首页 > 原创 > 关键词  > 正文

OPPO Find X9系列官宣10月16日发布 搭载联发科天玑9500

2025-09-22 14:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:OPPO官方正式宣布Find X9系列将于10月16日全球发布，该机型将首批搭载联发科天玑9500旗舰处理器，配合自研潮汐引擎技术，宣称将释放芯片"史上最强性能"。

据联发科官方信息，天玑9500采用台积电第三代3nm工艺（N3P），相比前代N3E工艺能效比提升显著，安兔兔综合跑分突破400万分，成为安卓阵营首款跨越该门槛的移动芯片。

在屏幕技术领域，OPPO Find X9系列全球首发"全场景真1nit明眸护眼屏"，实现从熄屏到亮屏的全场景护眼体验。该屏幕突破性地将最低亮度降至1nit，并确保在社交媒体、电子书等全应用生态下保持均匀显示，深夜使用时可大幅降低视觉疲劳。

为优化暗光环境显示效果，OPPO研发新一代屏下光感方案，通过微秒级环境光采样技术，使暗光感知准确率提升50%、稳定性提高70%，配合360度双光感融合算法，实现屏幕亮度与人眼感知的平滑过渡。

随着发布日期临近，Find X9系列在影像系统、快充技术等维度的创新成果，将成为高端市场的重要变量。据供应链消息，该系列或包含标准版与Pro版双机型，定价策略将延续OPPO高端化路线。

OPPO Find X9系列官宣10月16日见：天玑最强旗舰

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • vivo X300系列官宣10月13日发布 全球首发天玑9500平台

    近日，vivo官方正式宣布，将于10月13日19点举办新品发布会，重磅推出年度影像旗舰vivo X300系列。此次发布会将带来两款机型——vivo X300与X300Pro，其中X300作为X200Pro mini的升级迭代款，备受市场期待。 据vivo产品经理韩伯啸透露，尽管X300在命名上未带后缀，但其配置却毫不逊色于Pro级产品。该机搭载了6.31英寸8T LTPO小直屏、APO潜望长焦、长焦微距、超声波指纹、高规格USB接口以�

    ​vivo ​X300 ​新品发布会

  • OPPO Find X9系列外观公布：共有4款配色

    9月23日，OPPO正式揭晓Find X9系列外观设计，采用独特小矩阵相机DECO，推出绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑四款配色。该系列工艺精湛，绒砂钛版实现镜组与机身一体感，正面配备极窄四等边直屏与金属直角边框。核心配置搭载联发科天玑9500平台，采用第三代3纳米工艺，集成全新CPU、GPU G1-Ultra及Imagiq 1190影像处理器，性能、功耗、影像和AI能力显著提升，GeekBench单核跑分达4007，多核11217。此外，首发搭载全场景真1nit明眸护眼屏，从材料到算法均由OPPO深度定制，实现端到端显示素质把控，提升视觉舒适度。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • ColorOS 16将于10月15日发布 Find X9系列全球首发搭载

    OPPO将于10月15日举办ColorOS 16发布会暨开发者大会。新系统底层升级至安卓16，重点优化动画渲染与资源分配，实现丝滑流畅体验。新增潮汐引擎与极光引擎，提升系统稳定性和流畅度。目前尝鲜活动已开启，覆盖一加13、Find X8系列等多款机型。10月发布的Find X9系列将首发搭载ColorOS 16，成为全球首款该系统的旗舰机型。

    ​ColorOS16 ​OPPO开发者大会 ​安卓16

  • 联发科天玑9500定档9月22日发布：安兔兔跑分破400万

    近日，联发科官方微博正式宣布，将于9月22日14:00举办天玑旗舰芯片新品发布会，备受瞩目的天玑9500将在此次发布会上正式亮相。这款新芯片以其强大的性能配置和创新技术，成为安卓阵营的新焦点。 天玑9500采用了先进的CPU架构，由1颗4.21GHz的Travis核心、3颗3.50GHz的Alto核心以及4颗2.7GHz的Gelas核心组成。其中，Travis和Alto作为Arm新一代X9系超大核，Gelas则是Arm新A7系大核，共同为�

