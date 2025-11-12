卢伟冰：小米手机双11连续三年国产销量

首页 > 原创 > 关键词  > 小米双11战报最新资讯  > 正文

2025-11-12

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:今日零点钟声刚过，小米官方即刻公布了双11购物节的辉煌战报。截至11月11日23:59:59，小米全渠道累计支付金额一举突破290亿元大关，彰显了其强大的市场号召力和消费者认可度。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰在庆祝之余，还分享了小米手机的两大喜讯。他自豪地宣布，小米手机已连续三年稳坐国产手机销量榜首，同时在各大电商平台的国产手机销量竞赛中屡获冠军，实力不容小觑。尤为引人注目的是，小米17Pro Max在6K价位段的国产手机中脱颖而出，不仅销量领先，销售额也独占鳌头，成为名副其实的双料冠军，持续引领超高端市场潮流。

卢伟冰感慨道，今年是小米实现质变的关键一年，每一步的成长都离不开广大消费者的坚定支持与深厚信任。从产品结构上看，小米手机今年确实发生了显著变化。过去，小米数字系列的标准版更受市场青睐，但今年，小米17Pro系列却异军突起，销量远超标准版，卢伟冰此前透露，Pro版本占比已超八成。

其中，小米17Pro Max的表现尤为抢眼，其独一无二的背屏设计成功吸引了大量关注，成为推动销量飙升的关键因素。这款全新妙享背屏不仅可自定义显示时钟主题和个性化图案，还能在用户使用后置摄像头自拍时预览画面，极大提升了使用体验。卢伟冰透露，为了打造这块背屏，小米不惜投入巨资，耗资高达10亿元，这样的成本投入，即便是友商也难以轻易跟进。

