腾讯控股：2025年第三季度，国际市场游戏收入突破200亿元大关至208亿元

11月13日，腾讯公布2025年第三季度业绩，网络游戏业务总收入为636亿元，其中，国际市场游戏收入同比增长43%，首次突破200亿元大关，达到208亿元，主要得益于Supercell旗下游戏收入增长，近期收购的游戏工作室的收入贡献，以及新发布《消逝的光芒:困兽》的销量表现;本土市场游戏收入为428亿元，同比增长15%，主要得益于近期发布的《三角洲行动》等多款游戏收入贡献，及长青游戏《王者荣耀》、《和平精英》收入增长，此外新上线的《无畏契约》手游亦有贡献。
腾讯音乐娱乐集团2025年第三季度业绩稳健增长，总收入84.6亿元，同比增长20.6%；调整后净利润24.8亿元，增长27.7%。在线音乐业务表现突出，收入同比增27.2%至69.7亿元，付费用户月均收入从10.8元升至11.9元。增长得益于“内容与平台一体两翼”战略深化，包括强化全球音乐合作、扩展演出IP矩阵及创新产品功能。未来将继续把握新兴机遇，拓宽服务范围，推动行业健康发展。
中国小游戏市场四年暴增14倍，2024年规模有望突破600亿元。世纪华通旗下盛趣游戏与芒果TV达成独家合作，共同拓展“芒好玩”小游戏平台。芒果TV依托85%女性用户占比与自制内容优势，盛趣游戏则凭借《热血传奇》等国民IP及AI技术布局，双方将在内容开发、用户运营、产品引进等领域深度协同，通过“影游联动”模式破解行业同质化难题，构建健康向上的小游戏生态，引领行业进入“生态竞合”新阶段。
俄罗斯Yandex公司推出移动应用增长平台Yandex Ads Boost，正式进入中国市场。该平台整合广告变现与数据分析功能，助力中国游戏开发者拓展俄罗斯等新兴市场。数据显示，2024年中国游戏对俄出口规模突破10亿美元，同比增长20%。俄罗斯游戏市场呈现高速增长态势，移动游戏下载量全球第五，营收达8.98亿美元。文章指出，中国游戏在俄面临语言文化、支付转化等挑战，但凭借文化
10月30日，B站三国题材竞技卡牌游戏《三国:百将牌》开启了「牌一把」测试。这也是第二次测试，在9月首曝之前的7月份就有过一次小规模内测，那时还叫《代号:三国Ncard》。
11月14日，在一趟前往杭州的高铁上，一位年轻乘客佩戴着AI智能眼镜沉浸在复古游戏中，这一独特场景被媒体记录下来并发布后，迅速引发了广泛关注。这位年轻乘客自信地表示:“AI眼镜是未来，会逐渐代替手机功能。” 从产品体验方面来看，这款AI智能眼镜亮点颇多。在娱乐体验上，它带来了沉浸式的享受。通过微型投影技术，能够在眼前投射出巨幕画面，为用户营造出私�
哔哩哔哩（简称B站）公布了截至9月30日的第三季度未经审计财务报告，多项数据表现亮眼，展现出强劲的发展势头。 从财务数据来看，本季度B站总营收达76.9亿元人民币，同比增长5%;调整后净利润为7.9亿元，同比大幅增长233%。截至9月30日，公司持有现金及现金等价物、定期存款和短期投资总额为234.9亿元人民币，资金储备充裕。
小而不凡，成为小游戏的真实写照。 以小游戏为抓手的世纪华通，上演了一年涨6倍的好戏，不但成为资本市场的超级明星，也一跃成为头部游戏厂商。 与之对应的是，腾讯、网易、B站等纷纷将旗下的拳头产品进行小游戏化，即便是被誉为“国民游戏”的《王者荣耀》也未例外，近期开启小游戏端的限量灰度测试。 不难看出，小游戏赛道正在成为游戏巨作的“乐园”。
腾讯控股今日公布2025年第三季度财报，显示截至9月30日的三个月内，公司实现营收1929亿元，同比增长15%;权益持有人应占利润达631亿元，同比增长19%。若按非国际财务报告准则计算，该利润为706亿元，同比增长18%，整体业绩表现超出市场预期。 分业务板块看，增值服务业务收入达959亿元，同比增长16%，成为核心增长引擎。其中，本土市场游戏收入428亿元，同比增长15%;国际市�
IDC报告显示，2025年上半年腾讯云在中国游戏云市场持续领先，用量规模稳居第一，收入增速位列前三。凭借深厚技术积累，腾讯云在基础设施、云游戏接入、资源分发等细分赛道均获第一，构建了覆盖游戏全生命周期的解决方案。同时，腾讯云积极整合AI能力，推出升级版全周期方案，通过代码生成、智能运营等提升开发效率，助力游戏企业提质增效，并与《卡拉彼丘》等项目合作，验证了其技术实力，推动游戏产业创新与全球化发展。
盛趣游戏副总裁谭雁峰在游戏IP生态大会上指出，IP需持续产出内容和曝光以维持热度，AI技术能降低创作门槛，提升效率，促进用户参与共创，使IP更丰满。成功IP需优质合作伙伴持续推出高质量衍生作品，并注重长期价值，采取“口碑先行、长期布局”策略。IP联动的核心是双方价值观趋同，实现1+1>2的效果。AI将重塑IP产业，降低成本、提升效率与品质，助力内容生产，推动用户创意参与，成为未来重要营销手段。