董明珠再回应玫瑰空调：创新尝试 打造家电艺术品

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:在广州南沙举办的第二十届中国经济论坛上，格力电器董事长董明珠在演讲中再次提及售价3万多元的玫瑰空调，就近期网络热议话题作出回应。

董明珠直言，玫瑰空调是格力在行业内的创新尝试。“在空调领域，此前还没有人将空调打造成艺术品，这是我们迈出的第一步。”她透露，目前玫瑰空调已在部分酒店投入使用，凭借独特设计吸引不少顾客专程前往体验，这恰恰证明了其创新价值所在。

董明珠强调，企业发展应当秉持利他思维，在实现自身成长的同时，也要带动上下游产业链协同发展。

此前，董明珠就曾多次回应玫瑰空调引发的争议，她曾表示“你不喜欢有人喜欢，我就是要坚持去创新”“玫瑰空调可能有一点不那么美，但它创造了世界首台，你敢吗?”面对很多人吐槽其设计“土气”，董明珠则显得十分豁达:“我们讲不断地去创新，一定要把空调做成家里的一个艺术品，这就是我的目标。”

据董明珠介绍，玫瑰空调严格意义上是为新婚人群量身打造，不过金婚、银婚人群同样适用。在格力董明珠店，玫瑰变频冷暖3匹1级能效柜机空调售价32999元，该产品独创仿生玫瑰外观造型，采用3D立体油墨丝印工艺，将艺术与科技巧妙融合。

