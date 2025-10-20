REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸像素屏幕

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:今日，REDMI官方微博正式宣布，旗舰新机K90Pro Max将搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17Pro Max同源的全RGB排列技术。这款屏幕通过子像素独立排布方案，首次在OLED领域实现高像素密度与生产良率的双重突破，被业界视为显示技术的里程碑式创新。

据技术解析，超级像素排列（Real RGB）技术彻底改变了传统OLED的子像素共享模式。每个像素单元均由独立的红、绿、蓝三色子像素构成，无需借调相邻像素补色。尽管屏幕分辨率参数未达2K标准，但实际子像素数量高达938万，与2K屏持平。这种设计在保证超清显示效果的同时，使屏幕功耗较传统方案降低26%，实现显示精度与能效的双重优化。

对比测试显示，搭载同类技术的小米17Pro Max在字体显示测试中明显优于iPhone17Pro Max，文字边缘锐利度提升显著。REDMI工程师透露，K90Pro Max的屏幕在极暗光环境下表现尤为突出，其1nit极暗光护眼模式配合全亮度DC调光与圆偏振光2.0技术，可有效降低长时间使用的视觉疲劳。

除显示系统升级外，K90Pro Max的影像系统同样带来突破性配置。该机搭载与小米17同款的"光影猎人950"传感器，这款1/1.31英寸超大底主摄具备13.5EV超高动态范围，配合逐片镀膜的1G6P玻塑混合镜片，在逆光拍摄时可将眩光干扰降低至行业领先水平。更值得关注的是，K90Pro Max成为REDMI K系列首款配备潜望式长焦镜头的机型，标志着其影像能力正式跻身旗舰第一梯队。

