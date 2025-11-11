AI日报：月之暗面开源AI新框架Kosong；百度发布新模型ERNIE-4.5-VL；GPT-5.1“隐身”登场

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、月之暗面开源AI代理新框架Kosong！异步编排+插件化设计，开发者自由度拉满

月之暗面开源了AI代理开发框架Kosong，其核心特性包括异步工具编排、插件化设计和开箱即用的Python支持，为开发者提供了更高效、灵活的智能体应用构建方式。

【AiBase提要:】 🧠 异步工具编排引擎提升任务执行效率 🔌 插件化设计实现模型自由切换 🚀 开箱即用的Python框架加速开发 详情链接:https://github.com/MoonshotAI/kosong

2、Replit 推出 AI Integrations，一键接入 300+ AI 模型，构建 AI 应用变得轻松

Replit 新推出的 AI 集成功能极大地简化了构建 AI 应用的过程。用户无需复杂的设置即可直接访问 300 多种顶尖 AI 模型，并通过智能助手快速完成项目构建。

【AiBase提要:】 🤖 Replit AI 集成让用户无需复杂设置即可访问 300 多种 AI 模型。 💡 智能助手可自动选择合适的模型并处理后台配置和计费问题。 💰 使用情况和费用透明显示在 Replit 仪表板上，便于管理成本。 详情链接:https://blog.replit.com/ai-integrations

3、商汤发布 SenseNova-SI 模型，空间智能性能超越 GPT-5

商汤科技在空间智能领域取得重大突破，发布 SenseNova-SI 模型系列，其性能在多个评测中领先于国际顶尖模型。该模型通过系统化的训练方法提升了 AI 的空间理解能力，并发布了 EASI 测评平台以推动技术评估的标准化。

【AiBase提要:】 🧠 商汤科技推出 SenseNova-SI 模型系列，显著提升 AI 的空间智能能力。 📊 SenseNova-SI-8B 在空间智能评测中获得 60.99 分，超越多个国际顶尖模型。 🔧 商汤采用系统化训练方法，通过大规模数据增强模型的空间理解能力。 详情链接:https://github.com/EvolvingLMMs-Lab/EASI

4、百度重磅发布新一代多模态AI模型ERNIE-4.5-VL

百度发布了新一代多模态AI模型ERNIE-4.5-VL，该模型不仅具备强大的语言处理能力，还引入了“图像思考”功能，显著提升了图像理解和处理能力。

【AiBase提要:】 🧠 ERNIE-4.5-VL 模型具备强大的语言处理能力，同时引入了“图像思考”功能。 ⚙️ 该模型采用仅有3B的激活参数，展现出优秀的计算效率和灵活性。 🖼️ “图像思考”功能支持图片放大和图片搜索等工具调用，丰富了用户在图像和文本之间的交互体验。

5、谷歌地图全面AI化！Gemini驱动“地图智能体”上线，一句话生成交互地图，开发者与用户双赢

谷歌地图正从导航工具转变为AI驱动的空间智能平台，通过集成Gemini大模型推出三大核心AI能力，为开发者和用户提供更智能的场景化服务。

【AiBase提要:】 🌍 Builder Agent让地图开发进入自然语言时代，开发者只需输入指令即可生成代码原型。 ⚙️ MCP服务器使AI助手能直接访问Google Maps技术文档，降低地图开发门槛。 🔍 Grounding Lite功能允许第三方AI模型接入地图数据，实现高精度空间问答。

6、AI教师“会画图”了！ChatTutor上线，边讲边画、实时推演，教学效果直逼真人名师

文章介绍了全新一代可视化交互式AI教师系统ChatTutor的发布，该系统通过实时同步画板实现边讲解、边绘制、边推演的教学体验，覆盖数学、物理、逻辑电路、编程和思维导图等多个学科领域，显著提升了教学效果。

【AiBase提要:】 🧠 ChatTutor通过实时同步画板实现边讲解、边绘制、边推演的教学体验。 📊 覆盖数学、物理、逻辑电路、编程和思维导图等多个学科领域。 💡 通过视觉引导、分步拆解与互动反馈，模拟人类教师的启发式教学。 详情链接:https://github.com/sheepbox8646/ChatTutor

7、新版 Google Finance 引入 AI 深度搜索与实时财报功能，提升个人投资研究体验

新版 Google Finance 引入了强大的 AI 深度搜索、预测市场数据和实时财报追踪功能，使普通用户能够像专业分析师一样理解市场动态，提升了个人投资研究体验。

【AiBase提要:】 🧠 AI深度搜索功能让复杂金融问题变得简单易懂。 📊 预测市场数据整合为投资决策提供群体智慧支持。 📈 实时财报追踪提升个人投资者的信息获取效率。

8、GPT-5.1“隐身”登场？OpenAI悄然上线Polaris Alpha，256K上下文+冷门知识引爆社区猜测

文章介绍了OpenAI在第三方平台OpenRouter上低调上线的代号为Polaris Alpha的大模型，其能力特征与传闻中的GPT-5.1高度吻合，引发了广泛关注。该模型支持256K上下文窗口和2024年10月的知识截止，表现出色，尤其在长文档理解和创意写作方面。此外，它还可能为NSFW功能做准备，引发商业化与合规性的讨论。

【AiBase提要:】 🚀 Polaris Alpha支持最大256K上下文窗口，知识库更新至2024年10月，性能优于GPT-4Turbo。 🧠 模型在处理学术论文、技术手册等高密度文本时表现出色，信息提取与逻辑归纳能力强。 🎨 在创意写作中，Polaris Alpha能够生成风格鲜明、情绪细腻的多版本文案，语言自然度接近人类。

