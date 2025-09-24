首页 > 原创 > 关键词  > 华为FreeClip2最新资讯  > 正文

华为FreeClip 2耳夹耳机发布：搭载自研NPU AI处理器 1299元

2025-09-24 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:今日，华为正式发布其全新力作——FreeClip2耳夹耳机，售价定为1299元，并将于10月14日10:08开启预售，10月20日10:08正式面向市场销售。这款耳机以其独特的设计、卓越的性能以及丰富的功能特性，吸引了众多消费者的目光。

华为FreeClip2耳夹耳机提供了丹宁蓝、摩登黑、羽纱白三款时尚配色供用户选择。其充电盒采用玲龙方盒设计，握持宽度较前代缩小17%，并运用微米级高精度成型工艺，呈现出如丹宁织物般的细腻质感纹理。耳机本体则采用了全新亲肤液态材质与高性能记忆金属的组合，柔软度提升25%，配合全新云感C形桥设计，确保佩戴时的柔软贴耳体验。

在佩戴舒适度方面，华为FreeClip2同样表现出色。相比上一代产品，其重量减轻了9%，单只耳机重量仅5.1克，实现了更为轻盈无感的佩戴效果。同时，耳机支持左右耳道自适应技术，无需区分左右耳即可佩戴，并具备IP57级别的防尘抗水抗汗能力。

1299 元 华为FreeClip 2 耳夹耳机发布：首次搭载自研NPU AI处理器 支持鸿蒙AI助手

1299 元 华为FreeClip 2 耳夹耳机发布:首次搭载自研NPU AI处理器 支持鸿蒙AI助手

音质与性能方面，华为FreeClip2配备了全新华为自研第三代音频芯片，成为华为TWS耳机中首款搭载NPU AI处理器的产品，算力较上一代提升10倍。耳机还搭载了自研超澎湃双擎单元，响度与低频动力均提升100%，为用户带来震撼的听觉享受。此外，耳机还支持实时动态检测周围噪声并匹配合适音量，确保在地铁、餐厅等嘈杂环境中也能清晰聆听。同时，根据所听内容及周围噪音量级，耳机还能自动增强人声部分，确保通话与听书内容的清晰可辨。

通话降噪方面，华为FreeClip2采用了三麦克风通话降噪系统，配合多通道DNN降噪算法，可智能识别并消除公共场所的环境噪音，实现双向清晰的通话效果。此外，耳机还支持定向传声和高清空间音频功能，头动跟踪时延降低40%，为用户带来更加沉浸式的音频体验。

AI功能方面，华为FreeClip2支持鸿蒙AI耳边助手，用户可通过小艺实现随唤随应、连续对话等便捷操作，并可播报航班、打车、天气等关键信息。同时，耳机还支持点头摇头接拒电话、控制信息播报等创新交互方式，以及实时听翻译功能，支持中文与20种语言的互译。

在查找与定位方面，华为FreeClip2同样表现出色。耳机支持离线查找与楼层定位功能，佩戴时可智能感应异常掉落并即时提醒用户。充电盒则新增近距离星闪精确查找功能，可实时指引位置方向，50米内轻松找回耳机，并支持离身遗落提醒功能。

续航与连接方面，华为FreeClip2单耳机续航可达9小时，整机续航长达38小时，满足用户长时间使用的需求。同时，耳机还支持多设备连接功能，方便用户在不同设备间无缝切换使用。

