iPhone Pocket被吐槽像保温水瓶套 网友：韭菜太好割

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:苹果公司联合日本设计师品牌三宅一生推出的iPhone Pocket配件，自11月14日在中国大陆等市场开售以来，持续引发关于产品定价与设计价值的激烈讨论。这款售价1299元的手机收纳包，被部分消费者质疑为"收割果粉的智商税"，却在时尚圈与科技爱好者中呈现两极评价。

据官方介绍，iPhone Pocket采用三宅一生标志性的3D针织工艺，通过开放式罗纹结构实现"一块布"的延展性设计。产品既能完整包覆iPhone，又可通过弹性织物隐约透出屏幕内容，支持手持、包挂、贴身佩戴等七种使用方式。短背带款提供柠檬黄、宝石蓝等八种色彩，长背带款则有肉桂色、黑色等三色可选，苹果工业设计副总裁Molly Anderson称其"以简约设计容纳无限可能"。

然而，当消费者发现这款"布艺收纳包"实质功能与普通手机套无异时，质疑声浪迅速扩散。社交媒体上，"1299元买块会变形的布"成为热门话题，不少网友对比9.9元包邮的帆布手机包，直指苹果"利用品牌溢价收割忠诚用户"。更有消费者调侃:"三宅一生的褶皱和苹果的LOGO加起来，价值果然突破天际。"

面对争议，支持者认为产品定价符合奢侈品逻辑。"三宅一生的经典褶皱工艺单件服装售价都过万，与苹果的合作款相当于用千元体验顶级设计"。但普通消费者显然不买账表示"不会为设计概念支付如此溢价"。

