20周年款iPhone将配自研相机 并搭载自研定制LOFIC传感器

2025-10-28 08:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:近日，有消息透露，苹果公司为庆祝其iPhone系列诞生20周年，计划推出一款特别版iPhone，该机型将首次采用苹果定制的图像传感器，并首次搭载LOFIC技术，此举有望为iPhone的影像能力带来显著提升。

LOFIC技术，全称为Lateral OverFlow Integration Capacitor，即横向溢出积分电容技术。其核心原理在于，在手机影像传感器的每个光电二极管旁配置一个高密度电容，用以收集那些可能因饱和而溢出的光电子。

当光电二极管转化的光电子数量超出其承载上限时，多余的光电子便会流向相邻的电容，从而避免因溢出而导致的过曝现象。这一技术能够更好地保留拍摄场景中的高光信息，使输出的照片更加贴近现实中的光影效果。

今年7月，苹果公司提交了一项关于图像传感器的专利申请，其中详细介绍了LOFIC技术。有消息称，苹果已经成功研发出搭载该技术的原型机，目前工程师团队正对该技术进行进一步的验证与优化。

长期以来，苹果全系列iPhone均采用索尼生产的传感器，这些传感器采用双层设计。然而，苹果此次提出的LOFIC传感器版本却包含多项创新功能，且占用空间更小，这无疑将为iPhone的影像系统带来更为紧凑且高效的解决方案。

