GT8 Pro阿斯顿马丁F1限量版正式开售 售价5499元

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:今日，备受瞩目的真我GT8Pro阿斯顿马丁F1限量版正式开启销售，售价为5499元，提供16GB +1TB的顶配内存，还配备定制赛车礼盒，为消费者带来一场科技与赛车的跨界盛宴。

在外观设计上，真我GT8Pro阿斯顿马丁F1限量版整体与普通版保持一致，不过后摄造型支持更换。它深度融入了诸多阿斯顿马丁F1的元素，配色选用马丁标志性的青绿色，手机本体上采用了标志性银翼徽标、双翼空气动力学双曲线等设计，尽显速度与激情。其包装盒也十分豪华，采用激情柠配色，内置徽标手机壳、赛车造型卡针等专属周边产品，极具收藏价值。

不仅外观独具匠心，该限量版在UI方面也进行了深度定制。拥有专属开机动画、图标，以及专属相机水印等，从开机到日常使用，全方位营造出独特的赛车氛围。

配置方面，真我GT8Pro阿斯顿马丁F1限量版与普通版保持一致。它配备了一块6.79英寸的2K直屏，搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，性能强劲。内置7000mAh超大电池，支持120W有线闪充以及50W无线闪充，续航与充电速度都表现出色。影像方面，前置3200万像素摄像头，后置则搭载5000万主摄、5000万超广角以及2亿像素潜望长焦，支持理光GR影像系统，能够深度复刻标准、正片、负片、单色、高对比黑白五大经典胶片影调，满足摄影爱好者的多样需求。

此外，该机还支持满级防尘防水，配备超声波屏幕指纹，内置电竞独显芯片R1，无论是日常使用还是游戏娱乐，都能带来出色的体验。

