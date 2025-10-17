首页 > 热点 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

红米REDMI K90 Pro Max定档10月23日发布

2025-10-17 09:44

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:今日，REDMI官方正式对外宣布，其历史上首款Pro Max机型——K90Pro Max将于10月23日发布。

从官宣海报上不难发现，K90Pro Max采用了独特的横向大模组设计，这一设计风格与小米17系列有着异曲同工之妙，算是对小米设计语言的一种传承。此前，REDMI K70和K70至尊版也曾采用过类似的设计元素，而此次K90Pro Max在此基础上进行了创新与升级。特别引人注目的是，新机右侧还配备了一个圆形结构，目前尚不清楚这是纯粹的装饰元素，还是具备特定的功能属性，这无疑为新机增添了几分神秘色彩。

微信截图_20251017094508.png

REDMI品牌总经理卢伟冰日前透露，K90系列将开启REDMI的新篇章。集团不仅对K系列提出了更高的要求，还给予了前所未有的支持，彻底刷新了K系列的定位。他强调，K系列将不再以价格来限制产品定义，不以品牌做技术区隔，甚至不排斥与小米直接竞争。正是在这样的背景下，全新的K90系列首次推出了Pro Max版本，其定位就是通杀4K价位市场，展现出强大的市场野心。

除了延续K系列一贯的性能、续航、屏幕等传统优势外，K90Pro Max还将在质感、影像、声音等旗舰核心体验上实现全面突破。有分析认为，从某些角度来看，K90Pro Max的定位可能会与小米17系列产生重合，甚至在某些产品力上超越小米17标准版，这无疑将加剧两者之间的市场竞争。

据爆料，K90Pro Max在影像系统上进行了史诗级的大升级。新机将配备一颗5000万像素、1/1.3英寸超大底的主摄，支持OIS光学防抖技术，确保拍摄出的照片清晰稳定。同时，新机还将首次搭载潜望长焦镜头，成为REDMI K系列中首款拥有潜望镜头的旗舰机型，这一升级无疑将大幅提升新机的远摄能力和成像质量。

  • 红米REDMI K90 Pro Max丹宁色亮相 采用第三代科纳皮设计

    10月17日，Redmi正式推出K90 Pro Max第二款配色"丹宁色"，其灵感源自经典牛仔裤，采用全新科技丹宁材质与双色经纬编织工艺，配合小米第三代科技纳米皮技术，提升视觉质感与实用性。后盖具备抗紫外线、抗黄变特性，官方实测耐磨性较前代提升40%。表面采用疏油纳米涂层，日常污渍易清洁。该机型搭载第五代骁龙8处理器，配备2K直屏，支持超声波指纹识别。影像系统升级，主摄采用5000万像素超大底传感器，支持OIS光学防抖，并首次引入潜望式长焦镜头，实现更远距离清晰拍摄。小米总裁卢伟冰强调，这是Redmi史上首款Pro Max机型，目标成为4000元价位段最强产品。

  • 王腾发文祝REDMI K90 Pro Max大卖 王化回复“拥抱”表情

    Redmi宣布将于10月23日全球首发K90 Pro Max，定位“史上最强K系列”。前品牌总经理王腾时隔多月更新微博为新机预热，称其为研发团队倾注心血的巅峰之作。小米内部高管集体互动响应，卢伟冰透露该机将实现“脱胎换骨式升级”，直言这是4000元价位段最具竞争力的产品，凭借极致性能“通杀”同价位市场。

  • REDMI K90 Pro Max外观公布：后置BOSE认证扬声器

    Redmi K90 Pro+ Max将于10月23日发布，采用全新“流金白”配色，机身无渐变处理，金属边框与相机模组同色，呈现简约高级感。后摄模组采用一体金属火山口设计，与小米17系列风格呼应；右侧圆形结构疑似独立扬声器，获BOSE调校认证。正面延续大R角超窄边框，实现四边等宽视觉效果。首次搭载潜望式长焦镜头，主摄配备5000万像素1/1.3英寸超大底传感器并支持OIS防抖。起售价预计突破4000元，直接对标小米17标准版竞争。

