首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI K90 Pro Max整机通过IP68测试 后置扬声器具备两层防护

2025-10-29 14:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:今日上午，REDMI官方微博开启了REDMI K90系列答网友问的第一期活动，针对网友关心的诸多问题进行了详细解答。其中，关于K90Pro Max背部大尺寸扬声器是否容易进灰的问题，引发了广泛关注。

对此，REDMI官方明确回应，K90Pro Max在后置扬声器位置精心设计了两层防护措施。外层配备了金属防尘罩，有效阻挡大颗粒灰尘;内层则设有防尘网，进一步过滤微小颗粒。同时，该机还通过了严格的IP68防尘防水测试，确保灰尘难以进入机身内部，为用户提供了可靠的防尘保障。

REDMI K90 Pro Max、红米手机

若用户仍担心有灰尘吸附到防尘罩孔位，REDMI也提供了贴心的解决方案。用户可定期使用手机自带的扬声器清灰功能进行自行清理，只需呼出小爱口令“扬声器清灰”即可轻松操作。此外，用户还可前往售后点，由专业售后人员使用专用工具进行深度清理，确保扬声器始终保持清洁状态。

除了扬声器防尘问题，REDMI还公布了K90系列相机相关功能的整合说明。其中，超级月亮功能成为一大亮点。K90系列均支持该功能，当用户在拍照时变焦至20倍以上并识别到月亮后，将自动触发生效，轻松捕捉月亮的细腻纹理。REDMI提醒用户，相机界面焕新后功能位置有所调整且界面精简幅度较大，建议首次开启时花几分钟查看引导说明。该功能默认开启，用户可在设置AI智能推荐中找到。

此外，K90系列的相机水印功能也进行了全面升级。不仅提供了运动水印、标准水印、打卡水印、经典水印、胶片水印等多款精美水印供用户选择，还增强了水印自定义的范围。用户除了可以自定义经纬度位置、镜头参数、时间等基础信息外，还能对边框位置、画框颜色、个性化标签图等更多内容进行自定义设置。不过，各款水印支持自定义的程度略有不同，用户需以实际水印支持情况为准。该功能可在相机顶部菜单的水印选项中开启，并点击对应水印进行编辑。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI K90 Pro Max罕见配备后置扬声器：不影响防尘防水 支持振动清灰

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，配备罕见摄像头Deco集成扬声器，获Bose调校认证，支持2.1声道音频系统。镜头旁圆形区域为真实扬声器，背部开孔不影响IP68防尘防水，软件端新增音频振动清灰功能。搭载第五代骁龙8处理器，采用6.67英寸2K直屏，支持超声波指纹识别。主摄为5000万像素1/1.3英寸大底传感器，配备潜望式长焦镜头。丹宁色版本采用科技纳米材质，提升抗污耐磨性能。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI官方：REDMI K90超级像素新国屏比2K屏更强

    10月30日，Redmi官方回应K90系列屏幕配置问题，确认全系未采用2K屏，但搭载全新“超级像素新国屏”。该屏幕采用全RGB新一代显示技术，每个像素由独立红绿蓝子像素构成，实现OLED从有损到无损的重大突破。K90 Pro+Max子像素数量达938万，超越传统2K排列，显示文字、线条和图片边缘更清晰锐利。全RGB排列还具备减轻视觉疲劳优势，配合圆偏振2.0、DC调光等护眼技术。核心配置上，K90搭载骁龙8至尊版平台，Pro+Max升级为第五代骁龙8至尊版。起售价分别为2599元和3999元。

    ​REDMI ​K90 ​超级像素新国屏

  • 陈奕迅喜提REDMI K90 Pro Max：担任REDMI声学大使

    10月21日，陈奕迅宣布成为Redmi声学大使，并透露Redmi K90 Pro Max将搭载2.1立体声系统，首次在手机中实现低音带。该机配备两颗超线性扬声器及超大独立低音单元，由Redmi与Bose联合调音，实现低音饱满、细节丰富、人声清晰。新品将于10月23日亮相，开启移动声学新时代。

    ​陈奕迅 ​REDMI声学大使 ​2.1立体声

  • REDMI首次！REDMI K90 Pro Max搭载5倍光学变焦潜望镜

    红米K90 Pro Max于10月23日发布，影像系统大幅升级。主摄搭载1/1.31英寸超大底"光影猎人950"传感器，具备13.5EV高动态范围，支持DXG动态技术，采用1G+6P混合镜片可有效抑制眩光。首次配备5倍光学变焦潜望长焦镜头，成为红米首款支持5X光学变焦的旗舰机型。另配备5000万像素超广角镜头，f/2.4大光圈。整体影像能力实现史诗级提升。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI K90首发买到赚到 REDMI产品经理：明年内存只会比现在更贵

    REDMI宣布K90标准版12GB 512GB首销月直降300，到手价是2899元。REDMI产品经理笋寸表示，明年内存只会比现在更贵，表明内存还会继续涨价。 博主数码闲聊站表示，内存涨价比大家想象的要严重，从供应链逐步传递到消费端，未来会看到大存储的产品越来越贵，REDMI K90整体配置摆在这里，成本确实有压力，这次调整了12 512GB版本的价格，这应该是大家普遍选择的版本，且买且珍惜。

    ​REDMI ​K90 ​内存涨价

  • REDMI与Bose达成合作：REDMI K90 Pro Max要做行业第一音频

    Redmi与声学巨头Bose达成深度合作，基于Bose 60年声学技术积淀，在K90 Pro+Max机型上实现重大突破：创新集成立体声扬声器系统，通过增大发声单元体积与优化腔体结构，动态范围提升30%，瞬态响应速度提高50%，实现零失真输出。该机还搭载骁龙8 Gen3处理器、7560mAh硅碳负极电池、100W快充及专业影像系统，经2000小时专业调音达到行业领先水准，旨在重新定义移动设备音频标准，即将开启全球预售。

  • 红米最强标准版！REDMI K90外观跟K90 Pro Max不一样

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90标准版的外观跟Pro Max版不一样，后面会单独预热。 据悉，REDMI K90标准版搭载高通骁龙8至尊版处理器，这是REDMI史上最强标准版，该机同样配备2K直屏，屏幕、性能、续航都全面拉满。 资料显示，高通骁龙8至尊版于

    ​REDMI ​K90 ​高通骁龙8至尊版

  • REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕

    Redmi K90 Pro+Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17 Pro+Max同源的全RGB排列技术，通过子像素独立布局实现高像素密度与生产效率的双重突破。屏幕实际子像素达938万，显示效果媲美2K屏，功耗降低26%。影像系统配备“光影猎人950”传感器，具备13.5EV超高动态范围，支持潜望式长焦镜头，标志着Redmi影像能力正式跻身旗舰梯队。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 雷军公布REDMI k90系列首销福利：力度非常棒 新老用户都能享

    小米创始人雷军宣布Redmi K90系列本周末首销优惠：提供2年碎屏保+2年电池盖保+365天只换不修服务；老用户以旧换新可额外获100元补贴。该系列10月23日发布，起售价2599元；10月24日标准版12+512GB首销直降300元至2899元，博主刘昌睿称赞首销福利诚意十足。

    ​小米 ​REDMI ​K90

  • 红米REDMI K90全方位提升 雷军：是不是越来越有旗舰气质

    Redmi K90作为史上最强标准版手机正式发布，起售价2599元。该机首次采用6.59英寸黄金中尺寸屏幕，兼顾握持手感与视觉体验。背部采用与iPhone17同款一体冷雕工艺，大幅提升质感。搭载骁龙8至尊版芯片、后置5000万AI三摄系统（首次加入2.5X长焦），配备7100mAh电池与100W快充，支持IP68/69防水及经Bose调音的双扬声器。雷军评价其设计工艺彰显旗舰气质，引发市场广泛关注。

    ​REDMI ​K90 ​雷军评价

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM