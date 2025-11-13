首页 > 热点 > 关键词  > 百度世界大会最新资讯  > 正文

百度世界2025：罗永浩数字人同款慧播星高说服力技术向全球开放

2025-11-13 10:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:在今日盛大举行的百度世界大会上，百度公司宣布了一项重大举措——“罗永浩”同款慧播星高说服力数字人技术正式向全球开放。百度创始人李彦宏在大会上强调，数字人技术并非简单的应用工具，而是AI时代的一种基础性技术，甚至可能成为全新的通用交互界面，引领未来人机交互的新潮流。

据百度公布的数据显示，在今年双 11 购物节期间，慧播星数字人带货成绩斐然，GMV同比大幅提升91%，开播直播间数量也同比增长119%，其中83%的开播主播都选择了使用数字人进行直播带货。这一数据充分证明了数字人技术在电商领域的巨大潜力和广泛应用前景。

除了带货能力的显著提升，百度还在大会上发布了数字人的一项全新能力——“实时互动型数字人”。这一创新技术使得数字人不仅能够深度理解真实世界的信息，并基于这些信息做出即时反馈，更能在互动过程中自然流露情绪，实现全模态的精准匹配。这一突破将数字人的互动性提升到了一个新的高度，为用户带来了更加真实、生动的交互体验。

值得一提的是，慧播星数字人技术不仅在国内市场取得了显著成效，还在加速出海步伐。目前，该技术已率先在巴西市场落地，并计划后续发力东南亚、美国等重点国家和区域市场，积极拓展与Shopee、Lazada等电商平台的合作，进一步拓宽数字人技术的应用场景和市场空间。

