红米REDMI K90 Pro Max定档10月23日发布

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:今日，REDMI官方正式对外宣布，其历史上首款Pro Max机型——K90Pro Max将于10月23日发布。

从官宣海报上不难发现，K90Pro Max采用了独特的横向大模组设计，这一设计风格与小米17系列有着异曲同工之妙，算是对小米设计语言的一种传承。此前，REDMI K70和K70至尊版也曾采用过类似的设计元素，而此次K90Pro Max在此基础上进行了创新与升级。特别引人注目的是，新机右侧还配备了一个圆形结构，目前尚不清楚这是纯粹的装饰元素，还是具备特定的功能属性，这无疑为新机增添了几分神秘色彩。

REDMI品牌总经理卢伟冰日前透露，K90系列将开启REDMI的新篇章。集团不仅对K系列提出了更高的要求，还给予了前所未有的支持，彻底刷新了K系列的定位。他强调，K系列将不再以价格来限制产品定义，不以品牌做技术区隔，甚至不排斥与小米直接竞争。正是在这样的背景下，全新的K90系列首次推出了Pro Max版本，其定位就是通杀4K价位市场，展现出强大的市场野心。

除了延续K系列一贯的性能、续航、屏幕等传统优势外，K90Pro Max还将在质感、影像、声音等旗舰核心体验上实现全面突破。有分析认为，从某些角度来看，K90Pro Max的定位可能会与小米17系列产生重合，甚至在某些产品力上超越小米17标准版，这无疑将加剧两者之间的市场竞争。

据爆料，K90Pro Max在影像系统上进行了史诗级的大升级。新机将配备一颗5000万像素、1/1.3英寸超大底的主摄，支持OIS光学防抖技术，确保拍摄出的照片清晰稳定。同时，新机还将首次搭载潜望长焦镜头，成为REDMI K系列中首款拥有潜望镜头的旗舰机型，这一升级无疑将大幅提升新机的远摄能力和成像质量。

（举报）