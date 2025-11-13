首页 > 原创 > 关键词  > 小米澎湃OS3最新资讯  > 正文

小米澎湃OS 3第三批正式版推送：支持小米14、K70系列等

2025-11-13 14:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日，小米官方宣布澎湃OS3第三批正式版系统开启推送，覆盖小米14系列REDMI K70系列等14款主流机型，为用户带来底层性能优化与全新功能体验。

此次更新即日起面向小米14Ultra、小米14Ultra钛金属特别版、小米14Pro、小米14Pro钛金属特别版、小米14、小米MIX Fold4、小米MIX Flip、小米Civi4Pro、小米Pad6S Pro12.4以及REDMI K70Pro、REDMI K70至尊版、REDMI K70、REDMI K70E等机型推送，REDMI Pad2则将于11月15日起陆续接收更新。

澎湃OS3通过自研底层内核技术平台实现深度优化，系统可精准识别CPU空转状态，借助一体化调频技术将整体任务执行效率提升19%。对比前代系统，流畅度显著增强，动画过渡更趋自然，稳定性进一步优化。用户在日常操作、多任务切换及高负载场景中均可感知性能提升。

此次更新最受关注的功能升级当属“小米超级岛”的正式上线。该功能支持三岛并行显示，可实时聚合待取快递提醒、登机提示、天气预警、打车信息、导航进度、倒计时提醒及设备状态等关键信息，将传统通知栏升级为智能信息中枢。用户无需频繁切换应用即可掌握核心动态，大幅提升多任务处理效率。

小米澎湃OS 3第三批正式版推送：支持小米14系列、REDMI K70系列等14款机型

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米手表S4系列推送澎湃OS 3正式版：eSIM版、运动版等五款在列

    10月29日，小米手表S4系列开启澎湃OS 3正式版推送。用户可通过小米运动健康App升级，升级包下载后将自动推送至手表，完成升级并重启。官方提醒确保手表电量在20%以上，升级过程需保持与手机连接，建议将手表放在手机附近并保持App前台运行。此次推送覆盖S4 Sport、S4、S4 eSIM等多款型号。澎湃OS 3于10月15日首批推送，正逐步覆盖更多机型。

    ​小米手表S4 ​澎湃OS3 ​系统升级

  • 小米澎湃OS 3第二批正式版推送：支持10款机型

    10月28日，小米正式推送澎湃OS3第二批正式版，覆盖小米MIX Flip2、Civi5Pro、Redmi K80等10款手机及平板设备。升级后需前往应用商店完成应用更新，系统将自动重编译应用以提升运行效率，初期可能增加功耗，3天后趋于稳定。技术层面采用自研底层内核，通过微架构流水线优化与一体化调频技术，整体任务执行效率提升19%。此次升级显著提升系统性能，带来更流畅使用体验。小米将持续通过系统更新优化设备表现。

    ​小米澎湃OS3 ​第二批正式版 ​小米MIX

  • REDMI Watch 6支持小米澎湃OS 3：新增表端微信应用 手表直接回复

    Redmi Watch 6发布，售价599元。搭载小米澎湃OS 3，支持同步手机超级岛查看打车、外卖进度，后续更新将拓展更多场景。新增表端微信应用（需OTA更新），可直接收发消息、回复文字表情。覆盖出行、娱乐、学习等多场景，支持支付宝碰一碰、网易云音乐等主流App及小游戏。设备互联方面，可控制汽车、米家设备，支持SU7/YU7系列NFC车钥匙及多品牌车型联动，小米汽车用户还能查看电量、调节空调等。配备2.07英寸AMOLED屏，支持彩色AOD、水下心率监测，升级双L1天线定位更精准，内置550mAh电池，最高续航24天。

    ​REDMI ​Watch ​6

  • 小米宣布保IP68服务增至600家门店：支持小米17系列等机型

    今日，小米服务宣布保IP68防尘防水服务新增100家门店，目前已增至600家门店，30家支持寄修。 具体门店地址可在小米商城App-服务-附近服务-服务中心查询。 支持保IP68维修服务机型包括小米11 Pro、小米13系列、小米14系列、小米15系列、小米17系列、REDMI Turbo 4、REDMI K80系列等机型。