    ​天玑9500 ​联发科发布会 ​安卓旗舰芯片

  • 冲就对了：天玑9500 的GPU“满帧低功耗双满贯”，换机党直接抄作业

    联发科天玑9500芯片在手机市场实现性能与能效的突破。其第三代全大核CPU单核性能提升32%，多核性能提升17%，功耗大幅下降，超大核功耗降低55%，多核功耗降低37%。全新G1-Ultra GPU峰值性能提升33%，功耗节省42%，支持光线追踪与倍帧技术，在《王者荣耀》等游戏中实现120帧流畅体验，功耗较前代降低19%。同时，芯片率先支持虚幻引擎5.5与5.6技术，提升几何细节与光影渲染能力，推动手游画质迈向主机级。天玑9500将高帧率与高画质结合，成为旗舰手机的常态选择。

    ​天玑9500 ​全大核CPU ​G1-Ultra

  • 碾压级GPU性能，3倍光追提升，天玑9500打造手机游戏最强心脏

    2025年9月22日，联发科发布天玑9500旗舰5G芯片，其GPU性能与能效双领先，被媒体称为“最强GPU”。天玑9500搭载G1-Ultra核心，采用全新GPU+Dynamic Cache架构，在3DMark测试中峰值达3402分，功耗仅12.3W，全程超越A19Pro。光追性能提升3倍，支持主机级虚幻引擎5.5 Nanite技术，实现千万级模型渲染，并首发Megalights技术，流畅运行《暗区突围》光追120FPS。实测显示其图形表现达到移动处理器顶尖水平，重构移动端图形性能天花板。

    ​天玑9500 ​GPU性能 ​移动光追技术

  • 天玑9500来了：vivo联发科历时3年打造 安兔兔跑分突破400万

    vivo产品经理韩伯啸介绍，早在2022年夏天，vivo和联发科就一起启动了天玑9500的研发。 韩伯啸指出，一款Soc从定义到开发上市要两三年甚至更久，所以想知道一款芯片到底有没有真正的深度联合定义开发调校，其实很简单，回头看下两三年前两家公司的合作状态怎么样就知道了。 蓝厂多年来与联发科一直保持着行业仅有的超高合作深度，多次行业首发天玑系列旗舰芯片，天玑

    ​vivo ​联发科 ​天玑9500

  • 多核王者回归：11217 成绩，天玑9500强过 A19 Pro

    天玑9500芯片凭借台积电3nm工艺与全新“第三代全大核”架构实现性能突破。单核性能超4000分，多核得分达11217，首次采用四通道UFS4.1存储，读写效率翻倍。其搭载SME2指令集提升AI与高强度任务处理能力，日常应用秒开、多任务并行流畅。功耗控制出色，超大核功耗降55%，多核降37%，高负载场景下温度稳定。天玑9500以“快、稳、冷”三大特性重新定义旗舰体验，成为下一代移动设备的核心标杆。

    ​天玑9500 ​单核性能 ​多核成绩

  • 刷新历史记录！OPPO Find X9系列跑分首曝：404万

    OPPO Find系列产品负责人周意保今天发文晒图，公布了OPPO Find X9 Pro卫星通信版的跑分，安兔兔V11成绩4045997分，刷新手机行业历史记录。 该机将搭载天玑9500，周意保强调：天玑上限一直看OPPO就够了”。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 全球首发天玑9500！vivo X300 Pro常温跑分破412万：手机历史最高

    联发科发布天玑9500处理器，vivo X300系列将全球首发搭载。该芯片采用1+3+4架构，含Arm新一代X9超大核和A7大核，GPU性能提升超40%，支持光线追踪，帧率有望突破100FPS。vivo X300 Pro常温跑分达412万，刷新行业纪录，得益于蓝厂与联发科深度合作调校。

    ​天玑9500 ​vivo ​X300

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM