苹果华为OPPO将推出eSIM手机 OPPO Find X9系列已确认将支持

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:近日，国内通信行业迎来重要突破——中国联通、中国移动、中国电信三大运营商已正式获批开展eSIM手机业务，同时首款搭载eSIM技术的国产手机即将面世。据多方消息确认，OPPO Find X9系列将成为国内首个支持eSIM功能的智能手机，而华为Mate80系列也有望紧随其后推出相关版本。

OPPO Find系列产品负责人周意保通过社交媒体透露，即将于今晚发布的Find X9系列中，将包含支持eSIM的特别版本。不过，考虑到国内eSIM技术仍处于起步阶段，该系列机型预计将同时保留实体SIM卡槽，采用"eSIM+实体卡"的双卡设计，以满足用户过渡期需求。行业分析师指出，完全取消物理SIM卡槽的国产手机，最早可能要到明年才会出现。

值得注意的是，在OPPO、华为之前，首款国内获批的eSIM手机为iPhone Air，但此次国产阵营的快速跟进，标志着中国企业在通信技术标准化领域取得重要进展。

业内人士认为，eSIM技术的普及将推动手机设计向更轻薄、更防水防尘的方向发展，同时为用户提供更灵活的运营商切换体验。随着三大运营商的全面支持，预计2025年将成为国内eSIM手机爆发元年。

