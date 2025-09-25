首页 > 原创 > 关键词  > 雷军最新资讯  > 正文

小米非常非常缺人上热搜 雷军谈小米成功秘诀

2025-09-25 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今日，小米创始人雷军发布了“雷军请回答”day3视频，在视频中，雷军回应了网友热议的多个问题，并分享了小米的成功秘诀与未来规划。

当被问及小米15周年之际认为最重要的事情时，雷军坦言，关键在于两件事:一是找人，二是攒钱。他强调，只有汇聚足够多的优秀人才，才能成就大事;而拥有充足的资金，则能集中精力办大事。

针对“为何多年仍坚守工作一线”的疑问，雷军解释称，小米这些年来一直在创业路上，成长迅速，因此非常缺人。不过，他欣慰地表示，近年来小米通过内部提拔和外部招募，已经吸引了大量人才，分担了大量压力。雷军还借此机会欢迎更多有志之士加入小米，共同创造辉煌。

雷军谈小米成功秘诀：第一找人 第二攒钱

在回应如何看待这些年受到的质疑时，雷军笑称这是小米比较难受的地方。他解释说，小米模式新颖且成长迅速，因此容易被误解。不过，雷军强调，小米一直在用实际行动来改变大家的印象，努力赢得更多认可。

对于小米高端化是否成功的问题，雷军认为现在说成功还为时过早，但小米在高端化方面的进展确实很快。他表示，小米将继续努力，不断提升产品品质和服务水平，以满足消费者对高端产品的需求。

此外，当被问及是否还有很多失败经历未对外公布时，雷军坦诚地表示，当然有，而且说的事情也是一堆。他幽默地说，大家记得的往往是他成功的事情，这样他的成功率就是百分之百。雷军鼓励大家保持乐观主义精神，勇敢面对挑战和失败。

据悉，雷军年度演讲定档于今晚七点，届时小米17系列新机发布会也将同步举办。此次演讲和发布会无疑将吸引众多米粉和业界人士的关注，共同见证小米的成长与未来。

  • 第十四届中国创新创业大赛 ——首届具身智能专业赛成果发布活动在厦成功举办

    2025年9月25日，第十四届中国创新创业大赛——首届具身智能专业赛成果发布活动在厦门圆满落幕。活动获得院士专家支持，吸引企业代表、行业从业者踊跃参与，集中发布产业重磅成果、揭晓赛事奖项、推进合作签约，为我国具身智能产业高质量发展注入强劲动能。现场发布《具身智能产业图谱（2025年）》和《具身智能评估体系》，为产业发展提供“导航仪”和“度量衡”。

    ​具身智能 ​创新创业大赛 ​技术突破

  • 雷军：小米YU7是小米汽车最后的底牌

    今晚2025雷军年度演讲上，雷军分享了造车的经历。 雷军直言，在最初的规划中，如果小米SU7作为纯电轿车不成功，小米YU7一直都是小米汽车业务最后的底牌。 雷军说：可能很多人不了解YU7项目刚开始的时候就背负了巨大的压力，那是22年夏天，SU7正在开发的最关键时候。 除了特斯拉以外，还没有过任何一辆纯电轿车能卖得动的，所以在那个时间点，几乎所有人都不看好。

    ​雷军 ​小米SU7 ​小米YU7

  • 雷军谈小米17标准版：小米惊艳蜕变

    9月26日，小米创始人雷军宣布小米17为史上最强小尺寸全能旗舰，售价4499元起，已开启预售。相比上代，边框进一步收窄，首发第五代骁龙8至尊版处理器，配备徕卡三摄，定价不变。采用6.3英寸屏幕，厚度8.06mm，重量191g，搭载超窄边框设计，支持IP68防尘防水。屏幕升级为新一代小米M10发光体系，峰值亮度达3500nits，发光效率领先国际。内置7000mAh电池，配备5000万徕卡主摄、长焦及前置5000万像素，影像大幅提升。

    ​小米17 ​骁龙8至尊版 ​徕卡三摄

  • 风口上的AI玩具：创业蓝海还是资本赌局？

    大厂高管创业优选、市场发展前景上佳、资本看好、没有技术壁垒、产品易落地……带着一连串的“光环”，AI玩具已经成为一项备受瞩目的创业热点。 从火山引擎（字节跳动旗下）与乐鑫科技合作推出AI玩具的开发套件“喵伴”，到百度智能云与实丰文化合作推出“AI魔法星”等，AI玩具作为创业与资本追逐的新风口，据IT桔子数据，该赛道已经吸引了96家投资机构的参与，包

    ​AI玩具 ​创业热点 ​资本投资

  • 爱诗科技，一家AI视频创业公司的生存哲学

    “你还是回去吧，大模型在中国没有机会。” 2023年刚创业，爱诗科技创始人兼CEO王长虎收到了天使投资人朱啸虎的“劝退”。 但两年时间过去，两个节点颠覆了投资人对AI视频生成赛道的固有印象。先是

    ​AI视频生成 ​Sora爆火 ​商业化元年

  • 雷军：把过去超跑的体验让大众能享受到 是小米正努力的方向

    在雷军2025年度演讲活动结束后，小米集团董事长、CEO雷军接受了媒体群访。 雷军表示，定制个性化服务超难的，当初做的时候很多人都反对称干不好又被骂死。但我认为如果我们不去探索，很难把它做好。” 在今天这个社会，大家对

    ​雷军 ​小米YU7 ​Max

  • 雷军：小米遇到的痛苦是成长很快 很多人不了解且有很多偏见

    小米集团CEO雷军在2025年度演讲后接受媒体采访，回顾公司发展历程。他表示，小米最初定位为极客品牌，但成长速度远超预期，迅速成为大众品牌。快速扩张曾带来外界误解和内部管理挑战，促使公司反思并推动高端化战略。经过五年探索，小米形成科技、认知、审美三大引领的高端化方法论，用户结构显著变化，女性用户占比近半。雷军强调，公司每季度组织研讨，持续优化高端化进程，直面困难并总结经验。

    ​小米 ​雷军 ​高端化

  • 雷军：相信小米17销售会超预期 跟苹果竞争漫长而痛苦

    9月26日，小米17系列正式发布。雷军在采访中表示，小米17在多个技术领域领先，有信心全面对标iPhone 17，预计销量将超预期。但他也承认，与苹果的竞争是漫长而痛苦的过程，小米仍需向苹果学习，逐步突破细节，覆盖更多角度。未来小米将不仅比拼配置参数，更要在科技引领和用户体验方面对标甚至超越苹果。

    ​小米17 ​雷军 ​iPhone

  • 第十届“创客中国”时空信息中小企业创新创业大赛决赛成功举办

    2025年9月11日，第十届“创客中国”时空信息中小企业创新创业大赛决赛在京举办。大赛聚焦时空信息产业，覆盖北斗导航、商业航天、室内定位等前沿领域，旨在推动时空信息与5G、人工智能等新技术融合。经过严格评审，最终评选出企业组和创客组多个奖项。北京在时空信息产业发展中优势突出，该赛事为中小企业搭建了成果展示与产融对接的重要平台，助力产业高质量发展。

  • 因为太强！雷军：小米17改名是已超越苹果 我们很低调内敛了

    小米16改名小米17引发热议。雷军在发布会上解释，此举旨在让用户重新认识小米手机，展现挑战世界第一的决心。他表示，小米17是跨代升级产品，性能超越iPhone 17系列，尤其在续航等方面优势明显。雷军强调，标准版也达到竞品Pro级别，并非入门款。他坦言，小米做手机15年，部分用户存在刻板印象，希望通过改名打破固有认知。整体上，小米保持低调内敛的命名风格，但产品力已具备全球竞争力。

    ​小米16改名 ​小米17 ​雷军

