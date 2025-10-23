首页 > 热点 > 关键词  > iPhone20最新资讯  > 正文

苹果iPhone命名或跳过19 2027年将迎设计革新

2025-10-23 13:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:近日，苹果公司被曝可能调整iPhone发布节奏，计划跳过iPhone19系列，直接于2027年推出iPhone20系列，以此纪念初代iPhone问世二十周年，并启动新一轮设计革新。此举被视为苹果试图重现2017年iPhone X问世时的颠覆性影响，通过重大技术突破重塑智能手机市场格局。

据供应链及行业分析师透露，苹果将打破持续十余年的“一年一机”惯例，转而采用双阶段发布策略:基本款iPhone20预计于2027年上半年亮相，高端版本则于下半年推出。这一代机型被内部视为自iPhone X以来最具象征意义的转型之作，核心升级包括外形设计的重大突破——可能采用曲面玻璃边缘、超薄边框设计，并首次引入屏下Face ID与前置摄像头技术，实现真正意义上的全面屏。若技术落地，这将是苹果自2017年取消Home键后，再次定义智能手机交互方式的里程碑。

概念手机 苹果手机 (2)

与此同时，苹果的折叠屏战略也浮出水面。公司正加速研发iPhone Fold可折叠手机，目标在2026年至2027年间推出。该机型定位将高于现有Pro Max系列，成为独立的高端产品线。

在机型规划方面，苹果或进一步精简产品线。2026年可能仅推出iPhone18Air、iPhone18Pro及iPhone Fold三款机型，暂不发布标准版iPhone18。而2027年的产品矩阵则更为丰富:除iPhone20系列外，还将推出平价款iPhone18e及第二代Fold2折叠机，形成从入门到超高端的全价位覆盖。

从全面屏到折叠屏，从交互方式到材料工艺，苹果正通过技术储备与发布节奏调整，试图在智能手机创新趋缓的背景下，再次引领行业变革。消费者与行业观察者均对此保持高度关注，期待苹果能否复制iPhone X时代的辉煌，开启下一个十年创新周期。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果首款2nm手机芯片上热搜 A20由iPhone 18系列首发

    苹果A20系列芯片将首次采用台积电2nm工艺，包含标准版与Pro版。最大突破在于内存集成设计：RAM直接与CPU/GPU集成在同一晶圆，使芯片尺寸缩小15%-20%，数据传输效率提升，尤其优化AI与游戏性能。2nm工艺相比3nm性能提升10%-15%或功耗降低30%。搭载计划显示：2026年9月iPhone 18 Pro/Max及首款折叠屏机型将采用A20 Pro；2027年标准版iPhone 18/18e则使用A20标准版，打破以往同步发布惯例。因2nm初期良率约65%-70%，苹果需通过分批投产平衡产能与成本。

    ​A20芯片 ​台积电2nm工艺 ​内存集成设计

  • 告别8GB时代！iPhone 18将升级为12GB内存：苹果已提前采购

    今年9月苹果发布的四款iPhone中，有三款均搭载12GB内存，仅iPhone 17标准版配备8GB内存。 韩国最新一份报告指出，iPhone 18标准版内存将提升至12GB，不过消费者需等到2027年上半年才能入手这款手机。 据媒体报道，苹果已开始从三星采购LPDDR5X内存，此举旨在保障iPhone 18系列的内存供应，避免人工智能企业的需求压力影响到苹果，消息称苹果已向三星预购1300万套LPDDR5X内存。 苹果�

    ​iPhone ​18 ​内存升级

  • 天猫双11战报发布：苹果iPhone成交额破纪录

    2025年天猫双11购物节于10月20日启动，首小时战报亮眼：80个品牌成交额破亿，30516个品牌实现翻倍增长，其中18919个品牌首小时成交额超去年全天。苹果表现突出，iPhone 17系列全球首发，开售两小时内Apple Store旗舰店成交额超去年全天，iPhone 17 Pro券后价8699元起。新品成为推动3C数码爆发的重要力量，iQOO 15、Switch等多款单品成交破千万。平台提供12期免息分期和7天无理由退换服务，进一步刺激消费。

    ​天猫双11 ​购物节 ​品牌成交

  • 性价比最高的MacBook来了！苹果把iPhone处理器塞进笔记本里

    本月苹果推出了全新MacBook Pro、iPad Pro及Vision Pro，这些设备均搭载新一代M5芯片。除了上述新品，苹果还有一款MacBook已在路上，许多人期待能在节前看到。 行业分析师郭明錤透露，苹果正研发一款更具性价比的13英寸笔记本电脑，这款产品旨在对标Chromebook，提升MacBook的整体销量，新MacBook将搭载A18 Pro芯片，这颗芯片去年在iPhone 16 Pro上首发搭载。 在Mac产品中使用iPhone芯片，从�

    ​苹果 ​MacBook ​M5芯片

  • eSIM时代来了！国产手机将大规模支持eSIM：方案跟iPhone Air有区别

    博主定焦数码表示，从下半年末到明年初，大部分品牌都会上eSIM，这意味着eSIM时代正式到来了。 此前博主数码闲聊站表示，国产手机会采用物理SIM卡槽 eSIM并存的方案，不会像苹果iPhone Air那样做纯eSIM设计。 资料显示，eSIM就是嵌入式SIM卡，由全球

    ​eSIM ​SIM卡 ​通信技术

  • 苹果天猫双11今晚开卖 iPhone17pro天猫官旗首次降价

    天猫Apple Store官方旗舰店10月20日晚开启双11活动，iPhone 17 Pro系列成为焦点，到手价8699元起，Pro Max为9699元起，但标准版未参与降价。Apple Watch Series 11优惠后低至2141元，SE3仅1453元起。AirPods 4降至611元，降噪版917元。活动提供12期免息分期和7天无理由退换，iPhone 17 Pro发货需15天内，Pro Max为22天内。多款产品降价与贴心服务为消费者带来购机良机。

    ​天猫双11 ​Apple降价 ​iPhone17Pro

  • iPhone频繁打错字不是你手残：用户发现iOS输入法新Bug

    不少iPhone用户发现，近期犯的打字错误比平时多得多，这可能并不是手残”，新消息称这可能是苹果系统输入法的软件问题。 在社交媒体上，一位用户在更新到iOS 26后抱怨输入问题，表示自己突然出现愚蠢的打字错误”，并注意到空格键有时会失灵，整体感觉打字精度下降。另一位用户也提到，升级到iOS 26后，尤其是在输入长消息时，键盘感觉卡顿或迟钝。 一位用户表示：�

  • 苹果回应橙色iPhone 17 Pro Max褪色成玫瑰金：正常使用不会掉色

    日前，有网友在Reddit论坛反馈称，自己的iPhone 17 Pro Max星语橙配色后盖出现褪色问题，变成了玫瑰金”配色，铝合金表面橙色几乎完全消失。 今日，据媒体报道，苹果客服表示，正常使用情况下手机颜色不会发生变化，未受高温、化学试剂等外部因素影响时不会掉色。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 客服回应iPhone通话语音隔离：是“语音突显”功能

    今日，一则关于iPhone通话降噪的讨论登上微博热搜，多位网友实测称开启特定功能后，即便身处嘈杂环境通话，对方也几乎听不到背景噪音。对此，苹果官方客服回应称，该功能实际为iOS15及以上系统内置的“语音突显”模式，需用户手动开启后方可生效。

    ​iPhone通话降噪 ​语音突显模式 ​iOS15功能

  • 国行iPhone Air开通eSIM过程来了：运营商扫描IMEI号即可激活 超简单

    今日，国行iPhone Air正式上市发售，标志着中国智能手机市场正式迈入eSIM时代。 数码博主科技新一”分享了国行iPhone Air开通eSIM的过程。

    ​eSIM ​iPhone ​Air

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM