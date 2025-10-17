首页 > 热点 > 关键词  > 正文

华为鸿蒙HarmonyOS 6官宣10月22日发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:今日，华为官方正式对外宣布，将于10月22日14时30分举办鸿蒙操作系统6特别发布会。此次发布的HarmonyOS6被官方定义为"更好看、更好用、更智能、更安全、更丝滑"的全新系统，标志着华为在操作系统领域的又一次重大突破。

据官方透露，HarmonyOS6将带来前所未有的互联与智能体验。全场景功能优化后更易用，系统响应时延显著降低，用户操作将更加流畅。鸿蒙智能体系进一步进化，AI能力全面开放，为开发者提供更广阔的创新空间。

值得关注的是，华为Mate80系列预计将于下个月亮相，并有望成为HarmonyOS6正式版的首发机型。此次发布会或将同步公布该系列新机的具体发布时间，引发市场高度期待。

华为HarmonyOS 6 来了！ 10 月 22 日正式发布

在开发者生态建设方面，华为已启动多轮HarmonyOS6开发者预览版招募推送，并于上月向部分尝鲜用户开放体验名额。系统核心升级包括HMAF鸿蒙智能体框架，该框架将推动鸿蒙应用和元服务实现智能化跃迁，使人机交互更趋自然、强大、高效与协同。华为智慧助手小艺的功能也得到显著增强，能够为用户提供更主动、更精准的服务体验。

此次HarmonyOS6的发布，将为用户带来更完整的全场景智慧生活体验，进一步巩固华为在操作系统领域的创新地位。

