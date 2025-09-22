折叠屏iPhone细节曝光 采用超薄钛合金：预计售价2000美元起

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:近日，知名苹果爆料人Mark Gurman再度放出猛料，揭示了苹果折叠屏iPhone的诸多细节。据其透露，这款备受瞩目的新设备在外观设计上独树一帜，宛如两台iPhone Air并排拼接，如此创新设计在技术层面无疑是一项巨大挑战与壮举。不仅如此，折叠屏iPhone还将采用钛金属中框，机身设计将极其纤薄，彰显苹果在工业设计上的卓越追求。

Mark Gurman的这一爆料，与外界此前对苹果折叠屏手机的诸多猜测不谋而合。此前便有观点指出，苹果推出iPhone Air系列，或许正是为未来折叠屏iPhone进行技术铺垫与验证，此次爆料无疑为这一猜测增添了更多可信度。

在生产地方面，尽管近期有报道称苹果已着手在印度生产折叠屏iPhone，但Mark Gurman却透露了不同信息。他表示，根据自己掌握的可靠消息，这款折叠屏iPhone的生产仍将主要集中在中国进行，这或许与苹果在中国完善的供应链体系及生产技术优势密不可分。

价格方面，折叠屏iPhone同样不负“史上最贵苹果手机”之名。Mark Gurman提到，这款设备的起售价至少将达到2000美元，折合人民币约14200元。而此前的传言也与此相呼应，更早的报道甚至指出其价格区间可能在2100至2300美元之间，足见其高端定位。

至于上市时间，Mark Gurman透露，折叠屏iPhone预计将在明年秋季与iPhone18系列一同亮相，但考虑到生产及供应链等因素，其正式上市时间可能会推迟至10月或11月。不过，几乎可以确定的是，这款备受期待的折叠屏iPhone将在2026年9月正式与消费者见面，届时或将引发新一轮的购机热潮。

