华为鸿蒙HarmonyOS 6发布：多项功能升级 采用"智慧光感"设计

2025-10-22 15:49

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:今日，华为正式推出鸿蒙 HarmonyOS6操作系统，带来了一系列创新功能与显著提升，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

在设计方面，鸿蒙6采用了“智慧光感”设计理念，用户轻按屏幕底部，界面便会如水面涟漪般晕开，每一次交互都伴随着绚丽通透的色彩。同时，新系统还引入了新的锁屏艺术签名，提供多种风格、字体和景深效果，满足用户的个性化需求。元气心情主题也迎来升级，用户可根据心情搭配流行热词，长按屏幕即可切换不同表情包，碰一碰还有隐藏彩蛋。毛球系列主题则能呈现“奇妙”的一天，每天不同时段展示不同的锁屏，用户还可以通过语音与毛球进行交互。

在互联功能上，鸿蒙6的星河互联架构迎来升级，连接能力和感知能力均得到增强。用户只需将手机贴在笔记本屏幕上，即可轻松互传文件。此外，鸿蒙6还通过全新星河互联架构，即将实现与 iOS 生态设备的近场互传功能，打破了长期以来华为与苹果生态间的技术壁垒，用户可在鸿蒙设备与苹果设备间直接传输文件，无需流量，操作便捷。碰一碰功能也迎来升级，支持内容多人分享、一碰游戏组队，还能碰电脑屏幕传文件。对于电脑端有多个应用窗口的情况，用户手机碰哪个窗口，文件就传到哪个窗口。

在交互体验上，鸿蒙6的实况窗功能得到增强，可显示更多信息，交互也更加丰富。例如，12306App 可在实况窗显示更多车票信息，并且下拉可进行交互。在看视频时刷卡，可在实况窗实时显示刷卡成功信息。航旅纵横则可显示航班目的地的天气、赏月座位等信息，还能通过手表、耳机进行航班提醒。

华为和苹果生态打通！鸿蒙 6 支持与iOS设备互传：无需流量

智能助手小艺在鸿蒙6中也得到了全面升级。它背靠20万亿 Tokens，支持真人感对话、AI 修图、看世界、慧记等功能。小艺还支持了更多方言，包括闽南语、天津话、上海话等。全新的“小艺帮帮忙”功能可以帮助用户购买物品，一句话让小艺在后台查找商品，用户可继续刷短视频，等到了付款环节再找你确认。用户还可以让小艺生成不同的任务，比如在公司打开短视频 App 时自动调低音量。

在AI功能方面，鸿蒙6也带来了多项提升。备忘录可自动生成摘要，文档整理也更加智能。搭配小艺深度研究，鸿蒙6可实现专业的报告、计划书等内容写作。AI 修图方面，鸿蒙6支持更多的专业效果，还可与小艺语音对话修图，以及将图片生成动态内容。此外，华为图库将可直接查看 Remy 拍摄的3D 高斯溅射图像。

在隐私安全方面，鸿蒙6同样进行了全面升级。系统可主动预警安全风险，比如接听电话时自动识别7类疑似诈骗内容。用户还可以帮助家人防诈，比如帮助家人挂断诈骗电话、家庭组内诈骗电话黑名单共享。鸿蒙6还支持加密分享，用户可将文件分享给某个指定的人，其他人无法打开;也可以设置只能查看一次，阅后即焚。

性能方面，鸿蒙6带来了并行计算、以存代算、端云协同升级，支持应用“秒启秒开秒加载”。鸿蒙6方舟存储引擎可让视频拍摄的存储大小节省一半（相比鸿蒙5）。游戏体验也迎来升级，带来多款游戏的秒启动。

此外，鸿蒙6的小艺还可以更好地帮助视障人士，提醒网约车来了等信息;远程守护增加了积分奖励和小游戏;搭载鸿蒙6的路由器可拦截更多恶意网站、网页和弹窗。首批80+ 鸿蒙应用智能体已正式上线，鸿蒙应用实现100% 代码数字签名、100% 来源可靠。此外，鸿蒙已拦截240亿次不合理的权限索取。

华为鸿蒙 HarmonyOS6的发布，为用户带来了更加智能、便捷、安全的使用体验，也进一步巩固了华为在操作系统领域的领先地位。

