真我GT8 Pro发布：3999元起 首发理光GR影像系统

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:今日下午，真我realme年度旗舰GT8Pro正式发布，以3999元起售价冲击高端市场。这款新机提供五个存储版本:12GB+256GB版3999元，16GB+256GB版4299元，12GB+512GB版4499元，16GB+512GB版4699元，顶配16GB+1TB版售价5199元。

作为核心亮点，GT8Pro全球首发理光GR影像系统，通过光学、交互、算法、影调的全链路深度定制，打造出专业街拍体验。其搭载的理光GR防眩光主摄通过光学标准认证，采用7P高透镜片与5层超低反镀膜，反射率低至0.2%;配合深吸收蓝玻璃与双层AR镀膜，透光率高达97%。该机内置理光GR模式，支持快拍对焦与沉浸式取景器，配合联合调校的直觉算法引擎，在色彩科学、颗粒模拟、暗角控制等维度复刻五大经典胶片影调，并深度还原28mm与40mm黄金拍摄焦段。

性能配置方面，GT8Pro采用6.79英寸2K直屏，搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，配合电竞独显芯片R1组成双芯架构。影像系统后置三摄组合，包括5000万像素主摄、5000万像素超广角及2亿像素潜望长焦。续航方面配备7000mAh超大电池，支持120W有线闪充与50W无线闪充。

工业设计实现重大突破，首创机械拼装式镜头DECO，支持可拆可拼可换功能，用户可通过更换镜头装饰件自由切换机身形态。机身采用高精度铝合金装饰件与星形螺丝设计，Deco区域纯平处理，兼顾轻盈防锈与握持舒适度。防护性能达到IP69满级防尘防水标准，并配备超声波屏幕指纹识别技术。

据官方介绍，理光GR影像系统特别优化了抓拍体验，通过自研SuperQPD抓拍算法复刻理光GR经典的超焦距与预设对焦功能，实现"构图即对焦"的零延迟拍摄。该系统反对过度计算，强调"所见即所得"的真实光影还原，从直出效果到操作逻辑均深度贴合理光GR的街拍哲学。

