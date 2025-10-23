苹果iPhone命名或跳过19 2027年将迎设计革新

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:近日，苹果公司被曝可能调整iPhone发布节奏，计划跳过iPhone19系列，直接于2027年推出iPhone20系列，以此纪念初代iPhone问世二十周年，并启动新一轮设计革新。此举被视为苹果试图重现2017年iPhone X问世时的颠覆性影响，通过重大技术突破重塑智能手机市场格局。

据供应链及行业分析师透露，苹果将打破持续十余年的“一年一机”惯例，转而采用双阶段发布策略:基本款iPhone20预计于2027年上半年亮相，高端版本则于下半年推出。这一代机型被内部视为自iPhone X以来最具象征意义的转型之作，核心升级包括外形设计的重大突破——可能采用曲面玻璃边缘、超薄边框设计，并首次引入屏下Face ID与前置摄像头技术，实现真正意义上的全面屏。若技术落地，这将是苹果自2017年取消Home键后，再次定义智能手机交互方式的里程碑。

与此同时，苹果的折叠屏战略也浮出水面。公司正加速研发iPhone Fold可折叠手机，目标在2026年至2027年间推出。该机型定位将高于现有Pro Max系列，成为独立的高端产品线。

在机型规划方面，苹果或进一步精简产品线。2026年可能仅推出iPhone18Air、iPhone18Pro及iPhone Fold三款机型，暂不发布标准版iPhone18。而2027年的产品矩阵则更为丰富:除iPhone20系列外，还将推出平价款iPhone18e及第二代Fold2折叠机，形成从入门到超高端的全价位覆盖。

从全面屏到折叠屏，从交互方式到材料工艺，苹果正通过技术储备与发布节奏调整，试图在智能手机创新趋缓的背景下，再次引领行业变革。消费者与行业观察者均对此保持高度关注，期待苹果能否复制iPhone X时代的辉煌，开启下一个十年创新周期。

