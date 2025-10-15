OPPO ColorOS 16发布：Find X9等机型将全球首发

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今日上午，OPPO全新操作系统ColorOS16正式亮相，并宣布将由OPPO Find X9系列、一加15、一加Ace6以及OPPO Pad5等机型首发搭载。此次ColorOS16在流畅度、AI功能及生态互联方面实现了重大突破，为用户带来前所未有的体验。

在流畅度上，ColorOS16带来了三大核心升级:全新一代极光引擎、潮汐引擎以及自研的繁星编译器。极光引擎通过重塑安卓模块化架构，实现了全场景丝滑流畅的无缝体验;潮汐引擎则首发芯片级动态追帧技术，使系统重载流畅度提升37%，功耗降低13%;繁星编译器则构建了从Java到专属硬件的完整编译链，让大众机型也能享受顶级流畅。

除了流畅度的提升，ColorOS16还引入了断代领先的一键闪记功能，支持复杂图文、超长视频的智能记录，以及闪现灵感的随口记录。同时，系统还优化了日常使用场景，如点外卖时自动识别取餐码，一键快速记账，让生活更加便捷。

在AI体验方面，ColorOS16带来了全新升级的小布建议。基于多模态感知技术，小布能够为用户提供个性化的专属推荐，涵盖信用卡账单、旅行攻略、新闻简讯等多个方面。通过记忆搜索、问答和推荐的系统性整合，小布助手正带来独一无二的创新AI体验。此外，新增的AI实景对话功能基于声纹识别技术，能够准确识别用户声音，即使在嘈杂环境中也能提供精准解答。

生态互联方面，ColorOS16全面打通了与Apple Watch的生态壁垒，使OPPO的流体云能够无缝显示在Apple Watch上，包括打车、外卖、取餐码、航班高铁信息等。同时，手机备忘录数据迁移、跨屏互联的手机镜像投屏、通知流转以及众多AI能力也得到了全面支持，进一步提升了用户的跨设备使用体验。

