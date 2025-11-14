微信小程序将在iOS端支持接入虚拟支付 苹果抽成15%

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:微信公开课公众号发布《关于小程序将在iOS端支持接入虚拟支付的公告》，这一消息引发行业广泛关注，标志着微信小程序在iOS端的发展迈入新阶段。

微信在公告中明确表示，将持续致力于为iOS平台的小程序、小游戏开发者和用户带来更优质的体验。同时，微信对苹果给予小程序和小游戏开发者的支持表示欢迎，对苹果推出的小程序合作伙伴计划（Mini Apps Partner Program）持积极态度。微信方面称，将尽快为开发者提供接入服务，携手共同构建一个健康繁荣的生态。

据了解，苹果已正式推出小程序合作伙伴计划。该计划主要针对在iOS和iPadOS平台上托管小程序、小游戏的开发者。根据计划，符合条件的小程序内购佣金率将从常规的30%大幅降至15%。苹果自2017年起便开始支持基于网页技术的小程序及小游戏，2024年1月进一步推出内购技术支持，此次推出小程序合作伙伴计划，无疑是对其生态建设的进一步深化。

苹果此次推出小程序合作伙伴计划，通过降低佣金率的方式实现让利，同时规范支付流程，试图在自身利益与开发者需求之间达成平衡。尤其值得一提的是，苹果与腾讯就微信小程序内购抽成问题达成了共识，这一成果对于推动更健康的小程序生态发展具有重要意义。

对于开发者而言，苹果此次降低佣金率将直接增加他们的收入，提高开发积极性，有助于吸引更多开发者投入到小程序和小游戏的开发中，丰富平台内容。对于用户来说，更健康繁荣的生态将带来更多优质、多样化的小程序和小游戏体验。而微信与苹果的此次合作，也为整个行业在处理平台与开发者、支付合规等问题上提供了新的思路和范例，有望推动整个移动应用生态朝着更加健康、有序的方向发展。

