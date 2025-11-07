首页 > 原创 > 关键词  > 特斯拉最新资讯  > 正文

特斯拉股东批准马斯克万亿美元薪酬包

2025-11-07 08:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:今日，特斯拉年度股东大会在美国得克萨斯州奥斯汀盛大举行，会上一项引发全球关注的决议——特斯拉CEO马斯克价值最高可达1万亿美元的薪酬计划，以超过75%的股东支持率顺利获批，这一方案不仅成为全球企业史上规模最大的高管薪酬方案，也标志着特斯拉对马斯克领导力的深度认可与未来发展的坚定信心。

根据特斯拉官方披露的详细方案，马斯克将获得最多4.237亿股限制性普通股的授予，这一数字约占公司总股本的12%。这些股票将分12个批次逐步解锁，每一批次的解锁都与特斯拉设定的特定业绩里程碑紧密挂钩。若马斯克能够带领特斯拉达成全部目标，按照公司当前的市值进行估算，这份薪酬的总价值将高达1万亿美元，令人咋舌。

特斯拉焕新Model Y

更为引人注目的是，若特斯拉的市值最终能够突破8.5万亿美元大关，马斯克所持有的特斯拉股票价值将超过2.4万亿美元，这一数字不仅将刷新个人财富的纪录，更有望使他成为人类历史上首位万亿富豪。目前，马斯克的身家已约为4900亿美元，而这一薪酬计划的实施，无疑将为他的财富增长再添强劲动力。

然而，这份看似诱人的薪酬计划并非轻易可得。马斯克需要同时达成市值增长与核心业务目标，才能逐步解锁这些股权奖励。具体而言，市值目标要求从当前的约1万亿美元起步，每批股票对应5000亿美元的市值增量，最终需推动特斯拉市值突破8.5万亿美元，这一数字相当于当前微软、Meta、Alphabet三大科技巨头市值总和。运营目标则包括累计交付2000万辆特斯拉汽车、活跃FSD订阅用户连续3个月超过1000万人、累计交付100万台Optimus人形机器人以及100万辆Robotaxi投入商业运营等。财务目标更是要求调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）达到4000亿美元，这一数字相较于2024年的约170亿美元，需要增长超过20倍。

此外，该薪酬方案还设置了严格的任职门槛。马斯克需在未来7年半的时间内持续担任特斯拉CEO，否则未解锁的股权将自动失效。即便股权成功解锁，马斯克还需遵守5年的持有限制，以避免短期套现行为，确保公司长期稳定发展。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 马斯克：特斯拉FSDV14.2会大规模推送

    特斯拉FSD V14.2无人驾驶系统即将全面更新，马斯克确认该系统稳定性更佳、功能更完善。新版已解决超92%技术障碍，尤其在变道迟疑和刹车异常方面优化显著。新增"疯狂麦克斯"模式兼顾高速行驶与主动变道策略，智能性较前代大幅提升。实测显示系统能高效应对复杂路况，完成并行操作，体现高识别功能与稳健驾驶风格。马斯克表示V14.2将推动FSD大规模应用，后续版本将持续迭代，助力无人驾驶迈向新时代。

    ​特斯拉 ​FSD ​V14.2

  • 马斯克称若发现外星人证据就公开

    近日，特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在一档热门播客节目中，就近期引发科学界与公众广泛关注的神秘天体“3I/ATLAS”发表看法，并针对外星生命是否存在这一永恒话题作出明确表态。 当被主持人问及是否相信宇宙中存在外星生命时，马斯克直言不讳:“如果我有任何关于外星人真实存在的确凿证据，我保证会再次登上这个节目，向全世界公开这一发现。”为表诚意，�

    ​马斯克 ​外星生命 ​3I/ATLAS

  • 马斯克称未来人类意识能上传至机器人 可用于月球和火星基地建设

    在2025年11月7日举行的特斯拉年度股东大会上，埃隆马斯克系统阐述了公司在人形机器人、自动驾驶、芯片研发与生产扩张等方面的战略规划，并更新了企业使命，展现出将技术愿景转化为现实应用的清晰路径。 马斯克指出，随着Neuralink等脑机接口技术的发展，人类有望在20年内实现将意识快照”上传至特斯拉人形机器人，使其具备类人意识。 人形机器人将被部署于月球与火�

