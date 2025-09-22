OPPO Find X9系列官宣10月16日发布 搭载联发科天玑9500

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:OPPO官方正式宣布Find X9系列将于10月16日全球发布，该机型将首批搭载联发科天玑9500旗舰处理器，配合自研潮汐引擎技术，宣称将释放芯片"史上最强性能"。

据联发科官方信息，天玑9500采用台积电第三代3nm工艺（N3P），相比前代N3E工艺能效比提升显著，安兔兔综合跑分突破400万分，成为安卓阵营首款跨越该门槛的移动芯片。

在屏幕技术领域，OPPO Find X9系列全球首发"全场景真1nit明眸护眼屏"，实现从熄屏到亮屏的全场景护眼体验。该屏幕突破性地将最低亮度降至1nit，并确保在社交媒体、电子书等全应用生态下保持均匀显示，深夜使用时可大幅降低视觉疲劳。

为优化暗光环境显示效果，OPPO研发新一代屏下光感方案，通过微秒级环境光采样技术，使暗光感知准确率提升50%、稳定性提高70%，配合360度双光感融合算法，实现屏幕亮度与人眼感知的平滑过渡。

随着发布日期临近，Find X9系列在影像系统、快充技术等维度的创新成果，将成为高端市场的重要变量。据供应链消息，该系列或包含标准版与Pro版双机型，定价策略将延续OPPO高端化路线。

