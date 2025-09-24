小米开启澎湃OS 3 Beta版招募：支持小米14、K70等机型

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:今日，小米正式开启澎湃OS 3 Beta版最新一批机型招募活动，涵盖小米MIX Fold 4、小米MIX Flip、小米14 Ultra、小米14 Pro及其钛金属版（卫星通讯）、小米14，以及REDMI K70 系列四款机型和小米平板6S Pro 12.4，共 12 款设备支持此次升级。

据官方介绍，本次招募将采用分批推送机制。每个机型均设置两个招募批次，首批名额满员后立即启动第二批招募。已入选首批的用户将优先获得系统更新推送，第二批用户则预计在首批推送完成后的 10 天内收到升级通知。

值得关注的是，小米澎湃OS3 正式版已确定于 10 月 15 日启动首批存量机型推送，并逐步扩大覆盖范围。该系统采用自研底层内核技术平台，通过深度优化微架构流水线，精准识别CPU空转状态，配合一体化调频技术实现效率跃升。官方数据显示，澎湃OS3 可使整体任务执行效率提升19%，为用户带来更流畅的操作体验。

此次Beta版招募不仅为科技爱好者提供了抢先体验新系统的机会，也通过用户反馈助力系统优化。随着正式版推送日期的临近，小米澎湃OS3 的全面升级将进一步强化其生态竞争力。

