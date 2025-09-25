小米非常非常缺人上热搜 雷军谈小米成功秘诀

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今日，小米创始人雷军发布了“雷军请回答”day3视频，在视频中，雷军回应了网友热议的多个问题，并分享了小米的成功秘诀与未来规划。

当被问及小米15周年之际认为最重要的事情时，雷军坦言，关键在于两件事:一是找人，二是攒钱。他强调，只有汇聚足够多的优秀人才，才能成就大事;而拥有充足的资金，则能集中精力办大事。

针对“为何多年仍坚守工作一线”的疑问，雷军解释称，小米这些年来一直在创业路上，成长迅速，因此非常缺人。不过，他欣慰地表示，近年来小米通过内部提拔和外部招募，已经吸引了大量人才，分担了大量压力。雷军还借此机会欢迎更多有志之士加入小米，共同创造辉煌。

在回应如何看待这些年受到的质疑时，雷军笑称这是小米比较难受的地方。他解释说，小米模式新颖且成长迅速，因此容易被误解。不过，雷军强调，小米一直在用实际行动来改变大家的印象，努力赢得更多认可。

对于小米高端化是否成功的问题，雷军认为现在说成功还为时过早，但小米在高端化方面的进展确实很快。他表示，小米将继续努力，不断提升产品品质和服务水平，以满足消费者对高端产品的需求。

此外，当被问及是否还有很多失败经历未对外公布时，雷军坦诚地表示，当然有，而且说的事情也是一堆。他幽默地说，大家记得的往往是他成功的事情，这样他的成功率就是百分之百。雷军鼓励大家保持乐观主义精神，勇敢面对挑战和失败。

据悉，雷军年度演讲定档于今晚七点，届时小米17系列新机发布会也将同步举办。此次演讲和发布会无疑将吸引众多米粉和业界人士的关注，共同见证小米的成长与未来。

