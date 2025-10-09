京东双11今晚8点开启：主打官方直降跨店满减 可叠加国补

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日0点，京东官方正式对外宣布，备受瞩目的京东11.11购物节将于今晚8点盛大开启。

此前公布的招商规则显示，今年京东11.11购物节整体周期长达37天，分为预热期与正式期两个阶段。其中，预热期自10月9日00:00起，持续至当日19:59;正式期则从10月9日20:00开始，直至11月14日23:59结束。

在玩法方面，今年京东11.11主打官方直降与跨店满减，消费者还可叠加享受国补等多种优惠，为购物增添更多实惠。

针对参与活动的商家，京东也推出了一系列贴心举措。京东将免费开放一系列AI工具，包括京点点、京东羚珑、京小智等，覆盖商家做图、发品、直播、客服等开店全链路。这些AI工具的应用，为商家带来了显著的运营效率提升。以AI做图工具为例，商家借助它能够快速生成高质量的商品图片，节省大量时间与人力成本;而基于Agent技术深度升级的免费官方智能客服机器人，可实现24小时不间断服务，覆盖售前、售中、售后核心场景的全链路，且平均响应时长提速超20%，极大提升了用户服务体验。

京东双11购物节的正式开启，无疑将为消费者带来一场购物狂欢，而其丰富的优惠玩法与对商家的有力支持，也将进一步激发市场活力，推动消费升级。

