REDMI K90 Pro Max整机通过IP68测试 后置扬声器具备两层防护

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日上午，REDMI官方微博开启了REDMI K90系列答网友问的第一期活动，针对网友关心的诸多问题进行了详细解答。其中，关于K90Pro Max背部大尺寸扬声器是否容易进灰的问题，引发了广泛关注。

对此，REDMI官方明确回应，K90Pro Max在后置扬声器位置精心设计了两层防护措施。外层配备了金属防尘罩，有效阻挡大颗粒灰尘;内层则设有防尘网，进一步过滤微小颗粒。同时，该机还通过了严格的IP68防尘防水测试，确保灰尘难以进入机身内部，为用户提供了可靠的防尘保障。

若用户仍担心有灰尘吸附到防尘罩孔位，REDMI也提供了贴心的解决方案。用户可定期使用手机自带的扬声器清灰功能进行自行清理，只需呼出小爱口令“扬声器清灰”即可轻松操作。此外，用户还可前往售后点，由专业售后人员使用专用工具进行深度清理，确保扬声器始终保持清洁状态。

除了扬声器防尘问题，REDMI还公布了K90系列相机相关功能的整合说明。其中，超级月亮功能成为一大亮点。K90系列均支持该功能，当用户在拍照时变焦至20倍以上并识别到月亮后，将自动触发生效，轻松捕捉月亮的细腻纹理。REDMI提醒用户，相机界面焕新后功能位置有所调整且界面精简幅度较大，建议首次开启时花几分钟查看引导说明。该功能默认开启，用户可在设置AI智能推荐中找到。

此外，K90系列的相机水印功能也进行了全面升级。不仅提供了运动水印、标准水印、打卡水印、经典水印、胶片水印等多款精美水印供用户选择，还增强了水印自定义的范围。用户除了可以自定义经纬度位置、镜头参数、时间等基础信息外，还能对边框位置、画框颜色、个性化标签图等更多内容进行自定义设置。不过，各款水印支持自定义的程度略有不同，用户需以实际水印支持情况为准。该功能可在相机顶部菜单的水印选项中开启，并点击对应水印进行编辑。

