B站发布2025年Q3财报：营收76.9亿元 同比增长5%

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:哔哩哔哩（简称B站）公布了截至9月30日的第三季度未经审计财务报告，多项数据表现亮眼，展现出强劲的发展势头。

从财务数据来看，本季度B站总营收达76.9亿元人民币，同比增长5%;调整后净利润为7.9亿元，同比大幅增长233%。截至9月30日，公司持有现金及现金等价物、定期存款和短期投资总额为234.9亿元人民币，资金储备充裕。

在收入结构方面，B站呈现健康多元态势。增值服务、广告、游戏和IP衍生品及其他业务分别贡献了收入的39%、33%、20%和8%。其中，增值服务业务收入达30.2亿，同比增长7%。截至三季度末，大会员人数达2540万人，约80%为年度订阅或自动续费用户。广告业务表现突出，三季度收入达25.7亿元，同比加速增长23%，贡献前五的行业分别是游戏、网服、数码家电、电商和汽车。游戏业务收入达15.1亿元。

用户数据方面，B站再创新高。本季度日均活跃用户达1.17亿，月均活跃用户达3.76亿，日均使用时长提升至112分钟。截至三季度末，正式会员数同比增长10%，达2.78亿，第12个月留存率稳定在80%。深度内容是核心驱动力，5分钟以上视频播放时长增长近20%。

创作者也在分享社区繁荣的成果。截至九月，万粉以上UP主数量同比增长超20%，创作者收入稳步提升。2025年前三季度，近250万UP主通过广告、直播、充电、课堂、小店等渠道在B站获得收入，UP主人均收入同比增长22%。