    ​小米服务 ​IP68防尘防水 ​维修服务

  • 卢伟冰：REDMI K系列持续向上 Turbo系列会逐步接棒K系列

    小米集团总裁卢伟冰转发博主对Redmi K90 Pro的评测，称K系列将通过科技创新持续提升体验，Turbo系列将逐步接棒。Redmi产品经理表示Turbo系列将在性能和性价比上带来惊喜。今年1月发布的Turbo 4起售价1999元，4月发布的Turbo 4 Pro同样1999元起。卢伟冰强调，随着小米高端化发展，K系列定位将持续上探，去年独立的Turbo系列正是为承接K系列上移后的定位空间。据悉，Redmi Turbo 5将于今年第四季度登场，首发联发科天玑8500，定位高性能、长续航，并升级金属中框和大R角设计，质感大幅提升。

    ​小米 ​REDMI ​K90

  • 小米17 Pro系列背屏上线隐身模式：支持一键关闭麦克风等

    近日，小米17Pro系列迎来重要更新，其全新功能“隐身模式”正式上线，为用户的信息安全保护带来了全新体验。该功能通过在背屏添加功能卡片，让用户能够快捷开启隐私保护，一键关闭麦克风、摄像头及定位权限。在诸如重要会议等场景下，用户只需轻轻一点，就能从容应对，有效保护个人信息安全。 小米官方表示，“隐身模式”功能从今日起开始陆

    ​小米17Pro ​隐身模式 ​信息安全

  • 澎湃OS 3 Beta版第三批截止招募：正式版11月15日前推送 覆盖小米14/K70等

    澎湃OS 3 Beta版内测招募将于10月23日结束，覆盖12款机型，包括小米14系列、MIX Fold 4/Flip及Redmi K70系列等。正式版不晚于11月15日陆续推送，用户可通过小米社区报名参与。新系统采用自研底层技术，任务执行效率提升19%，流畅度与稳定性显著增强，支持“三岛并存”显示快递提醒、导航等信息。超级小爱同学全面升级，实现智能场景化交互。

    ​澎湃OS ​小米14 ​内测招募

  • 软通华方超炫3700四卡液冷工作站，澎湃算力擘画教育蓝图

    《北京市教育领域人工智能应用工作方案》提出以智助教、助学、助评、助育、助研、助管六大应用场景蓝图。超炫3700四卡液冷工作站凭借强大算力、极致静音与全栈自主技术，成为实现智慧教育的关键力量。其1120T INT8推理算力和384GB显存可高效处理大模型及高并发任务，液冷技术将噪音降至45dB，适配教研场景。全栈国产化生态支持开箱即用，显著降低本地部署门槛，助力教育工作者释放潜能，推动教学质效飞跃。

    ​人工智能教育 ​算力基础设施 ​智慧教育

  • 小米17 Ultra 12月亮相：小米最强影像旗舰

    据爆料，小米17 Ultra将于12月亮相，搭载1英寸超大底主摄，配备全新LOFIC技术及徕卡镀膜，结合2亿像素潜望长焦，大幅提升高光细节表现。新机采用圆形镜头模组，主摄与长焦均支持光学防抖，配备超瓷晶面板、骁龙8 Gen4处理器，电池容量达6000-7000mAh，顶配版支持双卫星通信，堪称小米最强影像旗舰。

    ​小米17Ultra ​影像旗舰 ​LOFIC技术

  • 小米最火数字旗舰：小米17系列激活量即将突破200万

    小米14系列销量火爆，截至10月26日累计激活量突破185万台，即将突破200万。该系列9月25日发布，首发起售价4499元，开售5天销量破百万，创小米数字旗舰销售纪录。创新亮点在于背部副屏设计，支持时钟显示、AI头像生成、出行提醒等功能，还能实现后置摄像头自拍预览和他人协助拍摄时的实时构图查看。配合复古造型保护壳，用户可用副屏玩怀旧游戏。小米总裁卢伟冰透露，下一代手机将继续沿用副屏设计并加大研发投入。

    ​小米17系列 ​数码闲聊站 ​妙享背屏

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM