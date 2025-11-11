首页 > 原创 > 关键词  > AI代理最新资讯  > 正文

AI日报：月之暗面开源AI新框架Kosong；百度发布新模型ERNIE-4.5-VL；GPT-5.1“隐身”登场

2025-11-11 15:37 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、月之暗面开源AI代理新框架Kosong！异步编排+插件化设计，开发者自由度拉满

月之暗面开源了AI代理开发框架Kosong，其核心特性包括异步工具编排、插件化设计和开箱即用的Python支持，为开发者提供了更高效、灵活的智能体应用构建方式。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 异步工具编排引擎提升任务执行效率

🔌 插件化设计实现模型自由切换

🚀 开箱即用的Python框架加速开发

详情链接:https://github.com/MoonshotAI/kosong

2、Replit 推出 AI Integrations，一键接入 300+ AI 模型，构建 AI 应用变得轻松

Replit 新推出的 AI 集成功能极大地简化了构建 AI 应用的过程。用户无需复杂的设置即可直接访问 300 多种顶尖 AI 模型，并通过智能助手快速完成项目构建。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 Replit AI 集成让用户无需复杂设置即可访问 300 多种 AI 模型。

💡 智能助手可自动选择合适的模型并处理后台配置和计费问题。

💰 使用情况和费用透明显示在 Replit 仪表板上，便于管理成本。

详情链接:https://blog.replit.com/ai-integrations

3、商汤发布 SenseNova-SI 模型，空间智能性能超越 GPT-5

商汤科技在空间智能领域取得重大突破，发布 SenseNova-SI 模型系列，其性能在多个评测中领先于国际顶尖模型。该模型通过系统化的训练方法提升了 AI 的空间理解能力，并发布了 EASI 测评平台以推动技术评估的标准化。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 商汤科技推出 SenseNova-SI 模型系列，显著提升 AI 的空间智能能力。

📊 SenseNova-SI-8B 在空间智能评测中获得 60.99 分，超越多个国际顶尖模型。

🔧 商汤采用系统化训练方法，通过大规模数据增强模型的空间理解能力。

详情链接:https://github.com/EvolvingLMMs-Lab/EASI

4、百度重磅发布新一代多模态AI模型ERNIE-4.5-VL

百度发布了新一代多模态AI模型ERNIE-4.5-VL，该模型不仅具备强大的语言处理能力，还引入了“图像思考”功能，显著提升了图像理解和处理能力。

【AiBase提要:】

🧠 ERNIE-4.5-VL 模型具备强大的语言处理能力，同时引入了“图像思考”功能。

⚙️ 该模型采用仅有3B的激活参数，展现出优秀的计算效率和灵活性。

🖼️ “图像思考”功能支持图片放大和图片搜索等工具调用，丰富了用户在图像和文本之间的交互体验。

5、谷歌地图全面AI化！Gemini驱动“地图智能体”上线，一句话生成交互地图，开发者与用户双赢

谷歌地图正从导航工具转变为AI驱动的空间智能平台，通过集成Gemini大模型推出三大核心AI能力，为开发者和用户提供更智能的场景化服务。

image.png

【AiBase提要:】

🌍 Builder Agent让地图开发进入自然语言时代，开发者只需输入指令即可生成代码原型。

⚙️ MCP服务器使AI助手能直接访问Google Maps技术文档，降低地图开发门槛。

🔍 Grounding Lite功能允许第三方AI模型接入地图数据，实现高精度空间问答。

6、AI教师“会画图”了！ChatTutor上线，边讲边画、实时推演，教学效果直逼真人名师

文章介绍了全新一代可视化交互式AI教师系统ChatTutor的发布，该系统通过实时同步画板实现边讲解、边绘制、边推演的教学体验，覆盖数学、物理、逻辑电路、编程和思维导图等多个学科领域，显著提升了教学效果。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 ChatTutor通过实时同步画板实现边讲解、边绘制、边推演的教学体验。

📊 覆盖数学、物理、逻辑电路、编程和思维导图等多个学科领域。

💡 通过视觉引导、分步拆解与互动反馈，模拟人类教师的启发式教学。

详情链接:https://github.com/sheepbox8646/ChatTutor

7、新版 Google Finance 引入 AI 深度搜索与实时财报功能，提升个人投资研究体验

新版 Google Finance 引入了强大的 AI 深度搜索、预测市场数据和实时财报追踪功能，使普通用户能够像专业分析师一样理解市场动态，提升了个人投资研究体验。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 AI深度搜索功能让复杂金融问题变得简单易懂。

📊 预测市场数据整合为投资决策提供群体智慧支持。

📈 实时财报追踪提升个人投资者的信息获取效率。

8、GPT-5.1“隐身”登场？OpenAI悄然上线Polaris Alpha，256K上下文+冷门知识引爆社区猜测

文章介绍了OpenAI在第三方平台OpenRouter上低调上线的代号为Polaris Alpha的大模型，其能力特征与传闻中的GPT-5.1高度吻合，引发了广泛关注。该模型支持256K上下文窗口和2024年10月的知识截止，表现出色，尤其在长文档理解和创意写作方面。此外，它还可能为NSFW功能做准备，引发商业化与合规性的讨论。

【AiBase提要:】

🚀 Polaris Alpha支持最大256K上下文窗口，知识库更新至2024年10月，性能优于GPT-4Turbo。

🧠 模型在处理学术论文、技术手册等高密度文本时表现出色，信息提取与逻辑归纳能力强。

🎨 在创意写作中，Polaris Alpha能够生成风格鲜明、情绪细腻的多版本文案，语言自然度接近人类。

  • 工程师变身AI“指挥者”，吉利与阿里云的软件开发变革实验

    1975年，IBM工程师Fred Brooks在《人月神话》中指出软件工程的核心难题：系统与团队规模增长会导致复杂度指数级上升，且“没有银弹”能单一提升生产力。如今汽车行业正经历软件史上最大挑战，吉利汽车软件人员占比从不足10%跃升至40%，智能汽车代码量超亿行。面对异构系统协同、安全标准严苛等难题，吉利与阿里云通义灵码深度合作，通过AI生成代码（占比超30%）、代码审查测试等，提升开发效率20%，并探索用AI破解遗留系统维护、知识传递等痛点。工程师角色正从“执行者”转向“AI指挥官”，未来或实现从需求到交付的全流程自动化协同。

    ​软件工程 ​复杂度 ​智能汽车

  • IBM翟峰：携手乌镇峰会共建AI生态，以开源开放解锁数智生产力

    2025年世界互联网大会乌镇峰会于11月6日至9日在浙江乌镇举行，聚焦“共建开放合作、安全普惠的数智未来”主题，探讨人工智能、数据治理等前沿议题。IBM大中华区技术专家翟峰参与人工智能模型论坛，强调AI是企业竞争关键，开源开放创新受业界青睐。IBM通过企业级AI平台watsonx、开源模型Granite及智能体解决方案，助力企业构建定制化AI能力，推动数字化转型。IBM致力于深耕中国市场，携手合作伙伴共促AI技术发展与产业升级。

    ​世界互联网大会 ​人工智能 ​数据治理

  • 微信支付推出三大AI功能：涵盖自动收款、宣传润色、开发指导

    微信支付11月4日推出三项AI新能力：自动收款功能通过元宝AI智能识别菜单照片并自动生成收款项，提升效率与准确性；宣传文案润色功能可根据商户需求自动优化文案风格，支持学生、上班族等不同群体的个性化选择；AI开发助手能解答技术难题、提供示例代码，帮助商户顺畅接入支付接口。这些功能旨在为商户和用户提供更智能便捷的支付体验。

    ​微信支付 ​AI新能力 ​自动收款

  • 拜耳×天鹜科技战略携手：AI蛋白质设计赋能健康消费品创新

    在人工智能重塑全球产业格局的背景下，拜耳健康消费品与天鹜科技于11月7日在进博会上签署战略合作协议。双方将深化AI技术在健康消费领域的科研探索、新品研发及应用转化，聚焦智能蛋白质设计、生物制造创新在消化和皮肤健康等领域的应用，共同推动人工智能在个性化健康管理和自我保健领域的发展，加速健康消费产业的智能化、精准化变革。

    ​人工智能 ​健康消费 ​生物制造

  • 让AI为你打工有多爽？企业如何选对AI员工？尘锋AI员工，帮您真正复刻优秀员工！

    本文探讨2025年AI员工在各行业的广泛应用，强调其核心价值在于替代人工处理重复性、流程固定的工作，如客服、销售等，实现效率提升与成本优化。文章指出，企业选择AI员工需关注四个关键维度：技术专业度、系统开放性、安全合规性及服务可靠性，并以尘锋AI为例说明如何通过智能协作、数据整合推动业务增长。最终总结，雇佣AI员工是企业面向未来的战略布局，需选择匹配需求的可靠产品以构建竞争优势。

    ​AI员工 ​企业应用 ​自动化流程

  • Hugging Face创始人x小红书技术副总裁对谈：开源、AI与技术人的成长

    小红书科技与Red++ Academy在1024程序员节举办直播，技术副总裁凯奇、语音模型负责人风龙与Hugging Face联合创始人Thomas Wolf围绕三大核心观点展开AMA对话：AI编程正成为基础能力；开源是技术发展的核心引擎；实现有"人味"的AGI路径清晰但仍需攻克创造力、复杂环境感知等难题。讨论覆盖开源价值、AGI发展瓶颈、AI人味化实践，强调技术人需提升问题定义与框架性解决能力，并分享了AI编码提效、学习新技术的方法。直播展现小红书从文本模型到语音模型的开源布局，旨在降低技术使用门槛，推动社区共进。

    ​1024程序员节 ​小红书Red ​Academy

  • AI眼镜，潮人新标配

    从ChatGPT的刷屏到Vlog里逐渐增多的POV视角（第一人称视角拍摄），AI早已从科幻片里的黑科技，变成生活中的日常点滴。这也让年轻人升级了对科技的期待，他们不再只为“性能炸裂”买单，也希望科技能懂穿搭、有个性，成为一张低调又高级的“社交名片”。 以时尚潮人必备的眼镜为例，这件日常单品从一开始的视力矫正工具，变成时尚穿搭配饰，如今又搭载了AI功能，能听

    ​AI技术 ​智能眼镜 ​人机交互

  • 百度搜索AI API全面开放 绝大多数结果由AI生成

    11月13日，百度创始人李彦宏在2025百度世界大会上宣布，百度搜索已实现绝大多数结果由AI生成，首条结果富媒体覆盖率高达70%。他强调，百度正通过AI技术深度重构搜索结果页，从传统文字链接模式转向以图片、视频等富媒体内容为核心的AI应用。李彦宏指出，百度是全球搜索引擎中对AI化改造最激进的，正引领行业进入全新时代。他还表示，企业需善用AI方能立于不败之地，个人也需掌握AI技能以掌控未来。目前，百度已通过AI+API开放搜索能力，与三星、荣耀、vivo等主流厂商建立合作，共同探索AI搜索的无限可能。

    ​百度世界大会 ​AI生成 ​富媒体

  • AI正在成为贝壳新的“承重墙”

    ​“金九银十” 曾是房地产行业传统的营销节点，伴随楼市深度调整，其热度已经逐渐回归平稳。 国家统计局数据显示，2025年1-9月，全国商品住宅销售额为55329亿元，同比下降7.6%。 在整体市场仍处于调整周期的大背景下，贝壳交出了一份稳中向好的答卷。三季度，贝壳总交易额（GTV）达7，367亿元，净收入同比增长2.1%至231亿元，净利润7.47亿元，经调整净利润12.86亿元。虽然

    ​房地产 ​贝壳 ​楼市调整

  • AI漫剧，比短剧更短剧？

    “是个人就能起飞的风口”，又来了。 在短剧行业摸爬两年后，飞鸟再次感受到了熟悉的躁动。朋友圈、群聊、行业会都在谈论同一个词——“漫剧”。有人劝他趁早上车，理由几乎与当年如出一辙:“就像当时的短剧，是个人就能起飞。” 所谓漫剧，并没有统一的定义。它们形式多样:有的是用游戏编辑器生成的3D动画，有的是将平面漫画动态化，还有的直接以“熊猫头”等

    ​漫剧 ​短剧行业 ​3D动画

