OPPO Find X9/Pro全配色外观公布 将于10月16日发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:近日，OPPO官方正式宣布，备受期待的Find X9系列将于10月16日19:00震撼发布，此次将推出OPPO Find X9与OPPO Find X9Pro两款机型。

今日上午，该系列手机的全配色方案终于揭晓，共包含追光红、绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑五款独特配色，满足不同用户的个性化需求。

具体来看，OPPO Find X9提供了绒光钛、霜白、雾黑、追光红四款配色选择，而OPPO Find X9Pro则有绒砂钛、追光红、霜白三款配色。两款机型均搭载了哈苏四摄影像系统，其后置摄像头造型与OPPO Reno14系列相似，但在性能上有了显著提升。轻巧方形镜组设计，不仅在面积和凸起上进行了极度克制，更带来了进光量的巨大提升，为用户带来更出色的拍照体验。

值得一提的是，OPPO Find X9系列全系采用直屏设计，延续了Find X8系列的6.59英寸与6.78英寸黄金握持尺寸。同时，手机采用了超大弧度边框设计，有效消除了握持时边框带来的硌手感，让用户上手更加圆润服帖。

在性能方面，OPPO Find X9系列核心搭载了联发科天玑9500处理器，此前官方晒出的跑分成绩已经突破400万大关，展现了其强劲的性能实力。此外，在影像与散热能力得到大幅升级的同时，该系列手机还全系配备了7000mAh超大电量冰川电池。其中，标准版拥有同档最强的7025mAh电池，而Pro版更是达到了7500mAh，为用户提供了持久的续航保障。

