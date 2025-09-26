微信新功能上线：长按图片“搜一搜” 检索购物转表一键达

站长之家（ChinaZ.com）9月26日 消息:近日，“微信派”公众号发布消息，微信再度推出创新功能，用户如今只需长按微信中的图片并选择“搜一搜”，便能迅速开启信息检索、购物直达以及表格转换的便捷之旅，真正实现“能学能买还能一键转表格”的高效体验。

据介绍，这一新功能在信息检索方面表现尤为出色。用户在日常浏览微信时，若遇到想要深入了解的图片内容，只需简单长按并选择“搜一搜”，即可快速获取与图片相关的各类信息，无论是历史背景、科学知识还是其他专业内容，都能在短时间内找到答案，无需再繁琐地打开浏览器进行搜索。

除了信息检索，微信的新功能还实现了购物直达的便捷服务。用户在浏览图片时，若对图片中的商品产生兴趣，只需长按图片，系统便能自动关联商品购买渠道，让用户轻松实现“看图买物”的购物体验。这一功能不仅节省了用户寻找商品的时间，还提高了购物的效率和准确性。

此外，微信的新功能还支持表格转换。用户在处理图片中的表格内容时，往往需要手动输入或复制粘贴，既耗时又易出错。而如今，只需一键操作，微信便能将图片中的表格内容转化为可编辑的表格形式，大大提高了工作效率。

据了解，这一新功能适用于iOS8.0.59及以上版本以及安卓8.0.58及以上版本的用户。网友们纷纷表示，新功能方便快捷，再也不用打开浏览器进行繁琐的搜索了，想要了解什么信息都能一气呵成。

