腾讯发布2025第三季度财报：营收1928.69亿元 同比增长 15%

站长之家（ChinaZ.com）11月13日 消息:腾讯控股今日公布2025年第三季度财报，显示截至9月30日的三个月内，公司实现营收1929亿元，同比增长15%;权益持有人应占利润达631亿元，同比增长19%。若按非国际财务报告准则计算，该利润为706亿元，同比增长18%，整体业绩表现超出市场预期。

分业务板块看，增值服务业务收入达959亿元，同比增长16%，成为核心增长引擎。其中，本土市场游戏收入428亿元，同比增长15%;国际市场游戏收入表现尤为突出，达208亿元，同比激增43%，凸显腾讯全球化布局成效。社交网络收入323亿元，同比增长5%，用户付费意愿持续增强。

营销服务业务收入362亿元，同比增长21%，反映广告市场复苏及腾讯广告技术优化带来的需求增长。金融科技及企业服务业务收入582亿元，同比增长10%，在宏观经济波动下仍保持稳健增长，企业数字化服务需求持续释放。

用户数据方面，截至9月30日，微信及WeChat合并月活跃账户数达14.14亿，同比增长2%，继续巩固其作为中国最大社交平台的地位;QQ移动终端月活跃账户数5.17亿，同比下滑8%，用户结构向年轻化迁移;收费增值服务注册账户数2.65亿，同比持平，显示内容付费市场进入稳定期。

（举报）