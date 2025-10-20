首页 > 原创 > 关键词  > 正文

REDMI K90 Pro Max搭载第五代骁龙8版+独显芯片D2

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:10月23日19:00，REDMI将正式发布K90系列新品，其中首次推出的Pro Max版本成为最大亮点。这款被定位为"性能巅峰之作"的新机，不仅在硬件配置上全面对标小米顶级旗舰，更通过多项独家技术刷新了REDMI系列的历史定位。

核心性能方面，K90Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版处理器，与小米17Pro Max采用同款芯片平台。更引人注目的是其新增的AI独显芯片D2，支持硬件级超分技术，可实时提升游戏画面分辨率与帧率稳定性。配合6700mm²的小米史上最大3D冰封循环冷泵，官方宣称将实现"小米系最强性能释放"，即使在高负载场景下也能保持冷静输出。

挑战最强性能释放！REDMI K90 Pro Max搭载第五代骁龙 8 至尊版 独显芯片D2

屏幕表现同样突破预期。K90Pro Max采用与小米17Pro Max同源的6.9英寸超级像素屏，通过全RGB独立子像素排列技术，在未达到传统2K分辨率数值的情况下，实现938万子像素总量（与2K屏相当）。这种设计既保证了画面细腻度，又有效降低了功耗，解决了高分辨率屏幕的续航痛点。

随着发布日期临近，K90Pro Max已引发科技圈高度关注。其能否凭借骁龙8至尊版+独显D2的组合打破性能纪录，又是否会重塑3000-4000元价位段的市场格局，答案将在10月23日正式揭晓。

