小米澎湃OS 3第三批正式版推送：支持小米14、K70系列等

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日，小米官方宣布澎湃OS3第三批正式版系统开启推送，覆盖小米14系列、REDMI K70系列等14款主流机型，为用户带来底层性能优化与全新功能体验。

此次更新即日起面向小米14Ultra、小米14Ultra钛金属特别版、小米14Pro、小米14Pro钛金属特别版、小米14、小米MIX Fold4、小米MIX Flip、小米Civi4Pro、小米Pad6S Pro12.4以及REDMI K70Pro、REDMI K70至尊版、REDMI K70、REDMI K70E等机型推送，REDMI Pad2则将于11月15日起陆续接收更新。

澎湃OS3通过自研底层内核技术平台实现深度优化，系统可精准识别CPU空转状态，借助一体化调频技术将整体任务执行效率提升19%。对比前代系统，流畅度显著增强，动画过渡更趋自然，稳定性进一步优化。用户在日常操作、多任务切换及高负载场景中均可感知性能提升。

此次更新最受关注的功能升级当属“小米超级岛”的正式上线。该功能支持三岛并行显示，可实时聚合待取快递提醒、登机提示、天气预警、打车信息、导航进度、倒计时提醒及设备状态等关键信息，将传统通知栏升级为智能信息中枢。用户无需频繁切换应用即可掌握核心动态，大幅提升多任务处理效率。

