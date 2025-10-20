首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸像素屏幕

2025-10-20 14:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，REDMI官方微博正式宣布，旗舰新机K90Pro Max将搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17Pro Max同源的全RGB排列技术。这款屏幕通过子像素独立排布方案，首次在OLED领域实现高像素密度与生产良率的双重突破，被业界视为显示技术的里程碑式创新。

据技术解析，超级像素排列（Real RGB）技术彻底改变了传统OLED的子像素共享模式。每个像素单元均由独立的红、绿、蓝三色子像素构成，无需借调相邻像素补色。尽管屏幕分辨率参数未达2K标准，但实际子像素数量高达938万，与2K屏持平。这种设计在保证超清显示效果的同时，使屏幕功耗较传统方案降低26%，实现显示精度与能效的双重优化。

REDMI K90 Pro Max搭载6. 9 英寸超级像素屏幕：小米17 Pro Max同款！

对比测试显示，搭载同类技术的小米17Pro Max在字体显示测试中明显优于iPhone17Pro Max，文字边缘锐利度提升显著。REDMI工程师透露，K90Pro Max的屏幕在极暗光环境下表现尤为突出，其1nit极暗光护眼模式配合全亮度DC调光与圆偏振光2.0技术，可有效降低长时间使用的视觉疲劳。

除显示系统升级外，K90Pro Max的影像系统同样带来突破性配置。该机搭载与小米17同款的"光影猎人950"传感器，这款1/1.31英寸超大底主摄具备13.5EV超高动态范围，配合逐片镀膜的1G6P玻塑混合镜片，在逆光拍摄时可将眩光干扰降低至行业领先水平。更值得关注的是，K90Pro Max成为REDMI K系列首款配备潜望式长焦镜头的机型，标志着其影像能力正式跻身旗舰第一梯队。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI首次！REDMI K90 Pro Max搭载5倍光学变焦潜望镜

    红米K90 Pro Max于10月23日发布，影像系统大幅升级。主摄搭载1/1.31英寸超大底"光影猎人950"传感器，具备13.5EV高动态范围，支持DXG动态技术，采用1G+6P混合镜片可有效抑制眩光。首次配备5倍光学变焦潜望长焦镜头，成为红米首款支持5X光学变焦的旗舰机型。另配备5000万像素超广角镜头，f/2.4大光圈。整体影像能力实现史诗级提升。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰晒REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比：护眼碾压

    REDMI今天宣布，K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用全RGB排列，与小米17 Pro Max同款。 小米合伙人卢伟冰今晚还晒出了REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比，K90 Pro Max支持了1nit极暗光护眼，在1nit低亮度下无频闪、显示均匀，护眼效果碾压级领先。 此外还升级了小米青山护眼3.0，支持全亮度DC 圆偏振光2.0。 卢伟冰介绍，这次K90 Pro Max是以上不设限为思路，打造出了一款旗�

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 兰博基尼联名！REDMI K90 Pro Max冠军版官宣

    Redmi K90系列将于10月23日19:00发布，推出K90与K90 Pro Max两款机型。其中K90 Pro Max冠军版与兰博基尼SQUADRA CORSE联名，采用白色机身与Y字腰线设计，配备定制壁纸、主题及礼盒（含充电器、取卡针等）。硬件搭载骁龙8至尊版处理器、AI独显芯片D2，主摄为光影猎人950传感器，支持5X光学变焦，内置7560mAh电池与100W有线快充。新机以赛道美学与强劲性能为核心亮点。

    ​REDMI ​K90系列 ​REDMI

  • 红米最强标准版！REDMI K90外观跟K90 Pro Max不一样

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90标准版的外观跟Pro Max版不一样，后面会单独预热。 据悉，REDMI K90标准版搭载高通骁龙8至尊版处理器，这是REDMI史上最强标准版，该机同样配备2K直屏，屏幕、性能、续航都全面拉满。 资料显示，高通骁龙8至尊版于

    ​REDMI ​K90 ​高通骁龙8至尊版

  • 陈奕迅喜提REDMI K90 Pro Max：担任REDMI声学大使

    10月21日，陈奕迅宣布成为Redmi声学大使，并透露Redmi K90 Pro Max将搭载2.1立体声系统，首次在手机中实现低音带。该机配备两颗超线性扬声器及超大独立低音单元，由Redmi与Bose联合调音，实现低音饱满、细节丰富、人声清晰。新品将于10月23日亮相，开启移动声学新时代。

    ​陈奕迅 ​REDMI声学大使 ​2.1立体声

  • 卢伟冰：REDMI K90 Pro Max音质超越万元旗舰 目标就是行业最强！

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，主打音频创新，首发2.1扬声器系统，包含顶部和底部对称1115单元及后置超大1620扬声器，联合Bose调音，实现低音饱满、人声清晰。专业评测称其音质超越万元旗舰，目标行业最强。配置方面搭载骁龙8至尊版芯片、AI独显D2、6700mm²散热系统，屏幕为6.9英寸超像素屏，支持全RGB排列。影像系统配备1/1.31英寸主摄、5X潜望长焦及多焦段变焦，内置7560mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。陈奕迅担任声学大使并将在发布会重录《K歌之王》。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • REDMI与Bose达成合作：REDMI K90 Pro Max要做行业第一音频

    Redmi与声学巨头Bose达成深度合作，基于Bose 60年声学技术积淀，在K90 Pro+Max机型上实现重大突破：创新集成立体声扬声器系统，通过增大发声单元体积与优化腔体结构，动态范围提升30%，瞬态响应速度提高50%，实现零失真输出。该机还搭载骁龙8 Gen3处理器、7560mAh硅碳负极电池、100W快充及专业影像系统，经2000小时专业调音达到行业领先水准，旨在重新定义移动设备音频标准，即将开启全球预售。

  • 3999元起4K+通杀！REDMI K90 Pro Max发布：首发2.1三扬、潜望长焦

    Redmi K90 Pro Max于10月23日发布，是品牌首款Pro Max机型。搭载第五代骁龙8处理器与D2独显芯片，配备6.9英寸超像素屏，支持120Hz刷新率。影像系统采用5000万像素主摄+5倍光学变焦长焦+超广角三摄组合，内置7560mAh电池，支持100W有线快充。采用航空级铝合金边框与三扬声器系统，具备IP68/69防护等级。售价3999元起，定位全能旗舰。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰官宣REDMI K90系列下周见！共两款：K90、K90 Pro Max

    卢伟冰今天正式官宣，REDMI K90系列下周见。 他发文透露，本次发布会是小米手机业务在旗舰新品发布季的第二篇章。 集团除了对K系列提出了更高要求，也给予最大支持，刷新了K系列定位： -不以价格来限制产品定义 -不以品牌做技术区隔

    ​REDMI ​K90系列 ​卢伟冰官宣

  • 5499元！REDMI K90 Pro Max冠军版发布：兰博基尼定制 史上首次白色机身

    10月23日，Redmi K90系列正式发布，包括K90和K90 Pro Max两款机型，并推出与兰博基尼SQUADRA CORSE联名的K90 Pro Max冠军版。冠军版采用白色后盖，印有联名Logo和Y形线条，配备16GB+1TB存储，售价5499元。内置兰博基尼定制壁纸和主题，附带定制充电器、取卡针、保护壳等配件。配置与K90 Pro Max一致，搭载第五代骁龙8处理器、6700mm²散热系统、光影猎人950主摄、5X光学变焦潜望长焦、7560mAh电池，支持100W有线秒充、50W无线快充和22.5W反向充电。

    ​REDMI ​K90 ​兰博基尼联名

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM