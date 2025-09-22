首页 > 原创 > 关键词  > ColorOS16最新资讯  > 正文

ColorOS 16将于10月15日发布 Find X9系列全球首发搭载

2025-09-22 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:近日，OPPO ODC2025官网页面更新信息显示，OPPO将于10月15日正式举办ColorOS16发布会OPPO开发者大会。此次大会备受瞩目，核心亮点无疑是全新升级的ColorOS16系统。

此前，ColorOS设计总监陈希已提前展示了ColorOS16的全新动画效果，引发外界广泛关注。据透露，ColorOS16在底层系统上实现了重大突破，将安卓底层升级至安卓16版本，并针对动画渲染与资源分配进行了深度优化。用户在实际使用中，即便是连续打开应用并频繁打断操作，也能感受到动画效果的丝滑流畅，整个过程连贯无阻，肉眼几乎察觉不到任何掉帧现象。

ColorOS 16 官宣 10 月 15 日亮相：OPPO Find X9 全球首发

除了动画效果的显著提升，ColorOS16还将在性能引擎方面进行全面升级。其中，潮汐引擎与极光引擎的加入，将通过多线程并行响应架构与动态调度机制，有效解决资源冲突导致的画面闪跳问题，进一步提升系统的稳定性和流畅度。

目前，ColorOS16已经开启了尝鲜活动，通过审核的用户可以提前体验ColorOS16Beta版。此次招募的机型涵盖了一加13、一加13T、OPPO Find X8系列以及OPPO Find N5等多款热门机型，让更多用户能够提前感受新系统的魅力。

值得一提的是，即将在10月登场的OPPO Find X9系列将出厂直接搭载全新的ColorOS16系统，成为全球首款搭载该系统的旗舰机型。这一举措无疑将进一步提升OPPO Find X9系列的市场竞争力，为用户带来更加极致的使用体验。

关键词：

