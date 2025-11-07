首页 > 原创 > 关键词  > 享界S9最新资讯  > 正文

华为鸿蒙智行新款享界S9开启预订：预售价31.8万起

2025-11-07 14:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日 消息:今日，华为常务董事余承东正式宣布，新款享界S9正式开启预订，预售价从31.8万元起。这款被誉为鸿蒙智行最美轿车的车型，凭借其优雅设计与强大性能，迅速吸引了市场的广泛关注。

新款享界S9在车身尺寸上进行了精心调整，长宽高分别为5160mm、2005mm和1492mm，轴距达到3050mm。与现款车型相比，新款车身宽度增加了18mm，高度提升了6mm，使得整车豪车气场更为充足。在设计上，新款享界S9延续了寰宇美学理念，搭载寰宇之星车标，并升级了尊界同款星云尾灯和全新智慧电动门，展现出无与伦比的优雅气质。

不仅如此，新款享界S9还采用了星海之翼设计和全新豪华轮毂，使其在豪华轿车中拥有最低的风阻系数。在配置方面，新车更是诚意满满，采用了6大问界M9同款标配和6大尊界S800同源配置，为用户带来前所未有的豪华体验。

在智能驾驶方面，新款享界S9全车配备了4个激光雷达，支持乾崑智驾ADS4.0系统，并首次搭载了4D毫米波雷达，显著提升了整车的感知态势和识别精度。智能座舱内，新车配备了16.1英寸智能中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏、全新MagLink Mini控制屏以及智能电子外后视镜屏等，搭配鸿蒙智能座舱，实现了智慧交互的无缝流转，打造出同级最强的智舱体验。

作为豪华旗舰轿车，新款享界S9还提供了多种能源形式选择，以满足不同用户的需求。增程版车型搭载了华为雪鸮智能增程系统，CLTC最大综合续航里程可达1378km，让长途自驾再无续航焦虑。而纯电版车型则标配了100kWh电池包，CLTC综合续航里程最高可达816km，为用户提供了更加环保、高效的出行方式。

据悉，新款享界S9将于11月20日正式上市，有望与当下热销的享界S9T携手，共同助力享界品牌持续向上发展。

鸿蒙智行最美轿车！新款享界S9开启预订：预售价31.8万起