    ​特斯拉 ​人形机器人 ​自动驾驶

  • 特斯拉新一代Roadster年内亮相 马斯克曾称零百加速不到1秒

    特斯拉首席设计师弗朗茨冯霍尔茨豪森近日在一档播客节目中明确表示，新一代特斯拉Roadster将按计划于今年亮相，研发进展顺利且已接近完成。 作为特斯拉的最强性能版本车型，新一代Roadster的性能参数一直受到网友关注。 特斯拉CEO马斯克此前曾披露，该车型设定了极为大胆的性能目

    ​特斯拉 ​Roadster ​性能参数

  • 他提前马斯克7年就提出了硅基生命的概念

    中国创业者司马华鹏于2017年首次系统提出“硅基生命”概念，比马斯克公开讨论类似理念早七年。他构建了完整理论框架，强调硅基生命与碳基生命的“共生进化”关系，体现东方“天人合一”哲学。相比之下，马斯克2024年提出的概念更侧重“竞争进化”与风险意识。七年来，司马华鹏带领团队专注技术实践，从数字人研发到多模态AI系统，逐步推出拟人化数字生命体。尽管其贡献因语言壁垒和低调作风未被国际广泛认知，但技术积累与东方智慧正日益获得认可。

  • 特斯拉Cybercab不配备方向盘和踏板 预计2026年二季度下线

    特斯拉CEO马斯克透露，Cybercab无人驾驶出租车将于2026年第二季度量产。该车型颠覆传统设计，无方向盘和踏板，完全依赖FSD全自动驾驶技术，采用纯视觉方案。整车成本预计低于3万美元，配备超大后备箱和鸥翼门，内饰极简仅设中控屏。车辆支持感应充电，专为无人出租场景优化，将推动汽车行业变革。

    ​特斯拉 ​Cybercab ​无人驾驶

  • AI日报：Hailuo 2.3发布；豆包AI编程史诗级升级；马斯克推出AI百科全书Grokipedia

    本期AI日报聚焦多领域突破：海螺AI 2.3实现视频生成技术跃升，支持双模式免费试用；豆包AI编程工具实现零基础可视化开发；马斯克推出AI百科Grokipedia；Mistral发布企业级AI开发平台；Anthropic推出金融版Claude，显著提升分析师效率；Pinterest升级AI购物助手功能；英伟达推出全能模型OmniVinci刷新性能纪录；DeepSeek模型在港大美股交易竞赛中以10.61%年化回报率夺冠。

    ​AI视频生成 ​Hailuo ​2.3

  • 马斯克称xAI Grok“儿童模式”已上线 完善布局全年龄段

    马斯克10月26日在X平台宣布，其人工智能助手Grok的“儿童模式”已全面上线。该模式是7月预告的“Baby Grok”计划阶段性成果，承诺为儿童提供友好内容，但具体功能设置、过滤机制及适用年龄等细节尚未披露。媒体分析指出，Grok正构建覆盖全年龄段用户的AI生态体系，从标准对话到儿童专属版本，展现xAI在人工智能助手领域差异化竞争的雄心。

    ​人工智能助手 ​Grok儿童模式 ​xAI

  • 特斯拉全新功能上线：氛围灯会随音乐跳舞

    特斯拉通过2025.26版OTA更新推出“音彩光舞”功能，让车内灯光随音乐律动，提升座舱氛围，还支持锐舞洞穴等玩法及专辑封面颜色匹配。同时上线“车鱼视听”应用，可登录抖音账号浏览视频、收听头条新闻，并支持Apple Music百首以上播放列表随机播放及自定义音频均衡器预设，优化听觉体验。此次升级大幅提升了座舱娱乐体验。

    ​特斯拉 ​OTA升级 ​座舱娱乐

  • 马斯克再发火星言论：坚信有生之年会将人类送上去

    昨日，马斯克在X平台发布推文，坚信星舰飞船有朝一日终将把人类送上火星。 据悉，网友在评论星舰第11次试飞之后表示：不确定星舰何时能成功，但确信在自己有生之年，这是唯一能研发出的、有机会将人类送往地月系统之外的宇宙飞船。” 对此，马斯克给予肯定，他回复称：我相信星舰飞船会把人类送上火星，这条道路是清晰的

    ​马斯克 ​星舰飞船 ​火星移民

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM