首页 > 原创 > 关键词  > ColorOS16最新资讯  > 正文

OPPO ColorOS 16发布：Find X9等机型将全球首发

2025-10-15 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今日上午，OPPO全新操作系统ColorOS16正式亮相，并宣布将由OPPO Find X9系列、一加15、一加Ace6以及OPPO Pad5等机型首发搭载。此次ColorOS16在流畅度、AI功能及生态互联方面实现了重大突破，为用户带来前所未有的体验。

OPPO Find X9 全球首发！ColorOS 16 发布

在流畅度上，ColorOS16带来了三大核心升级:全新一代极光引擎、潮汐引擎以及自研的繁星编译器。极光引擎通过重塑安卓模块化架构，实现了全场景丝滑流畅的无缝体验;潮汐引擎则首发芯片级动态追帧技术，使系统重载流畅度提升37%，功耗降低13%;繁星编译器则构建了从Java到专属硬件的完整编译链，让大众机型也能享受顶级流畅。

OPPO Find X9 全球首发！ColorOS 16 发布

除了流畅度的提升，ColorOS16还引入了断代领先的一键闪记功能，支持复杂图文、超长视频的智能记录，以及闪现灵感的随口记录。同时，系统还优化了日常使用场景，如点外卖时自动识别取餐码，一键快速记账，让生活更加便捷。

在AI体验方面，ColorOS16带来了全新升级的小布建议。基于多模态感知技术，小布能够为用户提供个性化的专属推荐，涵盖信用卡账单、旅行攻略、新闻简讯等多个方面。通过记忆搜索、问答和推荐的系统性整合，小布助手正带来独一无二的创新AI体验。此外，新增的AI实景对话功能基于声纹识别技术，能够准确识别用户声音，即使在嘈杂环境中也能提供精准解答。

OPPO Find X9 全球首发！ColorOS 16 发布

生态互联方面，ColorOS16全面打通了与Apple Watch的生态壁垒，使OPPO的流体云能够无缝显示在Apple Watch上，包括打车、外卖、取餐码、航班高铁信息等。同时，手机备忘录数据迁移、跨屏互联的手机镜像投屏、通知流转以及众多AI能力也得到了全面支持，进一步提升了用户的跨设备使用体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • ColorOS 16正式版升级计划公布：OPPO Find X8系列率先尝鲜

    据ColorOS官微消息，OPPO全新系统ColorOS 16正式版升级适配计划今日公布，OPPO Find X8系列、一加13系列会在本月率先升级ColorOS 16正式版，具体如下。 2025年10月30日 OPPO Find N5、OPPO Find N5卫星通信版、OPPO Find X8 Ultra、OPPO Find X8 Ultra卫星通信版、OPPO Find X8s 、OPPO Find X8s、OPPO Find X8 Pro、OPPO Find X8 Pro卫星通信版、OPPO Find X8、一加13、一加13T。 2025年11月

    ​ColorOS ​16 ​OPPO

  • ColorOS 16用户内测体验招募来了 首批支持OPPO、一加30款机型

    今日，ColorOS官微宣布，ColorOS 16系统用户内测体验招募开启。 OPPO Find N5、OPPO Find X8 Ultra、OPPO Find X8、OPPO Find X8s、一加13、一加13T、一加Ace 5 Pro等首批30款机型用户可报名升级。 审核时间为10月14日-10月19日，根据答题分数、报名时间分批审核，10月15日10月21日根据审核结果分批推送。

    ​ColorOS ​16 ​系统内测

  • 全球首次！万元相机置换OPPO Find X9 Pro：OPPO最高补贴1400元

    OPPO为Find X9 Pro推出全球专属相机置换补贴，最高补贴1400元，活动10月22日截止。该机搭载哈苏真2亿长焦镜头，采用AOA光学校准技术提升解析力，F2.1超大光圈进光量提升140%，配合70mm黄金焦段与超晶态蓝玻璃，实现行业首个哈苏真两亿直出画质。超动态大底主摄升级第四代曝光技术，支持瞬时三曝，融合高动态与抓拍。全新LUMO超像素引擎支持2亿像素多帧合成，实现可裁切的高画质体验，成像素质媲美中画幅相机。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find X9系列首批搭载天玑9500：OPPO最强天玑旗舰

    今天下午，OPPO Find X9系列正式亮相，该机首批搭载联发科天玑9500旗舰平台。 据悉，天玑9500由OPPO和联发科联合研发，这是联发科最强悍的手机芯片，同时搭载全新一代潮汐引擎，性能释放更为激进。 官方介绍，全新潮汐引擎带来行业首发芯片级动态追帧技术，实现了软硬协同的系统级动画性能优化，不仅让系统重载流畅度提升37%，功耗更是降低了13%。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO最强标准版！OPPO Find X9发布：4399元起

    OPPO Find X9于10月16日发布，售价4399元起，提供追光红、绒光钛等四色。搭载6.59英寸1.5K直屏、联发科天玑9500平台、7025mAh电池，支持80W有线和50W无线充电。影像系统大幅升级，配备哈苏超清四摄，广角进光量提升57%，潜望长焦进光量暴增81%，集成丹霞色彩还原镜头，支持全焦段8K超清照片和4K实况照片。此外，配备超亮闪光灯、超声波指纹及滑动录入功能，音频系统支持硅负极电池设计，提升功耗表现。同期发布的OPPO Watch S配备健康传感器，全天监测心率与血氧。

    ​OPPO ​Find ​X9发布

  • 苹果华为OPPO将推出eSIM手机 OPPO Find X9系列已确认将支持

    中国联通、移动、电信三大运营商正式获批开展eSIM手机业务，OPPO Find X9系列将成为首款支持该功能的国产手机，华为Mate80系列也将跟进。国产eSIM手机初期将采用“eSIM+实体卡”双卡设计，保留实体卡槽以满足过渡期需求。行业预计完全取消物理SIM卡槽的手机最早明年出现。eSIM技术将推动手机向更轻薄、防水防尘方向发展，同时为用户提供更灵活的运营商切换体验。随着运营商全面支持，2025年有望成为国内eSIM手机爆发元年。

  • OPPO Find X9预订量刷新Find系列历史最高纪录

    OPPO Find X9系列正式发布，起售价4399元。影像系统全面升级，全球首发哈苏2亿超清长焦镜头，支持8K照片和4K视频拍摄，Find X9 Pro主摄采用AOA光学校准技术，解析力提升15%，进光量增加140%。搭载天玑9500芯片，内置7025mAh电池（Pro版7500mAh），支持80W快充和50W无线充电。全球首发1nit明眸护眼屏，支持240Hz触控采样和3840Hz高频PWM调光，配备10.7亿色显示。发布后一小时预订量刷新系列纪录，市场热度高涨。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 万元以内最值得买的相机 OPPO Find X9 Pro发布：5299元起

    OPPO Find X9 Pro于10月16日发布，售价5299元起，提供追光红、绒光钛和霜白三色。搭载6.78英寸1.5K直屏、天玑9500平台、7500mAh电池，支持80W有线及50W无线闪充。影像系统升级为哈苏2亿超清长焦镜头，配合LUMO超像素引擎实现2亿像素多帧融合，提升画质清晰度。主摄索尼LYT-828支持第四代传感器曝光技术，视频拍摄新增4K 120fps格式，并集成智能防抖和杜比视界。变焦操作优化，实现即触即变，视频系统革新带来旗舰级表现。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find X9/Pro全配色外观公布 将于10月16日发布

    OPPO Find X9系列将于10月16日发布，包含X9和X9 Pro两款机型。新机提供追光红、绒砂钛、绒光钛、霜白、雾黑五款配色，搭载哈苏四摄影像系统，采用轻巧方形镜组设计，进光量显著提升。全系配备直屏与超大弧度边框，搭载联发科天玑9500处理器，跑分超400万。电池方面，标准版配备7025mAh，Pro版达7500mAh，续航持久。

    ​OPPO ​Find ​X9系列

  • 10月16日OPPO Find X9系列发布 来京东11.11先人一步下单享权益随心选

    10月16日OPPO Find X9系列将发布。京东推出"先人一步加速换新计划"，下单16GB+512GB版可享现货优先发货、当日达服务，并限量加赠京东PLUS会员年卡。双11期间购机可五选一权益：孙颖莎限定礼盒、专属礼盒、自拍屏+磁吸手机壳、蓝牙耳机或两年碎屏保。参与互动可抽周边及新机，1元锁定347元好礼。另享24期免息、最高1100元以旧换新补贴、100京豆晒单奖励等福利。京东联合�

    ​OPPO ​Find ​X9发布

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM