首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Find X9/Pro全配色外观公布 将于10月16日发布

2025-10-09 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:近日，OPPO官方正式宣布，备受期待的Find X9系列将于10月16日19:00震撼发布，此次将推出OPPO Find X9与OPPO Find X9Pro两款机型。

今日上午，该系列手机的全配色方案终于揭晓，共包含追光红、绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑五款独特配色，满足不同用户的个性化需求。

天玑 9500 纯直屏旗舰！OPPO Find X9/Pro全配色外观公布

具体来看，OPPO Find X9提供了绒光钛、霜白、雾黑、追光红四款配色选择，而OPPO Find X9Pro则有绒砂钛、追光红、霜白三款配色。两款机型均搭载了哈苏四摄影像系统，其后置摄像头造型与OPPO Reno14系列相似，但在性能上有了显著提升。轻巧方形镜组设计，不仅在面积和凸起上进行了极度克制，更带来了进光量的巨大提升，为用户带来更出色的拍照体验。

值得一提的是，OPPO Find X9系列全系采用直屏设计，延续了Find X8系列的6.59英寸与6.78英寸黄金握持尺寸。同时，手机采用了超大弧度边框设计，有效消除了握持时边框带来的硌手感，让用户上手更加圆润服帖。

在性能方面，OPPO Find X9系列核心搭载了联发科天玑9500处理器，此前官方晒出的跑分成绩已经突破400万大关，展现了其强劲的性能实力。此外，在影像与散热能力得到大幅升级的同时，该系列手机还全系配备了7000mAh超大电量冰川电池。其中，标准版拥有同档最强的7025mAh电池，而Pro版更是达到了7500mAh，为用户提供了持久的续航保障。

天玑9500纯直屏旗舰！OPPO Find X9/Pro全配色外观公布

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • OPPO Find X9系列定档：10月16日发布

    OPPO宣布将于10月16日19:00发布Find X9系列，包括X9和X9 Pro两款手机，同时推出OPPO Pad5平板和OPPO Watch S智能手表。Find X9系列采用直屏设计，配备超大弧度边框，提升握持舒适度；首发全场景1nit明眸护眼屏，支持3840Hz超高频PWM调光；搭载哈苏四摄影像系统，大幅提升进光量；核心采用联发科天玑9500处理器，跑分超400万；全系配备7000mAh超大电池，Pro版达7500mAh。此外，Pad5主打流畅耐用，支持多任务处理；Watch S定位轻薄时尚，厚度不足9mm。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 一图看懂OPPO Find X9系列影像系统 OPPO周意保：画质革命

    OPPO Find X9系列9月29日官宣影像系统，负责人周意保称将掀起移动影像画质革命。该系列在五大技术上突破：AOA主动光学校准、第四代徕卡色彩还原镜头、瞬时三曝光、满血版LYT-828传感器、LUMO超像素引擎并行异构计算，并首发3nm算力芯片。支持哈苏2亿像素直出、全焦段8K超清照片、4K超清实况照片及小红书分享链路。针对旅拍优化人像拍摄，配备专业增距镜等配件。视频支持4K 120fps杜比视界HDR、10bit Log格式及哈苏大师影调。10月16日发布，值得期待。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find X9系列外观公布：共有4款配色

    9月23日，OPPO正式揭晓Find X9系列外观设计，采用独特小矩阵相机DECO，推出绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑四款配色。该系列工艺精湛，绒砂钛版实现镜组与机身一体感，正面配备极窄四等边直屏与金属直角边框。核心配置搭载联发科天玑9500平台，采用第三代3纳米工艺，集成全新CPU、GPU G1-Ultra及Imagiq 1190影像处理器，性能、功耗、影像和AI能力显著提升，GeekBench单核跑分达4007，多核11217。此外，首发搭载全场景真1nit明眸护眼屏，从材料到算法均由OPPO深度定制，实现端到端显示素质把控，提升视觉舒适度。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 行业唯一！OPPO Find X9 Ultra搭载2亿像素双潜望+2亿像素主摄

    OPPO Find X9系列已经定档，将于10月16日19:00发布，这次率先推出OPPO Find X9、OPPO Find X9 Pro。 根据爆料，主打极致影像的OPPO Find X9 Ultra将会在明年初发布，该机将是第五代骁龙8至尊版机型中，唯一的双长焦机型，配备超大底双潜望镜。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find X9系列官宣10月16日发布 搭载联发科天玑9500

    OPPO宣布Find X9系列将于10月16日全球发布，首发搭载联发科天玑9500旗舰处理器，采用台积电3nm工艺，安兔兔跑分突破400万。配备自研潮汐引擎技术，屏幕首发"全场景真1nit明眸护眼屏"，实现1nit最低亮度，大幅降低视觉疲劳。通过新一代光感方案提升暗光感知准确率50%，配合360度双光感融合算法优化显示效果。该系列将延续高端定位，包含标准版与Pro版双机型。

  • ColorOS 16将于10月15日发布 Find X9系列全球首发搭载

    OPPO将于10月15日举办ColorOS 16发布会暨开发者大会。新系统底层升级至安卓16，重点优化动画渲染与资源分配，实现丝滑流畅体验。新增潮汐引擎与极光引擎，提升系统稳定性和流畅度。目前尝鲜活动已开启，覆盖一加13、Find X8系列等多款机型。10月发布的Find X9系列将首发搭载ColorOS 16，成为全球首款该系统的旗舰机型。

    ​ColorOS16 ​OPPO开发者大会 ​安卓16

  • OPPO Reno15系列首次新增Pro Max机型：搭载三星HP5全新2亿像素主摄

    今年小米17系列新增了Pro Max机型，引发了不小的关注，但它还不是唯一。 据SmartPrix报道，OPPO Reno15系列也将首次新增Pro Max机型，在影像能力上进一步加强。 根据爆料，OPPO Reno15 Pro Max将搭载强大的三摄组合，分别是2亿像素主摄、5000万像素长焦，以及一颗超广角镜头，前摄同样也是5000万像素。

    ​小米17系列 ​OPPO ​Reno15系列

  • 心系天下三星W26折叠手机发布：16999元起

    10月11日，三星发布折叠旗舰心系天下W26。该机采用升级装甲铝边框与超薄精工装甲铰链，机身更坚固，展开厚度仅4.2mm，重215g。配备第二代动态AMOLED屏，外屏6.5英寸、内屏8英寸，支持120Hz刷新率。搭载骁龙8至尊版平台，后置2亿像素三摄系统，内置4400mAh电池，支持Galaxy AI功能。提供丹曦红、玄曜黑两种配色，16GB+512GB版售价16999元，16GB+1TB版18999元。

    ​三星W26 ​折叠屏手机 ​旗舰机型

  • 2899元！小米智能门锁4 Pro双摄版发布：支持AI掌静脉+3D人脸识别

    小米智能门锁4 Pro双摄版正式发布，目前已经在小米有品开启预订，首发到手价2899元。 新品整体上与此前发布的小米智能门锁4 Pro保持一致，最大的不同是增加了一颗底部摄像头，可以全方位监控无死角，尤其对于查看快递非常实用。

    ​小米智能门锁 ​双摄版发布 ​AI掌静脉识别

  • REDMI K90 Pro参数出炉 产品经理：影像大升级

    REDMI很快就会推出年度旗舰REDMI K90 Pro，该机对应的海外版本命名为POCO F8 Ultra。 据悉，REDMI K90 Pro将会配备一颗5000万像素1/1.3英寸超大底主摄，对比上代K80 Pro的1/1.55英寸主摄，K90 Pro搭载了REDMI史上规格最强的主摄，并且支持OIS光学防抖。 除此之外，REDMI K90 Pro还将配备潜望长焦镜头，这是REDMI K系列第一款拥有潜望镜头的旗舰，相较直立长焦，潜望长焦能够放下更大底更高质量�

    ​REDMI ​K90 ​Pro

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM