小米推出短剧App围观短剧：主打无广告免费看

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:据Tech星球报道，近日，科技巨头小米正式进军短剧领域，推出了一款名为“围观短剧”的免费短剧App，为用户带来了全新的观剧体验。

据小米应用商店显示，“围观短剧”App最近一次更新是在9月30日，版本号为1.0.01。这款App主打“无广告、海量短剧免费看”的特色，内容涵盖了都市、逆袭、言情、复仇、总裁、家庭伦理等20余种题材，满足了不同用户的观剧需求。其功能设计简洁明了，支持快捷手势切换，让用户能够轻松享受观剧乐趣。

“围观短剧”App由成都分享信息传播有限公司开发，该公司自2004年成立以来，注册资本达1000万元，法定代表人为小米集团联合创始人王川，实际控股股东为小米科技有限责任公司，这无疑为App的品质和服务提供了有力保障。

值得一提的是，今年7月，小米旗下REDMI品牌已率先试水短剧市场，推出了首部短剧《时空合伙人》。该剧被誉为年度最狠穿越创业剧，由抖音、REDMI、万合天宜联合出品，指定产品包括REDMI K80至尊版、K Pad平板，主演阵容强大，包括陈冠宁、舒童等知名演员，甚至原REDMI品牌总经理王腾也参与其中，展现了小米在短剧领域的雄心壮志。

此次“围观短剧”App的推出，标志着小米在短剧市场的进一步布局，未来或将为用户带来更多优质内容。