  • REDMI K90 Pro Max罕见配备后置扬声器：不影响防尘防水 支持振动清灰

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，配备罕见摄像头Deco集成扬声器，获Bose调校认证，支持2.1声道音频系统。镜头旁圆形区域为真实扬声器，背部开孔不影响IP68防尘防水，软件端新增音频振动清灰功能。搭载第五代骁龙8处理器，采用6.67英寸2K直屏，支持超声波指纹识别。主摄为5000万像素1/1.3英寸大底传感器，配备潜望式长焦镜头。丹宁色版本采用科技纳米材质，提升抗污耐磨性能。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰开箱上手REDMI K90 Pro Max：三款配色 一眼惊艳

    10月17日，小米总裁卢伟冰展示Redmi K90 Pro Max三款配色：黑、流金白和丹宁色。该机配备6.9英寸大R角直屏，尺寸与iPhone 17 Pro Max一致，视觉惊艳；采用四曲包裹金属中框，背部为横向大矩阵相机DECO。丹宁色采用类似牛仔布材质，简洁优雅。卢伟冰称其使命清晰坚定，目标凭借超强产品力突破4K价位，在性能、续航、屏幕实现“强者恒强”，并在质感、影像、声音等旗舰体验全面突破，部分领域将引领行业。此次升级不仅是产品变阵，更是K系列全新使命与定位的体现，K90与K90 Pro Max同源共生，均具创新性并引领科技长板功能。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰官宣REDMI K90 Pro Max即将发布：4K档通杀

    10月16日，小米总裁卢伟冰在直播中宣布Redmi K90 Pro Max即将发布，本月亮相。该机主打“提档”和“变阵”，号称4000元档最强手机，配备2K直屏、骁龙8 Gen5平台、潜望长焦及超大电池，支持百瓦快充，摄影能力突出。博主称其为4K档全能旗舰，堆料程度甚至超越高端机型，引发消费者期待。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 卢伟冰官宣REDMI K90系列下周见！共两款：K90、K90 Pro Max

    卢伟冰今天正式官宣，REDMI K90系列下周见。 他发文透露，本次发布会是小米手机业务在旗舰新品发布季的第二篇章。 集团除了对K系列提出了更高要求，也给予最大支持，刷新了K系列定位： -不以价格来限制产品定义 -不以品牌做技术区隔

    ​REDMI ​K90系列 ​卢伟冰官宣

  • 同档最强！产品经理剧透REDMI K90 Pro Max：定价超4000元

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90 Pro Max的价格将会超过4000元。 她指出，REDMI K90 Pro Max将是今年4000档最强手机，小米集团今年的第二款Pro Max，集集团之力，倾尽心血打造，有新形态创新，有新赛道突破。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI K90 Pro堆料干翻大哥 产品经理：亏太多了

    REDMI产品经理胡馨心表示，她刚听完损益汇报，K90系列亏太多了。 她还表示，REDMI K硬件一直是纯亏，量够大能相对少亏，整体业务线是规模经济，出货优先。 此前博主数码闲聊站表示，REDMI K90 Pro是4K档最全能的旗舰手机，堆料干翻大哥，该机配备子系最大电池 百瓦闪充，还有超大底主摄以及潜望长焦。

    ​REDMI ​K90系列 ​2K超清直屏

  • 卢伟冰官宣REDMI K90系列下周发布：不排斥和小米竞争

    Redmi品牌总经理卢伟冰宣布K90系列将于下周亮相，并重新定义该系列战略定位：突破价格限制，允许与小米数字系列直接竞争。K90系列将首次推出Pro Max版本，瞄准4000元价位市场，在影像系统实现史诗级升级，搭载5000万像素超大底主摄并首次引入潜望式长焦镜头。这一决策基于小米17系列5天销量破百万台的成功经验，旨在通过差异化竞争实现品牌协同发展。

    ​小米 ​REDMI ​K90

