OPPO Find X9预订量刷新Find系列历史纪录

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:日前，OPPO正式推出了其新一代旗舰机型——OPPO Find X9系列，起售价定为4399元，引发市场广泛关注。据OPPO官方公布的数据显示，发布会后仅一小时，该系列手机在线上及线下全渠道的预订量便迅猛增长，一举刷新了OPPO Find系列的历史最高预订纪录，足见其市场热度之高。

影像系统的全面升级成为OPPO Find X9系列的一大亮点。该系列全球首发了哈苏2亿超清长焦镜头，支持全焦段8K超清照片拍摄以及4K超清实况视频录制，搭配丹霞色彩还原镜头和LUMO质感人像视频引擎，为用户带来了前所未有的影像体验。特别是Find X9Pro的主摄，采用了AOA主动光学校准技术，使得2亿像素长焦的解析力提升了15%，进光量更是大幅增加了140%，拍照效果令人惊艳。

在性能配置方面，OPPO Find X9系列同样表现出色。该系列搭载了联发科天玑9500芯片，为手机提供了强劲的动力支持。同时，Find X9内置了7025mAh的大容量电池，并支持80W快充和50W无线充电功能，而Pro版电池容量更是达到了7500mAh，满足了用户长时间使用的需求。

此外，OPPO Find X9系列还全球首发了1nit明眸护眼屏，支持240Hz触控采样率和3840Hz高频PWM调光技术，有效保护了用户的视力健康。屏幕还支持10.7亿色显示，色彩表现丰富细腻，为用户带来了极致的视觉享受。

