小米17标准版正式发布：售价4499元起 首发第五代骁龙8版

2025-09-25 22:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今晚，小米新品发布会如期举行，备受期待的小米数字系列新旗舰——小米17正式亮相。小米官方宣称，这是小米史上最强的小尺寸全能旗舰，一经发布便吸引了众多目光。

ID设计上，小米17展现出独特的魅力。它提供雪山粉、黑色、白色、冰融蓝四款时尚配色，满足不同用户的审美需求。机身采用玻璃材质丝绒喷砂工艺，不仅手感细腻，还增添了一份高级质感。

新机的正面是一块6.3英寸的屏幕，拥有1.18毫米极窄四等边边框，搭配全新超椭圆R角设计，视觉效果极为出色。屏幕采用全新M10发光材料和新型红色发光主材，分辨率为2656*1220，支持120Hz刷新率，峰值亮度高达3500尼特，能为用户带来清晰、流畅、绚丽的视觉体验。而且，屏幕表面覆盖小米龙晶玻璃，耐摔能力大幅提升，让用户使用起来更加安心。

小米17标准版、小米手机

性能方面，小米17全球首发第五代骁龙8至尊版，高通宣称这是全球最快的移动SoC。该芯片采用第三代3nm工艺，功耗降低10%，采用第三代Oryon架构和双超大核设计，带来移动平台史上最高主频4.6GHz，还拥有全新桌面级架构，独立图形缓存大幅增加50%，性能表现堪称卓越。为了让这款强大的芯片发挥更极致、持久的性能，小米17搭载3D环形冷泵散热技术，冷却液能更快速地回流到发热区域，有效解决散热问题。

续航能力也是小米17的一大亮点。它内置7000mAh小米金沙江电池，相比上代提升1600mAh，硅含量提升至16%，支持100W有线快充和50W无线快充，还首次兼容100W PPS通用协议，让用户无需长时间等待充电，随时保持满电状态。

影像系统一直是小米手机的强项，小米17也不例外。它搭载三颗徕卡镜头，分别为5000万像素徕卡主摄、5000万像素徕卡浮动长焦和5000万像素徕卡超广角镜头。主摄升级为1/1.31英寸小米光影猎人950传感器，拥有/1.67大光圈和16.5EV超高动态范围，能够捕捉到更多细节和丰富的色彩。值得一提的是，小米17的镜头还是光学镀膜大满贯，1G6P光学镜头逐片镀膜，MgF镀膜大幅优化弧形眩光、LSC镀膜有效减少画面发雾，ALD PVD SWC镀膜可以显著消除鬼影杂光，让拍摄出的照片更加清晰、纯净。

在其他方面，小米17同样表现出色。它搭载小米澎湃T1T1P芯片，支持多达48个通信频段，确保在各种环境下都能拥有稳定的网络连接。同时，它还支持IP68、IP69防尘防水，让手机在恶劣环境下也能正常使用。此外，小米17支持USB3.2Gen1传输，数据传输速度更快，还配备立体声双扬声器，为用户带来沉浸式的音频体验。

价格方面，小米17提供了多种选择。12GB +256GB版本售价4499元，12GB +512GB版本售价4799元，16GB +512GB版本售价4999元。如此强大的配置和亲民的价格，相信小米17将在市场上掀起一股热潮。

小米17

