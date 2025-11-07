特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今日，特斯拉年度股东大会在美国得克萨斯州奥斯汀盛大举行，会上一项引发全球关注的决议——特斯拉CEO马斯克价值最高可达1万亿美元的薪酬计划，以超过75%的股东支持率顺利获批，这一方案不仅成为全球企业史上规模最大的高管薪酬方案，也标志着特斯拉对马斯克领导力的深度认可与未来发展的坚定信心。

根据特斯拉官方披露的详细方案，马斯克将获得最多4.237亿股限制性普通股的授予，这一数字约占公司总股本的12%。这些股票将分12个批次逐步解锁，每一批次的解锁都与特斯拉设定的特定业绩里程碑紧密挂钩。若马斯克能够带领特斯拉达成全部目标，按照公司当前的市值进行估算，这份薪酬的总价值将高达1万亿美元，令人咋舌。

更为引人注目的是，若特斯拉的市值最终能够突破8.5万亿美元大关，马斯克所持有的特斯拉股票价值将超过2.4万亿美元，这一数字不仅将刷新个人财富的纪录，更有望使他成为人类历史上首位万亿富豪。目前，马斯克的身家已约为4900亿美元，而这一薪酬计划的实施，无疑将为他的财富增长再添强劲动力。

然而，这份看似诱人的薪酬计划并非轻易可得。马斯克需要同时达成市值增长与核心业务目标，才能逐步解锁这些股权奖励。具体而言，市值目标要求从当前的约1万亿美元起步，每批股票对应5000亿美元的市值增量，最终需推动特斯拉市值突破8.5万亿美元，这一数字相当于当前微软、Meta、Alphabet三大科技巨头市值总和。运营目标则包括累计交付2000万辆特斯拉汽车、活跃FSD订阅用户连续3个月超过1000万人、累计交付100万台Optimus人形机器人以及100万辆Robotaxi投入商业运营等。财务目标更是要求调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）达到4000亿美元，这一数字相较于2024年的约170亿美元，需要增长超过20倍。

此外，该薪酬方案还设置了严格的任职门槛。马斯克需在未来7年半的时间内持续担任特斯拉CEO，否则未解锁的股权将自动失效。即便股权成功解锁，马斯克还需遵守5年的持有限制，以避免短期套现行为，确保公司长期稳定发展。

